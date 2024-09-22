Удар по арсеналу ГРАУ МО РФ у Тверській області. Зʼявилися нові супутникові знімки

21 вересня почалася масштабна пожежа на арсеналі ГРАУ Міноборони РФ у Тверській області після атаки безпілотників. У мережі зʼявилися нові фото з наслідками удару.

В якому стані арсенал ГРАУ МО РФ у Тверській області після атаки дронів

Як зазначається, за супутниковими знімками можна оцінити наслідки атаки українських дронів на 23-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ (ГРАУ) у селищі Октябрський Тверської області.

Зокрема у північній частині арсеналу повністю вигоріла більша частина місць зберігання боєприпасів, південна залишилася практично не торкнулася атакою.

Дрони атакували арсенал ГРАУ МО РФ у Тверській області та склад боєприпасів

Уночі 21 вересня прогриміла нова потужна “бавовна” у різних куточках Росії. Згідно з останніми даними, під удар дронів потрапив склад боєприпасів на Кубані та арсенал ГРАУ Міноборони РФ у Тверській області.

За попередніми даними, 23-й арсенал ГРАУ атакований безпілотниками в селищі Жовтневому Тверської області.

Згодом Генштаб підтвердив атаку по 23-му арсеналу Головного артилерійського управління міністерства оборони РФ неподалік населеного пункту Октябрський Тверської області.

Також в ніч проти 21 вересня завдано вогневого ураження по арсеналу «Тихорецьк», що в Краснодарському краї. Цей об’єкт входить в трійку найбільших баз зберігання боєприпасів окупантів та є одним з ключових в логістичній системі російських військ.

За наявною інформацією, в момент удару на території арсеналу знаходився черговий ешелон, який доставив щонайменше 2 тис тон боєприпасів, зокрема і з КНДР.