Удар по арсеналу РФ у Краснодарському краї. З'явилися супутникові знімки наслідків
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Удар по арсеналу РФ у Краснодарському краї. З'явилися супутникові знімки наслідків

Бавовна
Джерело:  Радіо Свобода

Наслідками нічного удару Сил оборони України по арсеналу РФ з північнокорейськими боєприпасами у Краснодарському краї стала масштабна пожежа з детонацією. Знімки цієї “бавовни” з космосу вже є в мережі. 

Головні тези:

  • У результаті нічного удару Сил оборони України по арсеналу РФ у Краснодарському краї сталася масштабна пожежа з детонацією.
  • Супутникові знімки показують наслідки атаки на російський склад боєприпасів у Краснодарському краї.
  • Про пожежу на об'єкті свідчать не лише супутникові знімки, але й карта пожеж Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA).

“Бавовна” у Краснодарському краї РФ: що видно з космосу

На знімках з супутника Sentinel-2 за 21 вересня, що доступні на платформі EO Browser, і які є у розпорядженні «Схем» (Радіо Свобода), видні наслідки нічної атаки на російський склад боєприпасів — там триває пожежа.

Цей військовий обʼєкт розташований на північ від селища Кам’яний Тихорецького району, що у Краснодарському краї Росії.

На супутниковому знімку також видно, що пожежа триває і біля військового аеродрому міста Тихорецьк, який знаходиться неподалік від складу боєприпасів.

На мапі OpenStreetMap ці склади позначені, як військова частина № 57229-41. У російських відкритих джерелах є згадки про приналежність цього підрозділу до центру матеріально-технічного забезпечення Південного військового округу РФ.

Згідно з дослідженням вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), цей склад також називають 719-ю базою артилерійських боєприпасів. У лютому 2024 року, в CSIS повідомили, що за останній рік на цій базі спостерігається підвищена активність й помітне її збільшення. Згідно з доповіддю аналітиків CSIS, у жовтні 2023 року Білий дім підтвердив, що саме ця російська база — основна у РФ для зберігання північнокорейських боєприпасів.

Про пожежу на місці “бавовни” свідчить і карта пожеж Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA).

Карта пожеж NASA поблизу Тихорецька

NASА використовує дані зі своїх супутників для створення карт пожеж у реальному часі.

Масштабні пожежі досі фіксуються біля міста Тихорецьк у Краснодарському краї — як на складі боєприпасів, так і розташованому поруч аеродромі.

Карта пожеж NASA поблизу Тихорецька

Дрони Сил оборони України атакували арсенал РФ у Тихорецьку

В ніч на 21 вересня російські медіа повідомили про вибухи поблизу однієї з військових частин у Тихорецькому районі. Пізніше губернатор Краснодарського краю заявив, що унаслідок пожежі детонували вибухонебезпечні предмети.

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили удар по арсеналу у Тихорецьку та заявили про знищення понад 2 тисяч тонн боєприпасів, зокрема й з Північної Кореї.

В повідомленні Генштаб зауважує, що цей склад «входить в трійку найбільших баз зберігання боєприпасів та є одним з ключових у логістичній системі російських військ».

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