Сили оборони України уразили склади з боєприпасами у Брянській області РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони України уразили склади з боєприпасами у Брянській області РФ

Генштаб ЗСУ
Сили оборони України уразили склади з боєприпасами у Брянській області РФ

Сили оборони України завдали удару по складах із боєприпасами 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення в Брянській області Росії. Внаслідок атаки виникла пожежа з детонацією.

Головні тези:

  • Сили оборони України підпалили склади з боєприпасами в Брянській області РФ, що спричинило пожежу з детонацією.
  • Результати об’єктивного контролю свідчать про наявність точок займання та вторинної детонації.
  • Бойова робота українських сил продовжується, Сил оборони спрямовані на важливі цілі Збройних сил РФ.
  • Російське міноборони повідомило про збиття українських безпілотників, проте підтвердження цієї інформації відсутнє.

Генштаб підтвердив удар по складах з боєприпасами у Брянській області РФ

Як зазначається, внаслідок удару зафіксовано щонайменше 8 вибухів. Результати об’єктивного контролю свідчать про наявність як мінімум двох точок займання на території військової частини та ознаки вторинної детонації.

Станом на шосту ранку на об’єкті у Брянській області продовжувалась сильна пожежа. Результати ураження уточнюються.

Спільна вдала бойова робота всіх складових Сил оборони по важливих цілях збройних сил РФ триватиме, — зазначає Генштаб.

Що відомо про “бавовну” у Брянську

Як заявив губернатор Брянської області Олександр Богомаз, російська ППО нібито збила 15 БПЛА у небі над регіоном. При цьому брянський губернатор запевнив, що "постраждалих та руйнувань немає".

Разом з тим у ЗМІ стали з'являтися числені кадри із пожежею, та лунали повідомлення, що ціллю повітряної атаки могла бути місцева військова частина.

Фото — росЗМІ

Вже ближче до ранку губернатор Брянської області все ж підтвердив інформацію про загоряння, проте став стверджувати, що "внаслідок атаки безпілотника у Брянську сталося займання нежитлових будівель".

Між тим в російських медіа та OSTIN-аналітики пишуть, що удар дронів міг бути по 1060-му центру матеріально-технічного забезпечення Збройних сил РФ. Втім, ця інформація не підтверджена.

Згодом російське міноборони заявило, нібито збило 70 українських БпЛА літакового типу, серед яких понад 30 рухалися в бік Москви.

Окупанти традиційно повідомили, нібито збили всі безпілотники, серед яких 34 — над територією Московської області.

Крім того, нібито ще 14 збито над Брянською, по сім — над Орловською та Калузькою, шість — над Курською і два — над Тульською областями.

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