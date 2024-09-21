Генштаб официально подтвердил поражение Силами обороны Украины двух арсеналов РФ

Силы обороны Украины поразили два военных арсенала вооруженных сил РФ в ночь на 21 сентября. Об этом заявил генеральный штаб ВСУ.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины нанесли удары по двум арсеналам РФ, включая «Тихорецк» в Краснодарском крае.
- Атаки были направлены на главные объекты российских войск, входящих в логистическую систему оккупантов.
- В результате ударов зафиксированы пожары и детонации.
- Боевая работа продолжается с участием различных подразделений и специализированных сил Украины.
В Генштабе подтвердили поражение двух российских арсеналов
В ночь на 21 сентября нанесен огневой поражение по арсеналу «Тихорецк», что в Краснодарском крае. Этот объект входит в тройку крупнейших баз хранения боеприпасов окупантов и является одним из ключевых в логистической системе российских войск.
Атакована радиолокационная станция «Подлет», которая обнаруживала воздушные цели в направлении арсенала.
Кроме этого, Служба безопасности Украины нанесла удар по 23-му арсеналу Главного артиллерийского управления министерства обороны РФ недалеко от населенного пункта Октябрьской Тверской области.
Фиксируются пожары и детонации в районах обоих военных арсеналов.
Задания успешно выполнены во взаимодействии подразделений Сил обороны: Сил беспилотных систем, Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины и других.
Боевая работа по важным военным целям российских оккупантов продолжается.
Масштабная "бавовна" в Тверской области: что известно
Согласно данным местных СМИ, украинские БПЛА 21 сентября "поразили секретный объект", где могут храниться ракеты, которые во время детонации "сотрут в прах все на десятки километров в округе".
Местные жители рассказывают, что там расположены якобы ракетные шахты со шлюзами, как в бункере. Через часть проходит железная дорога, которая не отмечена на карте. Среди ракет могут быть северокорейские.
Минобороны РФ утверждает, что ночью 21 сентября территорию страны-агрессорки и оккупированный Крым атаковал 101 дрон.
На Кубани также бушует пожар
Сообщается, что дроны также атаковали Тихорецкий район Краснодарского края РФ.
После удара беспилотников разразился масштабный пожар и детонация.
Телеграм-канал Astra сообщает, что речь идет об атаке на склад с боеприпасами.
По предварительным данным, боеприпасы на этом складе хранились под открытым небом, поэтому масштабного пожара и детонации было не избежать.
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