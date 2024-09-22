Україна могла задіяти далекобійну ракету "Паляниця" для атаки по арсеналу у Тихорецьку РФ

На момент удару безпілотників ЗСУ 21 вересня на Тихорецькому звалищі було 2000 тонн боєприпасів, у тому числі снаряди північнокорейського виробництва.
Головні тези:
- Україна може використовувати ракету-дрон “Паляниця” для ударів по арсеналах у РФ, що свідчить про зміну стратегії української армії.
- Ракета “Паляниця” має турбореактивний двигун, що дає можливість доставити її на великі відстані та використовувати для атак без попереднього дозволу.
- Останні атаки українських дронів мали значно руйнівніший характер, що свідчить про використання більш потужної зброї.
- Ракета “Паляниця” дозволяє виробляти їх у більших кількостях за доступною ціною, що стає важливим фактором у стратегії війни.
- Українські сили вже завдали удари по арсеналах у Тихорецьку та Торопці РФ, знищивши тисячі тонн боєприпасів, включаючи снаряди з Північної Кореї.
Україна знищила тисячі снарядів під час атаки по арсеналу у Тихорецьку РФ
Як зазначає видання, хоча офіційного підтвердження немає, ймовірно, Україна використовує реактивну ракету-дрон "Паляниця" для ударів по російських арсеналах.
На складі у Торопці зберігалися великі запаси стрілецької зброї, мінометних снарядів, артилерійських і балістичних ракет, зокрема російських "Іскандерів" та північнокорейських KN-23. Склад у Тихорецьку є одним із трьох найбільших баз зберігання боєприпасів, що відіграє ключову роль у логістиці російської армії.
💥/1. Tonight large Russian ammunition depot in Toropets, Tver region of Russia, was targeted by Ukrainian drones.— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) September 18, 2024
The ammunition depots were attacked at around 3:30 a.m. by six kamikaze drones.
470km from the frontline (56.5032829, 31.7219694) pic.twitter.com/c17nQlkcYs
За оцінками Генштабу, на момент удару там знаходилося близько 2000 тонн боєприпасів, зокрема й північнокорейські снаряди. Масштабний вибух, що утворився після удару, підтверджує ці оцінки. Вибухи спричинили локальні землетруси і були видимі навіть із космосу.
Видання зазначає, що протягом багатьох місяців Київ просив дозволу від своїх західних партнерів використовувати ракети британського, французького та американського виробництва для ударів по цілях у РФ, однак отримував відмову.
Проте останні атаки мали значно руйнівніший характер, що свідчить про використання зброї з більшою потужністю, хоча вона й не літає так далеко, як дрони.
Очевидці в Торопці повідомляли, що чули реактивні двигуни перед вибухом складу боєприпасів, що може свідчити про використання "Паляниці".
Це робить "Паляницю" схожою на крилату ракету "Нептун", але її виробництво є значно дешевшим. Хоча вона менш ефективна, її вартість дозволяє виробляти їх у більших кількостях, підсумували журналісти.
Дрони Сил оборони України атакували арсенал РФ у Тихорецьку
В ніч на 21 вересня російські медіа повідомили про вибухи поблизу однієї з військових частин у Тихорецькому районі. Пізніше губернатор Краснодарського краю заявив, що унаслідок пожежі детонували вибухонебезпечні предмети.
У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили удар по арсеналу у Тихорецьку та заявили про знищення понад 2 тисяч тонн боєприпасів, зокрема й з Північної Кореї.
В повідомленні Генштаб зауважує, що цей склад «входить в трійку найбільших баз зберігання боєприпасів та є одним з ключових у логістичній системі російських військ».
Також раніше українські сили завдали удару по ракетному арсеналу у місті Торопець Тверської області РФ. За даними британської розвідки, було уражено один із найбільших російських складів з боєприпасами, де зберігалося понад 30 тисяч тонн боєприпасів.
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