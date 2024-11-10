Дроны атаковали военную часть в российском Брянске — видео

В Брянске РФ ночью 10 ноября раздались взрывы в результате атаки дронов. После чего в городе возникли пожары, предварительно беспилотники атаковали воинскую часть.

Что известно о хлопке в Брянске

Как заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз, российское ПВО якобы сбило 15 БПЛА в небе над регионом. При этом Брянский губернатор заверил, что "пострадавших и разрушений нет".

Вместе с тем в СМИ стали появляться многочисленные кадры с пожаром и звучали сообщения, что целью воздушной атаки могла быть местная военная часть.

Фото — росСМИ

Уже ближе к утру губернатор Брянской области все же подтвердил информацию о возгорании, однако стал утверждать, что "в результате атаки беспилотника в Брянске произошло возгорание нежилых построек".

Между тем, в российских медиа и OSTIN-аналитики пишут, что удар дронов мог быть по 1060-му центру материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ. Впрочем, эта информация не подтверждена.

@GeoConfirmed @UAControlMap @FaytuksNetwork



Ukraine has seemingly struck the 1060th Center for Material-Technical Support of the Russian Armed Forces in Bryansk.



POV, Looking west 53.2152618, 34.4220586



Strike location 53.2247723, 34.3965418



Source in replies pic.twitter.com/89Co8QLUdN — Rocket Man (@Grimm_Intel) November 10, 2024

Дроны также атаковали Москву — в двух аэропортах ввели план "Ковер"

Утром 10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке четырех беспилотников на столицу РФ.

Мэр Москвы написал, что российские силы ПВО в Раменском городском округе якобы отразили атаку двух летевших на Москву беспилотников.

Через несколько минут он добавил, что сбиты еще два беспилотника.

В то же время российские СМИ сообщили о плане "Ковёр", который был введен в московских аэропортах "Внуково" и "Домодедово" из-за угрозы атаки БПЛА.

В настоящее время несколько рейсов, летящих в Москву, находятся в зоне ожидания, еще несколько задержаны.