Сили оборони України уразили склади з боєприпасами у Брянській області РФ

Сили оборони України завдали удару по складах із боєприпасами 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення в Брянській області Росії. Внаслідок атаки виникла пожежа з детонацією.

Генштаб підтвердив удар по складах з боєприпасами у Брянській області РФ

Як зазначається, внаслідок удару зафіксовано щонайменше 8 вибухів. Результати об’єктивного контролю свідчать про наявність як мінімум двох точок займання на території військової частини та ознаки вторинної детонації.

Станом на шосту ранку на об’єкті у Брянській області продовжувалась сильна пожежа. Результати ураження уточнюються.

Спільна вдала бойова робота всіх складових Сил оборони по важливих цілях збройних сил РФ триватиме, — зазначає Генштаб. Поширити

Що відомо про “бавовну” у Брянську

Як заявив губернатор Брянської області Олександр Богомаз, російська ППО нібито збила 15 БПЛА у небі над регіоном. При цьому брянський губернатор запевнив, що "постраждалих та руйнувань немає".

Разом з тим у ЗМІ стали з'являтися числені кадри із пожежею, та лунали повідомлення, що ціллю повітряної атаки могла бути місцева військова частина.

Фото — росЗМІ

Вже ближче до ранку губернатор Брянської області все ж підтвердив інформацію про загоряння, проте став стверджувати, що "внаслідок атаки безпілотника у Брянську сталося займання нежитлових будівель".

Між тим в російських медіа та OSTIN-аналітики пишуть, що удар дронів міг бути по 1060-му центру матеріально-технічного забезпечення Збройних сил РФ. Втім, ця інформація не підтверджена.

@GeoConfirmed @UAControlMap @FaytuksNetwork



Ukraine has seemingly struck the 1060th Center for Material-Technical Support of the Russian Armed Forces in Bryansk.



POV, Looking west 53.2152618, 34.4220586



Strike location 53.2247723, 34.3965418



Source in replies pic.twitter.com/89Co8QLUdN — Rocket Man (@Grimm_Intel) November 10, 2024

Згодом російське міноборони заявило, нібито збило 70 українських БпЛА літакового типу, серед яких понад 30 рухалися в бік Москви.

Окупанти традиційно повідомили, нібито збили всі безпілотники, серед яких 34 — над територією Московської області.

Крім того, нібито ще 14 збито над Брянською, по сім — над Орловською та Калузькою, шість — над Курською і два — над Тульською областями.