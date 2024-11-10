Дрони атакували військову частину у російському Брянську — відео

У Брянську РФ вночі 10 листопада пролунали вибухи внаслідок атаки дронів. Після чого у місті виникли пожежі, попередньо безпілотники атакували військову частину.

Що відомо про бавовну у Брянську

Як заявив губернатор Брянської області Олександр Богомаз, російська ППО нібито збила 15 БПЛА у небі над регіоном. При цьому брянський губернатор запевнив, що "постраждалих та руйнувань немає".

Разом з тим у ЗМІ стали з'являтися числені кадри із пожежею, та лунали повідомлення, що ціллю повітряної атаки могла бути місцева військова частина.

Фото — росЗМІ

Вже ближче до ранку губернатор Брянської області все ж підтвердив інформацію про загоряння, проте став стверджувати, що "внаслідок атаки безпілотника у Брянську сталося займання нежитлових будівель".

Між тим в російських медіа та OSTIN-аналітики пишуть, що удар дронів міг бути по 1060-му центру матеріально-технічного забезпечення Збройних сил РФ. Втім, ця інформація не підтверджена.

@GeoConfirmed @UAControlMap @FaytuksNetwork



Ukraine has seemingly struck the 1060th Center for Material-Technical Support of the Russian Armed Forces in Bryansk.



POV, Looking west 53.2152618, 34.4220586



Strike location 53.2247723, 34.3965418



Source in replies pic.twitter.com/89Co8QLUdN — Rocket Man (@Grimm_Intel) November 10, 2024

Дрони також атакували Москву — у двох аеропортах ввели план "Килим"

Вранці 10 листопада мер Москви Сергій Собянін повідомив про атаку чотирьох безпілотників на столицю РФ.

Мер Москви написав, що російські сили ППО в Раменському міському окрузі нібито відбили атаку двох безпілотників, що летіли на Москву.

Через кілька хвилин він додав, що збито ще два безпілотники.

Водночас російські ЗМІ повідомили про план "Ковёр", який запровадили в московських аеропортах "Внуково" і "Домодєдово" через загрозу атаки БПЛА.

Наразі кілька рейсів, що летять до Москви, перебувають у зоні очікування, ще кілька затримано.