Удар по арсеналу РФ у Краснодарському краї. З'явилися супутникові знімки наслідків

Наслідками нічного удару Сил оборони України по арсеналу РФ з північнокорейськими боєприпасами у Краснодарському краї стала масштабна пожежа з детонацією. Знімки цієї “бавовни” з космосу вже є в мережі.
Головні тези:
- У результаті нічного удару Сил оборони України по арсеналу РФ у Краснодарському краї сталася масштабна пожежа з детонацією.
- Супутникові знімки показують наслідки атаки на російський склад боєприпасів у Краснодарському краї.
- Про пожежу на об'єкті свідчать не лише супутникові знімки, але й карта пожеж Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA).
“Бавовна” у Краснодарському краї РФ: що видно з космосу
На знімках з супутника Sentinel-2 за 21 вересня, що доступні на платформі EO Browser, і які є у розпорядженні «Схем» (Радіо Свобода), видні наслідки нічної атаки на російський склад боєприпасів — там триває пожежа.
Цей військовий обʼєкт розташований на північ від селища Кам’яний Тихорецького району, що у Краснодарському краї Росії.
На мапі OpenStreetMap ці склади позначені, як військова частина № 57229-41. У російських відкритих джерелах є згадки про приналежність цього підрозділу до центру матеріально-технічного забезпечення Південного військового округу РФ.
Згідно з дослідженням вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), цей склад також називають 719-ю базою артилерійських боєприпасів. У лютому 2024 року, в CSIS повідомили, що за останній рік на цій базі спостерігається підвищена активність й помітне її збільшення. Згідно з доповіддю аналітиків CSIS, у жовтні 2023 року Білий дім підтвердив, що саме ця російська база — основна у РФ для зберігання північнокорейських боєприпасів.
Про пожежу на місці “бавовни” свідчить і карта пожеж Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA).
NASА використовує дані зі своїх супутників для створення карт пожеж у реальному часі.
Масштабні пожежі досі фіксуються біля міста Тихорецьк у Краснодарському краї — як на складі боєприпасів, так і розташованому поруч аеродромі.
Дрони Сил оборони України атакували арсенал РФ у Тихорецьку
В ніч на 21 вересня російські медіа повідомили про вибухи поблизу однієї з військових частин у Тихорецькому районі. Пізніше губернатор Краснодарського краю заявив, що унаслідок пожежі детонували вибухонебезпечні предмети.
В повідомленні Генштаб зауважує, що цей склад «входить в трійку найбільших баз зберігання боєприпасів та є одним з ключових у логістичній системі російських військ».
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