Удар по арсеналу РФ в Краснодарском крае. Появились спутниковые снимки последствий
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Удар по арсеналу РФ в Краснодарском крае. Появились спутниковые снимки последствий

Бавовна
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Источник:  Радио Свобода

Последствия ночного удара Сил обороны Украины по арсеналу РФ с северокорейскими боеприпасами в Краснодарском крае стал масштабный пожар с детонацией. Спутниковые снимки этой "бавовны" уже есть в сети.

Главные тезисы

  • Спутниковые снимки подтверждают последствия удара по арсеналу РФ в Краснодарском крае, где произошел масштабный пожар с детонацией северокорейских боеприпасов.
  • Аналитики отмечают, что атакованный арсенал в Тихорецке был ключевым для хранения северокорейских боеприпасов, что подтверждается уничтожением более 2 тысяч тонн боеприпасов.
  • Появление карт пожаров НАСА около аэродрома Тихорецка свидетельствует о масштабности пожара на складе боеприпасов и вызывает обеспокоенность у военных и специалистов.
  • Спутниковые изображения также показывают продолжение пожара рядом с военным аэродромом, что подтверждает напряженную обстановку в регионе и значимость арсенала для российских войск.

"Бавовна" в Краснодарском крае РФ: что видно из космоса

На снимках со спутника Sentinel-2 за 21 сентября, доступных на платформе EO Browser, и имеющихся в распоряжении Схем (Радио Свобода), видны последствия ночной атаки на российский склад боеприпасов — там продолжается пожар.

Этот военный объект расположен к северу от поселка Каменный Тихорецкого района, расположенного в Краснодарском крае России.

На спутниковом снимке также видно, что пожар продолжается и возле военного аэродрома города Тихорецк, который находится недалеко от боеприпасов.

На карте OpenStreetMap эти склады обозначены как воинская часть №57229-41. В русских открытых источниках имеются упоминания о принадлежности этого подразделения к центру материально-технического обеспечения Южного военного округа РФ.

Согласно исследованию вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), этот состав также называют 719 базой артиллерийских боеприпасов. В феврале 2024 года CSIS сообщили, что за последний год на этой базе наблюдается повышенная активность и заметное ее увеличение. Согласно докладу аналитиков CSIS, в октябре 2023 Белый дом подтвердил, что именно эта российская база — основная в РФ для хранения северокорейских боеприпасов.

О пожаре на месте хлопка свидетельствует и карта пожаров Национального управления по аэронавтике и исследование космического пространства США (NASA).

Карта пожаров NASA вблизи Тихорецка

НАСА использует данные со своих спутников для создания карт пожаров в реальном времени.

Масштабные пожары до сих пор фиксируются у города Тихорецк в Краснодарском крае — как на складе боеприпасов, так и рядом с аэродромом.

Карта пожаров NASA вблизи Тихорецка

Дроны Сил обороны Украины атаковали арсенал РФ в Тихорецке

В ночь на 21 сентября российские медиа сообщили о взрывах вблизи одной из воинских частей в Тихорецком районе. Позже губернатор Краснодарского края заявил, что в результате пожара детонировали взрывоопасные предметы.

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили удар по арсеналу в Тихорецке и заявили об уничтожении более 2 тысяч тонн боеприпасов, в том числе из Северной Кореи.

В сообщении Генштаб отмечает, что этот состав "входит в тройку крупнейших баз хранения боеприпасов и является одним из ключевых в логистической системе российских войск".

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