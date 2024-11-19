У Брянській області після атаки вибухнув арсенал ГРАУ Міноборони РФ — відео

Вночі у Брянській області РФ пролунала “бавовна”. Зокрема було атаковано 67-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управляння Міноборони РФ.

Що відомо про атаку по арсеналу ГРАУ у Брянській області РФ

Як зазначив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, по арсеналу було здійснено удар. Після цього відбулася сильна пожежа.

За словами Коваленка, там зберігалися артилерійські боєприпаси, включно з північнокорейськими снарядами "до їх систем". Крім того, там присутні керовані авіаційні бомби (КАБи), зенітні ракети та боєприпаси до реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Наразі невідомо, чим саме був атакований арсенал ГРАУ.

Натомість Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив про атаку безпілотника. Він традиційно зазначив, що "БПЛА знищили, постраждалих і руйнувань немає".

Пізніше Міноборони РФ повідомило, що вранці 19 листопада ППО нібито знищила 12 українських БПЛА над територією Брянської області та 1 — над територією Бєлгородської області РФ.

Сили оборони України уразили військовий арсенал ГРАУ Міноборони РФ у Брянській області

Нагадаємо, 9 жовтня Сили оборони успішно атакували 67-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у Брянській області. Там зберігались снаряди з Північної Кореї.

Як зазначає Генштаб, атака була здійснена підрозділами Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

За наявною інформацією на території складу зберігалися боєприпаси до ракетно-артилерійського озброєння, зокрема й ті, що надійшли з КНДР, а також керовані авіаційні бомби. Значна частина з них розміщувалася просто неба.

Під час атаки було зафіксовано вибухи на території об'єкта. Зокрема місцева влада перекрила дороги в районі арсеналу.