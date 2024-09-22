Украина могла задействовать дальнобойную ракету "Паляница" для атаки по арсеналу в Тихорецке РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украина могла задействовать дальнобойную ракету "Паляница" для атаки по арсеналу в Тихорецке РФ

Украина могла задействовать дальнобойную ракету "Паляница" для атаки по арсеналу в Тихорецке РФ
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Источник:  Forbes

К моменту удара беспилотников ВСУ 21 сентября на Тихорецком арсенале было 2000 тонн боеприпасов, в том числе снаряды северокорейского производства.

Главные тезисы

  • Украина использует ракету-дрон “Паляница” для ударов по российским арсеналам, что свидетельствует об изменении стратегии украинской армии.
  • Были атакованы арсеналы в Тихорецке и Торопце, представляющие ключевую роль в логистике российской армии.
  • Ракета “Паляница” оснащена турбореактивным двигателем и способна доставляться на значительные расстояния, что делает ее эффективным инструментом для украинской армии.
  • Последние атаки нанесли более разрушительный характер, указывая на использование оружия с большей мощностью, при этом стоимость производства ракеты остается относительно низкой.
  • Украина активно наращивает производство дронов и ракет, что позволяет ей атаковать территорию России без предварительного разрешения с западных партнеров.

Украина уничтожила тысячи снарядов во время атаки по арсеналу в Тихорецке РФ

Как отмечает издание, хотя официального подтверждения нет, вероятно, Украина использует реактивную ракету-дрон "Паляница" для ударов по российским арсеналам.

На складе в Торопце хранились большие запасы стрелкового оружия, минометных снарядов, артиллерийских и баллистических ракет, в том числе российских "Искандеров" и северокорейских KN-23. Состав в Тихорецке является одной из трех крупнейших баз хранения боеприпасов, что играет ключевую роль в логистике российской армии.

По оценкам Генштаба, к моменту удара там находилось около 2000 тонн боеприпасов, в том числе и северокорейские снаряды. Образовавшийся после удара масштабный взрыв подтверждает эти оценки. Взрывы вызвали локальные землетрясения и были видны даже из космоса.

Частые удары по складам боеприпасов указывают на изменение стратегии украинской армии, которая теперь направлена на глубокие удары по ключевым стратегическим целям на территории России.

Издание отмечает, что в течение многих месяцев Киев просил разрешения от своих западных партнеров использовать ракеты британского, французского и американского производства для ударов по целям в РФ, однако получал отказ.

Очевидно, что терпение иссякло, и Украина начала активно наращивать производство собственного оружия — дронов и ракет, которые можно использовать для атак на территории России без предварительного разрешения. Последние атаки свидетельствуют об увеличении масштабов подобных ударов. Более ранние удары достигали целей на расстоянии до 1800 км, но их масштаб был ограничен, — пишет издание.

Однако последние атаки носили более разрушительный характер, что свидетельствует об использовании оружия с большей мощностью, хотя оно и не летает так далеко, как дроны.

Очевидцы в Торопце сообщали, что слышали реактивные двигатели перед взрывом боеприпасов, что может свидетельствовать об использовании "Паляницы".

Эта ракета разрабатывалась больше года и дебютировала в боевых условиях 24 августа, когда поразила цель в Крыму. "Паляница" оснащена турбореактивным двигателем АИ-ПБС-350, совместно разработанным чешской компанией PBS и украинской "Ивченко-Прогресс". Двигатель обеспечивает тягу в 3400 ньютонов, что позволяет доставить однотонную ракету на несколько сотен километров.

Это делает "Паляницу" похожей на крылатую ракету "Нептун", но ее производство значительно дешевле. Хотя она менее эффективна, ее стоимость позволяет производить ее в больших количествах, подытожили журналисты.

Дроны Сил обороны Украины атаковали арсенал РФ в Тихорецке

В ночь на 21 сентября российские медиа сообщили о взрывах вблизи одной из воинских частей в Тихорецком районе. Позже губернатор Краснодарского края заявил, что в результате пожара детонировали взрывоопасные предметы.

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили удар по арсеналу в Тихорецке и заявили об уничтожении более 2 тысяч тонн боеприпасов, в том числе из Северной Кореи.

В сообщении Генштаб отмечает, что этот состав "входит в тройку крупнейших баз хранения боеприпасов и является одним из ключевых в логистической системе российских войск".

Также ранее украинские силы нанесли удар по ракетному арсеналу в городе Торопец Тверской области РФ. По данным британской разведки, был поражен один из крупнейших российских складов с боеприпасами, где хранилось более 30 тысяч тонн боеприпасов.

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