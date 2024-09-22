Україна могла задіяти далекобійну ракету "Паляниця" для атаки по арсеналу у Тихорецьку РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна могла задіяти далекобійну ракету "Паляниця" для атаки по арсеналу у Тихорецьку РФ

Україна могла задіяти далекобійну ракету "Паляниця" для атаки по арсеналу у Тихорецьку РФ
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Джерело:  Forbes

На момент удару безпілотників ЗСУ 21 вересня на Тихорецькому звалищі було 2000 тонн боєприпасів, у тому числі снаряди північнокорейського виробництва.

Головні тези:

  • Україна може використовувати ракету-дрон “Паляниця” для ударів по арсеналах у РФ, що свідчить про зміну стратегії української армії.
  • Ракета “Паляниця” має турбореактивний двигун, що дає можливість доставити її на великі відстані та використовувати для атак без попереднього дозволу.
  • Останні атаки українських дронів мали значно руйнівніший характер, що свідчить про використання більш потужної зброї.
  • Ракета “Паляниця” дозволяє виробляти їх у більших кількостях за доступною ціною, що стає важливим фактором у стратегії війни.
  • Українські сили вже завдали удари по арсеналах у Тихорецьку та Торопці РФ, знищивши тисячі тонн боєприпасів, включаючи снаряди з Північної Кореї.

Україна знищила тисячі снарядів під час атаки по арсеналу у Тихорецьку РФ

Як зазначає видання, хоча офіційного підтвердження немає, ймовірно, Україна використовує реактивну ракету-дрон "Паляниця" для ударів по російських арсеналах.

На складі у Торопці зберігалися великі запаси стрілецької зброї, мінометних снарядів, артилерійських і балістичних ракет, зокрема російських "Іскандерів" та північнокорейських KN-23. Склад у Тихорецьку є одним із трьох найбільших баз зберігання боєприпасів, що відіграє ключову роль у логістиці російської армії.

За оцінками Генштабу, на момент удару там знаходилося близько 2000 тонн боєприпасів, зокрема й північнокорейські снаряди. Масштабний вибух, що утворився після удару, підтверджує ці оцінки. Вибухи спричинили локальні землетруси і були видимі навіть із космосу.

Часті удари по складах боєприпасів вказують на зміну в стратегії української армії, яка тепер спрямована на глибокі удари по ключових стратегічних цілях на території Росії.

Видання зазначає, що протягом багатьох місяців Київ просив дозволу від своїх західних партнерів використовувати ракети британського, французького та американського виробництва для ударів по цілях у РФ, однак отримував відмову.

Очевидно, що терпіння вичерпалося, і Україна почала активно нарощувати виробництво власної зброї — дронів і ракет, — які можна використовувати для атак на території Росії без попереднього дозволу. Останні атаки свідчать про збільшення масштабів таких ударів. Раніші удари досягали цілей на відстані до 1800 км, але їхній масштаб був обмеженим, — пише видання.

Проте останні атаки мали значно руйнівніший характер, що свідчить про використання зброї з більшою потужністю, хоча вона й не літає так далеко, як дрони.

Очевидці в Торопці повідомляли, що чули реактивні двигуни перед вибухом складу боєприпасів, що може свідчити про використання "Паляниці".

Ця ракета розроблялася понад рік і дебютувала в бойових умовах 24 серпня, коли вразила ціль у Криму. "Паляниця" оснащена турбореактивним двигуном АІ-ПБС-350, спільно розробленим чеською компанією PBS та українською "Івченко-Прогрес". Двигун забезпечує тягу в 3400 ньютонів, що дозволяє доставити однотонну ракету на кілька сотень кілометрів.

Це робить "Паляницю" схожою на крилату ракету "Нептун", але її виробництво є значно дешевшим. Хоча вона менш ефективна, її вартість дозволяє виробляти їх у більших кількостях, підсумували журналісти.

Дрони Сил оборони України атакували арсенал РФ у Тихорецьку

В ніч на 21 вересня російські медіа повідомили про вибухи поблизу однієї з військових частин у Тихорецькому районі. Пізніше губернатор Краснодарського краю заявив, що унаслідок пожежі детонували вибухонебезпечні предмети.

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили удар по арсеналу у Тихорецьку та заявили про знищення понад 2 тисяч тонн боєприпасів, зокрема й з Північної Кореї.

В повідомленні Генштаб зауважує, що цей склад «входить в трійку найбільших баз зберігання боєприпасів та є одним з ключових у логістичній системі російських військ».

Також раніше українські сили завдали удару по ракетному арсеналу у місті Торопець Тверської області РФ. За даними британської розвідки, було уражено один із найбільших російських складів з боєприпасами, де зберігалося понад 30 тисяч тонн боєприпасів. 

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