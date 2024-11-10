Дроны атаковали военную часть в российском Брянске — видео

В Брянске РФ ночью 10 ноября раздались взрывы в результате атаки дронов. После чего в городе возникли пожары, предварительно беспилотники атаковали воинскую часть.
Главные тезисы
- В ночь на 10 ноября в Брянске произошла атака дронов на военную часть, что привело к возгоранию нежилых зданий.
- Российские власти сообщают о сбитии 15 беспилотников, но отрицают информацию о пострадавших или разрушениях.
- Также дроны атаковали Москву, что привело к введению плана безопасности в местных аэропортах из-за угрозы безопасности.
- СМИ и аналитики предполагают различные цели атак, включая возможную причастность к военным объектам в России.
Что известно о хлопке в Брянске
Как заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз, российское ПВО якобы сбило 15 БПЛА в небе над регионом. При этом Брянский губернатор заверил, что "пострадавших и разрушений нет".
Вместе с тем в СМИ стали появляться многочисленные кадры с пожаром и звучали сообщения, что целью воздушной атаки могла быть местная военная часть.
Уже ближе к утру губернатор Брянской области все же подтвердил информацию о возгорании, однако стал утверждать, что "в результате атаки беспилотника в Брянске произошло возгорание нежилых построек".
Между тем, в российских медиа и OSTIN-аналитики пишут, что удар дронов мог быть по 1060-му центру материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ. Впрочем, эта информация не подтверждена.
@GeoConfirmed @UAControlMap @FaytuksNetwork— Rocket Man (@Grimm_Intel) November 10, 2024
Ukraine has seemingly struck the 1060th Center for Material-Technical Support of the Russian Armed Forces in Bryansk.
POV, Looking west 53.2152618, 34.4220586
Strike location 53.2247723, 34.3965418
Source in replies pic.twitter.com/89Co8QLUdN
Дроны также атаковали Москву — в двух аэропортах ввели план "Ковер"
Утром 10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке четырех беспилотников на столицу РФ.
Мэр Москвы написал, что российские силы ПВО в Раменском городском округе якобы отразили атаку двух летевших на Москву беспилотников.
Через несколько минут он добавил, что сбиты еще два беспилотника.
В то же время российские СМИ сообщили о плане "Ковёр", который был введен в московских аэропортах "Внуково" и "Домодедово" из-за угрозы атаки БПЛА.
В настоящее время несколько рейсов, летящих в Москву, находятся в зоне ожидания, еще несколько задержаны.
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