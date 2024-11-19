В Брянской области после атаки взорвался арсенал ГРАУ Минобороны РФ — видео

Ночью в Брянской области РФ раздалась "бавовна". В частности, был атакован 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ.

Что известно об атаке по арсеналу ГРАУ в Брянской области РФ

Как отметил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, по арсеналу был нанесен удар. После этого произошел сильный пожар.

По словам Коваленко, там хранились артиллерийские боеприпасы, включая северокорейские снаряды "к их системам". Кроме того, там присутствуют управляемые авиационные бомбы (КАБы), зенитные ракеты и боеприпасы к реактивным системам залпового огня (РСЗО).

Пока неизвестно, чем именно был атакован арсенал ГРАУ.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об атаке беспилотника. Он традиционно отметил, что "БПЛА уничтожили, пострадавших и разрушений нет".

Позже Минобороны РФ сообщило, что утром 19 ноября ПВО якобы уничтожило 12 украинских БПЛА над территорией Брянской области и 1 над территорией Белгородской области РФ.

Силы обороны Украины поразили военный арсенал ГРАУ Минобороны РФ в Брянской области

Напомним, 9 октября Силы обороны успешно атаковали 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в Брянской области. Там хранились снаряды из Северной Кореи.

Как отмечает Генштаб, атака была совершена подразделениями Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

По имеющейся информации на территории склада хранились боеприпасы к ракетно-артиллерийскому вооружению, в том числе поступившие из КНДР, а также управляемые авиационные бомбы. Значительная часть из них размещалась под открытым небом.

В ходе атаки были зафиксированы взрывы на территории объекта. В частности, местные власти перекрыли дороги в районе арсенала.