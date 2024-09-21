Генштаб официально подтвердил поражение Силами обороны Украины двух арсеналов РФ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Генштаб официально подтвердил поражение Силами обороны Украины двух арсеналов РФ

Генштаб ВСУ
Бавовна
Read in English
Читати українською

Силы обороны Украины поразили два военных арсенала вооруженных сил РФ в ночь на 21 сентября. Об этом заявил генеральный штаб ВСУ.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины нанесли удары по двум арсеналам РФ, включая «Тихорецк» в Краснодарском крае.
  • Атаки были направлены на главные объекты российских войск, входящих в логистическую систему оккупантов.
  • В результате ударов зафиксированы пожары и детонации.
  • Боевая работа продолжается с участием различных подразделений и специализированных сил Украины.

В Генштабе подтвердили поражение двух российских арсеналов

В ночь на 21 сентября нанесен огневой поражение по арсеналу «Тихорецк», что в Краснодарском крае. Этот объект входит в тройку крупнейших баз хранения боеприпасов окупантов и является одним из ключевых в логистической системе российских войск.

По имеющейся информации, в момент удара на территории арсенала находился очередной эшелон, который доставил не менее 2 тыс тонн боеприпасов, в том числе из КНДР.

Атакована радиолокационная станция «Подлет», которая обнаруживала воздушные цели в направлении арсенала.

Кроме этого, Служба безопасности Украины нанесла удар по 23-му арсеналу Главного артиллерийского управления министерства обороны РФ недалеко от населенного пункта Октябрьской Тверской области.

Фиксируются пожары и детонации в районах обоих военных арсеналов.

Задания успешно выполнены во взаимодействии подразделений Сил обороны: Сил беспилотных систем, Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины и других.

Боевая работа по важным военным целям российских оккупантов продолжается.

Масштабная "бавовна" в Тверской области: что известно

Согласно данным местных СМИ, украинские БПЛА 21 сентября "поразили секретный объект", где могут храниться ракеты, которые во время детонации "сотрут в прах все на десятки километров в округе".

Именно в этом районе расположен поселок Октябрьский, где был поражен 23-й арсенал ГРАУ.

Местные жители рассказывают, что там расположены якобы ракетные шахты со шлюзами, как в бункере. Через часть проходит железная дорога, которая не отмечена на карте. Среди ракет могут быть северокорейские.

Минобороны РФ утверждает, что ночью 21 сентября территорию страны-агрессорки и оккупированный Крым атаковал 101 дрон.

На Кубани также бушует пожар

Сообщается, что дроны также атаковали Тихорецкий район Краснодарского края РФ.

После удара беспилотников разразился масштабный пожар и детонация.

Телеграм-канал Astra сообщает, что речь идет об атаке на склад с боеприпасами.

По предварительным данным, боеприпасы на этом складе хранились под открытым небом, поэтому масштабного пожара и детонации было не избежать.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны атаковали арсенал ГРАУ МО РФ в Тверской области и склад боеприпасов — видео
пожар
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Там "Сатана" и не только. Какой секретный объект атаковали дроны в Тверской области РФ
пожар
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Тверской области РФ перекрыли федеральную трассу после атаки дронов на ракетный арсенал
пожар

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?