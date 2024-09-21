Генштаб официально подтвердил поражение Силами обороны Украины двух арсеналов РФ

Силы обороны Украины поразили два военных арсенала вооруженных сил РФ в ночь на 21 сентября. Об этом заявил генеральный штаб ВСУ.

В Генштабе подтвердили поражение двух российских арсеналов

В ночь на 21 сентября нанесен огневой поражение по арсеналу «Тихорецк», что в Краснодарском крае. Этот объект входит в тройку крупнейших баз хранения боеприпасов окупантов и является одним из ключевых в логистической системе российских войск.

По имеющейся информации, в момент удара на территории арсенала находился очередной эшелон, который доставил не менее 2 тыс тонн боеприпасов, в том числе из КНДР. Поделиться

Атакована радиолокационная станция «Подлет», которая обнаруживала воздушные цели в направлении арсенала.

Кроме этого, Служба безопасности Украины нанесла удар по 23-му арсеналу Главного артиллерийского управления министерства обороны РФ недалеко от населенного пункта Октябрьской Тверской области.

Фиксируются пожары и детонации в районах обоих военных арсеналов.

Задания успешно выполнены во взаимодействии подразделений Сил обороны: Сил беспилотных систем, Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины и других.

Боевая работа по важным военным целям российских оккупантов продолжается.

Масштабная "бавовна" в Тверской области: что известно

Согласно данным местных СМИ, украинские БПЛА 21 сентября "поразили секретный объект", где могут храниться ракеты, которые во время детонации "сотрут в прах все на десятки километров в округе".

Именно в этом районе расположен поселок Октябрьский, где был поражен 23-й арсенал ГРАУ. Поделиться

Местные жители рассказывают, что там расположены якобы ракетные шахты со шлюзами, как в бункере. Через часть проходит железная дорога, которая не отмечена на карте. Среди ракет могут быть северокорейские.

Минобороны РФ утверждает, что ночью 21 сентября территорию страны-агрессорки и оккупированный Крым атаковал 101 дрон.

На Кубани также бушует пожар

Сообщается, что дроны также атаковали Тихорецкий район Краснодарского края РФ.

После удара беспилотников разразился масштабный пожар и детонация.

Телеграм-канал Astra сообщает, что речь идет об атаке на склад с боеприпасами.