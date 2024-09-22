Украина могла задействовать дальнобойную ракету "Паляница" для атаки по арсеналу в Тихорецке РФ

К моменту удара беспилотников ВСУ 21 сентября на Тихорецком арсенале было 2000 тонн боеприпасов, в том числе снаряды северокорейского производства.

Украина уничтожила тысячи снарядов во время атаки по арсеналу в Тихорецке РФ

Как отмечает издание, хотя официального подтверждения нет, вероятно, Украина использует реактивную ракету-дрон "Паляница" для ударов по российским арсеналам.

На складе в Торопце хранились большие запасы стрелкового оружия, минометных снарядов, артиллерийских и баллистических ракет, в том числе российских "Искандеров" и северокорейских KN-23. Состав в Тихорецке является одной из трех крупнейших баз хранения боеприпасов, что играет ключевую роль в логистике российской армии.

💥/1. Tonight large Russian ammunition depot in Toropets, Tver region of Russia, was targeted by Ukrainian drones.



The ammunition depots were attacked at around 3:30 a.m. by six kamikaze drones.



470km from the frontline (56.5032829, 31.7219694) pic.twitter.com/c17nQlkcYs — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) September 18, 2024

По оценкам Генштаба, к моменту удара там находилось около 2000 тонн боеприпасов, в том числе и северокорейские снаряды. Образовавшийся после удара масштабный взрыв подтверждает эти оценки. Взрывы вызвали локальные землетрясения и были видны даже из космоса.

Частые удары по складам боеприпасов указывают на изменение стратегии украинской армии, которая теперь направлена на глубокие удары по ключевым стратегическим целям на территории России. Поделиться

Издание отмечает, что в течение многих месяцев Киев просил разрешения от своих западных партнеров использовать ракеты британского, французского и американского производства для ударов по целям в РФ, однако получал отказ.

Очевидно, что терпение иссякло, и Украина начала активно наращивать производство собственного оружия — дронов и ракет, которые можно использовать для атак на территории России без предварительного разрешения. Последние атаки свидетельствуют об увеличении масштабов подобных ударов. Более ранние удары достигали целей на расстоянии до 1800 км, но их масштаб был ограничен, — пишет издание. Поделиться

Однако последние атаки носили более разрушительный характер, что свидетельствует об использовании оружия с большей мощностью, хотя оно и не летает так далеко, как дроны.

Очевидцы в Торопце сообщали, что слышали реактивные двигатели перед взрывом боеприпасов, что может свидетельствовать об использовании "Паляницы".

Эта ракета разрабатывалась больше года и дебютировала в боевых условиях 24 августа, когда поразила цель в Крыму. "Паляница" оснащена турбореактивным двигателем АИ-ПБС-350, совместно разработанным чешской компанией PBS и украинской "Ивченко-Прогресс". Двигатель обеспечивает тягу в 3400 ньютонов, что позволяет доставить однотонную ракету на несколько сотен километров. Поделиться

Это делает "Паляницу" похожей на крылатую ракету "Нептун", но ее производство значительно дешевле. Хотя она менее эффективна, ее стоимость позволяет производить ее в больших количествах, подытожили журналисты.

Дроны Сил обороны Украины атаковали арсенал РФ в Тихорецке

В ночь на 21 сентября российские медиа сообщили о взрывах вблизи одной из воинских частей в Тихорецком районе. Позже губернатор Краснодарского края заявил, что в результате пожара детонировали взрывоопасные предметы.

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили удар по арсеналу в Тихорецке и заявили об уничтожении более 2 тысяч тонн боеприпасов, в том числе из Северной Кореи.

В сообщении Генштаб отмечает, что этот состав "входит в тройку крупнейших баз хранения боеприпасов и является одним из ключевых в логистической системе российских войск".