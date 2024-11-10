Дроны атаковали военную часть в российском Брянске — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Дроны атаковали военную часть в российском Брянске — видео

Дроны атаковали военную часть в российском Брянске — видео
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

В Брянске РФ ночью 10 ноября раздались взрывы в результате атаки дронов. После чего в городе возникли пожары, предварительно беспилотники атаковали воинскую часть.

Главные тезисы

  • В ночь на 10 ноября в Брянске произошла атака дронов на военную часть, что привело к возгоранию нежилых зданий.
  • Российские власти сообщают о сбитии 15 беспилотников, но отрицают информацию о пострадавших или разрушениях.
  • Также дроны атаковали Москву, что привело к введению плана безопасности в местных аэропортах из-за угрозы безопасности.
  • СМИ и аналитики предполагают различные цели атак, включая возможную причастность к военным объектам в России.

Что известно о хлопке в Брянске

Как заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз, российское ПВО якобы сбило 15 БПЛА в небе над регионом. При этом Брянский губернатор заверил, что "пострадавших и разрушений нет".

Вместе с тем в СМИ стали появляться многочисленные кадры с пожаром и звучали сообщения, что целью воздушной атаки могла быть местная военная часть.

Фото — росСМИ

Уже ближе к утру губернатор Брянской области все же подтвердил информацию о возгорании, однако стал утверждать, что "в результате атаки беспилотника в Брянске произошло возгорание нежилых построек".

Между тем, в российских медиа и OSTIN-аналитики пишут, что удар дронов мог быть по 1060-му центру материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ. Впрочем, эта информация не подтверждена.

Дроны также атаковали Москву — в двух аэропортах ввели план "Ковер"

Утром 10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке четырех беспилотников на столицу РФ.

Мэр Москвы написал, что российские силы ПВО в Раменском городском округе якобы отразили атаку двух летевших на Москву беспилотников.

Через несколько минут он добавил, что сбиты еще два беспилотника.

В то же время российские СМИ сообщили о плане "Ковёр", который был введен в московских аэропортах "Внуково" и "Домодедово" из-за угрозы атаки БПЛА.

В настоящее время несколько рейсов, летящих в Москву, находятся в зоне ожидания, еще несколько задержаны.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны атаковали университет спецназа Кадырова в Чечне
Дроны атаковали университет спецназа Кадырова в Чечне
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В оккупированном Бердянске дроны атаковали порт — фото
В оккупированном Бердянске дроны атаковали порт — фото
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны атаковали порт в российском Каспийске — видео
Дроны атаковали порт в российском Каспийске — видео

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?