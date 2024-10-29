Дроны атаковали университет спецназа Кадырова в Чечне

Лидер Чечни Рамзан Кадыров 29 октября заявил об атаке беспилотников на российский университет спецназа в Гудермесе Чеченской Республики. Известно, что в результате атаки вспыхнул пожар.
Главные тезисы
- Лидер Чечни Рамзан Кадыров сообщил о якобы атаке дронов на университет спецназа в Чечне, в результате которой загорелась крыша пустого здания.
- По данным росСМИ, университет спецназа в Чечне якобы уже подготовил более 19 тысяч добровольцев с начала вторжения в Украину.
- Украинские дроны недавно нанесли удары по российским спиртзаводам с военным значением, как заявил руководитель Центра противодействия дезинформации.
- Следственные органы занимаются расследованием атаки на университет спецназа в Чечне и установлением лиц, причастных к происшествию.
- Беспилотники применяются для атак на военные объекты, включая спиртзаводы, что вызывает обеспокоенность властей и потребность в усилении безопасности.
Что известно об атаке дронов на российский университет спецназа в Чечне
Как сообщил Кадыров, в 6:30 утра в Гудермесе в результате якобы атаки беспилотников загорелась крыша пустого здания на территории российского университета спецназа.
Кадыров отметил, что жертв и пострадавших нет, пожар был ликвидирован.
На атаку на университет спецназа главы Кремля Рамзана Кадырова отреагировал глава ЦПИ Андрей Коваленко, опубликовав фото пожара.
По данным росСМИ, с начала масштабного вторжения в Украину на базе университета якобы уже успели пройти подготовку более 19 тысяч добровольцев.
Дроны атаковали военные объекты на российских спиртзаводах
Как заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, украинские дроны недавно нанесли удары по четырем объектам в России:
"Биохим" - предприятие, которое занимается переработкой мелассы и производством этилового спирта;
Лужковский спиртзавод;
Ефремовский спиртзавод;
Промышленное предприятие в Воронежск
Андрей Коваленко подчеркнул, что эти предприятия, хоть и работают под видом гражданских, фактически имеют военное значение.
Также появились данные о пожаре на Аннинском спиртзаводе, где находится нефтебаза ООО "Аннанефтепродукт". Она ранее уже подвергалась атакам с применением беспилотников в начале октября.