Силы обороны Украины поразили арсенал ГРАУ РФ в Брянской области

В ночь на 19 ноября Силы обороны Украины атаковали арсенал 1046 центра материально-технического обеспечения в Брянской области РФ.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины провели успешную атаку на арсенал ГРАУ РФ в Брянской области, с целью прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины.
- Атака привела к 12 вторичным взрывам и детонации, оказав удар по складам боеприпасов для армии российских оккупантов.
- Это уже вторая атака украинских сил на арсеналы в Брянской области РФ, показывая решимость в борьбе с вооруженной агрессией.
- Нанесенный удар был реакцией на предшествующий удар по арсеналу, который привел к сильному пожару и взрывам.
- Силы обороны продолжат попытки прекратить вооруженную агрессию РФ, при атаках на арсеналы с боеприпасами в Брянской области.
Украина вторично поразила арсенал ГРАУ Минобороны РФ в Брянской области
Как сообщает Генштаб, в ночь на 19 ноября подразделения Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли огневое поражение по арсеналу 1046 года центра материально-технического обеспечения в районе города Карачев Брянской области РФ.
По данным Генштаба, по состоянию на 02.30 в эту ночь зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонация в районе цели.
Что этому предшествовало
Как отметил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, по арсеналу был нанесен удар. После этого произошел сильный пожар.
По словам Коваленко, там хранились артиллерийские боеприпасы, включая северокорейские снаряды "к их системам". Кроме того, там присутствуют управляемые авиационные бомбы (КАБы), зенитные ракеты и боеприпасы к реактивным системам залпового огня (РСЗО).
Напомним, 9 октября Силы обороны атаковали 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в Брянской области. Там хранились снаряды из Северной Кореи.
Как отмечает Генштаб, атака была совершена подразделениями Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.
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