Удар по арсеналу ГРАУ МО РФ в Тверской области. Появились новые спутниковые снимки

21 сентября начался масштабный пожар на арсенале ГРАУ Минобороны РФ в Тверской области после атаки беспилотников. В сети появились новые фото с последствиями удара.
Главные тезисы
- Масштабный пожар начался на арсенале ГРАУ Минобороны РФ в Тверской области после атаки беспилотников.
- Спутниковые снимки позволяют оценить последствия удара на арсенал ГРАУ МО РФ: часть мест хранения боеприпасов выгорела, часть осталась нетронутой.
- Дроны атаковали также склад боеприпасов на Кубани и арсенал в Тверской области, нанося огневое поражение.
- В результате атаки погибли объекты хранения боеприпасов и состав боеприпасов, включая поставки из КНДР.
- Задания по атаке на арсеналы были успешно выполнены силами подразделений Сил обороны и служб безопасности Украины.
В каком состоянии арсенал ГРАУ МО РФ в Тверской области после атаки дронов
Как отмечается, по спутниковым снимкам можно оценить последствия атаки украинских дронов на 23-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ (ГРАУ) в поселке Октябрьской Тверской области.
В частности, в северной части арсенала полностью выгорела большая часть мест хранения боеприпасов, южная осталась практически не коснулась атакой.
Дроны атаковали арсенал ГРАУ МО РФ в Тверской области и состав боеприпасов
Ночью 21 сентября прогремел новый мощный "хлопок" в разных уголках России. Согласно последним данным, под удар дронов попал склад боеприпасов на Кубани и арсенал ГРАУ Минобороны РФ в Тверской области.
По предварительным данным, 23-й арсенал ГРАУ атакован беспилотниками в поселке Жовтневом Тверской области.
Впоследствии Генштаб подтвердил атаку по 23-му арсеналу Главного артиллерийского управления министерства обороны РФ недалеко от населенного пункта Октябрьской Тверской области.
Также в ночь на 21 сентября нанесено огневое поражение по арсеналу «Тихорецк», что в Краснодарском крае. Этот объект входит в тройку крупнейших баз хранения боеприпасов окупантов и является одним из ключевых в логистической системе российских войск.
По имеющейся информации, в момент удара на территории арсенала находился очередной эшелон, который доставил не менее 2 тыс. тонн боеприпасов, в том числе из КНДР.
Задания успешно выполнены во взаимодействии подразделений Сил обороны: Сил беспилотных систем, Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины и других.
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