Генштаб офіційно підтвердив ураження Силами оборони України двох арсеналів РФ

Сили оборони України уразили два військових арсенали збройних сил РФ у ніч проти 21 вересня. Про це заявив генеральний штаб ЗСУ.
Головні тези:
- Сили оборони України ударили по двох арсеналах РФ, включаючи арсенал "Тихорецьк" в Краснодарському краї.
- Удари були спрямовані на ключові об'єкти російських військ, що входять до структур логістичної системи окупантів.
- Атаки виконані з використанням підрозділів Сил оборони, Служби безпеки та інших підрозділів.
- У результаті ударів зафіксовано пожежу та детонацію в районах арсеналів, де зберігалися боєприпаси, включно з північнокорейськими ракетами.
У Генштабі підтвердили ураження двох російських арсеналів
У ніч проти 21 вересня завдано вогневого ураження по арсеналу «Тихорецьк», що в Краснодарському краї. Цей об’єкт входить в трійку найбільших баз зберігання боєприпасів окупантів та є одним з ключових в логістичній системі російських військ.
Атаковано також радіолокаційну станцію «Подльот», що виявляла повітряні цілі в напрямку арсеналу.
Окрім цього, Служба безпеки України завдала удару по 23-му арсеналу Головного артилерійського управління міністерства оборони РФ неподалік населеного пункту Октябрський Тверської області.
Фіксуються пожежа та детонація в районах обох військових арсеналів.
Завдання були успішно виконані у взаємодії підрозділів Сил оборони: Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, Служби безпеки України та інших.
Бойова робота по важливих військових цілях російських окупантів продовжується.
Масштабна “бавовна” у Тверській області: що відомо
Згідно з даними місцевих ЗМІ, українські БПЛА 21 вересня "вразили секретний об'єкт", де можуть зберігатися ракети, які під час детонації "зітруть на порох усе на десятки кілометрів в окрузі".
Місцеві мешканці розповідають, що там розташовані нібито ракетні шахти зі шлюзами, як у бункері. Через частину проходить залізниця, яка не позначена на карті. Серед ракет можуть бути північнокорейські.
Міноборони РФ стверджує, що вночі 21 вересня територію країни-агресорки та окупований Крим атакував 101 дрон.
На Кубані також вирує пожежа
Повідомляється, що дрони також атакували Тихорецький район Краснодарського краю РФ.
Після удару безпілотників спалахнула масштабна пожежа і детонація.
Телеграм-канал “Astra” повідомляє, що йдеться про атаку на склад із боєприпасами.
За попередніми даними, боєприпаси на цьому складі зберігалися просто неба, тому масштабної пожежі та детонації було не уникнути.
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