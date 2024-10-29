Дроны атаковали университет спецназа Кадырова в Чечне

Лидер Чечни Рамзан Кадыров 29 октября заявил об атаке беспилотников на российский университет спецназа в Гудермесе Чеченской Республики. Известно, что в результате атаки вспыхнул пожар.

Что известно об атаке дронов на российский университет спецназа в Чечне

Как сообщил Кадыров, в 6:30 утра в Гудермесе в результате якобы атаки беспилотников загорелась крыша пустого здания на территории российского университета спецназа.

Кадыров отметил, что жертв и пострадавших нет, пожар был ликвидирован.

На атаку на университет спецназа главы Кремля Рамзана Кадырова отреагировал глава ЦПИ Андрей Коваленко, опубликовав фото пожара.

Следственные органы занялись расследованием происшествия и установлением причастных к преступлению лиц. Деятельность РУС не прекращена, все службы работают в штатном режиме, - заявил Кадыров. Поделиться

По данным росСМИ, с начала масштабного вторжения в Украину на базе университета якобы уже успели пройти подготовку более 19 тысяч добровольцев.

Дроны атаковали военные объекты на российских спиртзаводах

Как заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, украинские дроны недавно нанесли удары по четырем объектам в России:

"Биохим" - предприятие, которое занимается переработкой мелассы и производством этилового спирта;

Лужковский спиртзавод;

Ефремовский спиртзавод;

Промышленное предприятие в Воронежск

Андрей Коваленко подчеркнул, что эти предприятия, хоть и работают под видом гражданских, фактически имеют военное значение.