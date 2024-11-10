Сили оборони України уразили склади з боєприпасами у Брянській області РФ

Сили оборони України завдали удару по складах із боєприпасами 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення в Брянській області Росії. Внаслідок атаки виникла пожежа з детонацією.
Головні тези:
- Сили оборони України підпалили склади з боєприпасами в Брянській області РФ, що спричинило пожежу з детонацією.
- Результати об’єктивного контролю свідчать про наявність точок займання та вторинної детонації.
- Бойова робота українських сил продовжується, Сил оборони спрямовані на важливі цілі Збройних сил РФ.
- Російське міноборони повідомило про збиття українських безпілотників, проте підтвердження цієї інформації відсутнє.
Генштаб підтвердив удар по складах з боєприпасами у Брянській області РФ
Як зазначається, внаслідок удару зафіксовано щонайменше 8 вибухів. Результати об’єктивного контролю свідчать про наявність як мінімум двох точок займання на території військової частини та ознаки вторинної детонації.
Станом на шосту ранку на об’єкті у Брянській області продовжувалась сильна пожежа. Результати ураження уточнюються.
Що відомо про “бавовну” у Брянську
Як заявив губернатор Брянської області Олександр Богомаз, російська ППО нібито збила 15 БПЛА у небі над регіоном. При цьому брянський губернатор запевнив, що "постраждалих та руйнувань немає".
Разом з тим у ЗМІ стали з'являтися числені кадри із пожежею, та лунали повідомлення, що ціллю повітряної атаки могла бути місцева військова частина.
Вже ближче до ранку губернатор Брянської області все ж підтвердив інформацію про загоряння, проте став стверджувати, що "внаслідок атаки безпілотника у Брянську сталося займання нежитлових будівель".
Між тим в російських медіа та OSTIN-аналітики пишуть, що удар дронів міг бути по 1060-му центру матеріально-технічного забезпечення Збройних сил РФ. Втім, ця інформація не підтверджена.
@GeoConfirmed @UAControlMap @FaytuksNetwork— Rocket Man (@Grimm_Intel) November 10, 2024
Ukraine has seemingly struck the 1060th Center for Material-Technical Support of the Russian Armed Forces in Bryansk.
POV, Looking west 53.2152618, 34.4220586
Strike location 53.2247723, 34.3965418
Source in replies pic.twitter.com/89Co8QLUdN
Згодом російське міноборони заявило, нібито збило 70 українських БпЛА літакового типу, серед яких понад 30 рухалися в бік Москви.
Окупанти традиційно повідомили, нібито збили всі безпілотники, серед яких 34 — над територією Московської області.
Крім того, нібито ще 14 збито над Брянською, по сім — над Орловською та Калузькою, шість — над Курською і два — над Тульською областями.
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