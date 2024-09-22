Удар по арсеналу ГРАУ МО РФ в Тверской области. Появились новые спутниковые снимки

21 сентября начался масштабный пожар на арсенале ГРАУ Минобороны РФ в Тверской области после атаки беспилотников. В сети появились новые фото с последствиями удара.

В каком состоянии арсенал ГРАУ МО РФ в Тверской области после атаки дронов

Как отмечается, по спутниковым снимкам можно оценить последствия атаки украинских дронов на 23-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ (ГРАУ) в поселке Октябрьской Тверской области.

В частности, в северной части арсенала полностью выгорела большая часть мест хранения боеприпасов, южная осталась практически не коснулась атакой.

Дроны атаковали арсенал ГРАУ МО РФ в Тверской области и состав боеприпасов

Ночью 21 сентября прогремел новый мощный "хлопок" в разных уголках России. Согласно последним данным, под удар дронов попал склад боеприпасов на Кубани и арсенал ГРАУ Минобороны РФ в Тверской области.

По предварительным данным, 23-й арсенал ГРАУ атакован беспилотниками в поселке Жовтневом Тверской области.

Впоследствии Генштаб подтвердил атаку по 23-му арсеналу Главного артиллерийского управления министерства обороны РФ недалеко от населенного пункта Октябрьской Тверской области.

Также в ночь на 21 сентября нанесено огневое поражение по арсеналу «Тихорецк», что в Краснодарском крае. Этот объект входит в тройку крупнейших баз хранения боеприпасов окупантов и является одним из ключевых в логистической системе российских войск.

По имеющейся информации, в момент удара на территории арсенала находился очередной эшелон, который доставил не менее 2 тыс. тонн боеприпасов, в том числе из КНДР.