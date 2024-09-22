Україна могла задіяти далекобійну ракету "Паляниця" для атаки по арсеналу у Тихорецьку РФ

На момент удару безпілотників ЗСУ 21 вересня на Тихорецькому звалищі було 2000 тонн боєприпасів, у тому числі снаряди північнокорейського виробництва.

Україна знищила тисячі снарядів під час атаки по арсеналу у Тихорецьку РФ

Як зазначає видання, хоча офіційного підтвердження немає, ймовірно, Україна використовує реактивну ракету-дрон "Паляниця" для ударів по російських арсеналах.

На складі у Торопці зберігалися великі запаси стрілецької зброї, мінометних снарядів, артилерійських і балістичних ракет, зокрема російських "Іскандерів" та північнокорейських KN-23. Склад у Тихорецьку є одним із трьох найбільших баз зберігання боєприпасів, що відіграє ключову роль у логістиці російської армії.

💥/1. Tonight large Russian ammunition depot in Toropets, Tver region of Russia, was targeted by Ukrainian drones.



The ammunition depots were attacked at around 3:30 a.m. by six kamikaze drones.



470km from the frontline (56.5032829, 31.7219694) pic.twitter.com/c17nQlkcYs — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) September 18, 2024

За оцінками Генштабу, на момент удару там знаходилося близько 2000 тонн боєприпасів, зокрема й північнокорейські снаряди. Масштабний вибух, що утворився після удару, підтверджує ці оцінки. Вибухи спричинили локальні землетруси і були видимі навіть із космосу.

Часті удари по складах боєприпасів вказують на зміну в стратегії української армії, яка тепер спрямована на глибокі удари по ключових стратегічних цілях на території Росії. Поширити

Видання зазначає, що протягом багатьох місяців Київ просив дозволу від своїх західних партнерів використовувати ракети британського, французького та американського виробництва для ударів по цілях у РФ, однак отримував відмову.

Очевидно, що терпіння вичерпалося, і Україна почала активно нарощувати виробництво власної зброї — дронів і ракет, — які можна використовувати для атак на території Росії без попереднього дозволу. Останні атаки свідчать про збільшення масштабів таких ударів. Раніші удари досягали цілей на відстані до 1800 км, але їхній масштаб був обмеженим, — пише видання. Поширити

Проте останні атаки мали значно руйнівніший характер, що свідчить про використання зброї з більшою потужністю, хоча вона й не літає так далеко, як дрони.

Очевидці в Торопці повідомляли, що чули реактивні двигуни перед вибухом складу боєприпасів, що може свідчити про використання "Паляниці".

Ця ракета розроблялася понад рік і дебютувала в бойових умовах 24 серпня, коли вразила ціль у Криму. "Паляниця" оснащена турбореактивним двигуном АІ-ПБС-350, спільно розробленим чеською компанією PBS та українською "Івченко-Прогрес". Двигун забезпечує тягу в 3400 ньютонів, що дозволяє доставити однотонну ракету на кілька сотень кілометрів. Поширити

Це робить "Паляницю" схожою на крилату ракету "Нептун", але її виробництво є значно дешевшим. Хоча вона менш ефективна, її вартість дозволяє виробляти їх у більших кількостях, підсумували журналісти.

Дрони Сил оборони України атакували арсенал РФ у Тихорецьку

В ніч на 21 вересня російські медіа повідомили про вибухи поблизу однієї з військових частин у Тихорецькому районі. Пізніше губернатор Краснодарського краю заявив, що унаслідок пожежі детонували вибухонебезпечні предмети.

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили удар по арсеналу у Тихорецьку та заявили про знищення понад 2 тисяч тонн боєприпасів, зокрема й з Північної Кореї.

В повідомленні Генштаб зауважує, що цей склад «входить в трійку найбільших баз зберігання боєприпасів та є одним з ключових у логістичній системі російських військ».