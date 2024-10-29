Дрони атакували університет спецназу Кадирова у Чечні

Лідер Чечні Рамзан Кадиров 29 жовтня заявив про атаку безпілотників на російський університет спецназу в місті Гудермес Чеченської Республіки. Відомо, що внаслідок атаки спалахнула пожежа.

Що відомо про атаку дронів на російський університет спецназу в Чечні

Як повідомив Кадиров, о 6:30 ранку в Гудермесі внаслідок нібито атаки безпілотників загорівся дах порожньої будівлі на території російського університету спецназу.

Кадиров зазначив, що жертв і постраждалих немає, пожежу ліквідували.

На атаку на університет спецназу глави Кремля Рамзана Кадирова відреагував голова ЦПД Андрій Коваленко, опублікувавши фото пожежі.

Слідчі органи зайнялися розслідуванням події та встановленням причетних до злочину осіб. Діяльність РУС не припинено, всі служби працюють у штатному режимі, — заявив Кадиров. Поширити

За даними росЗМІ, з початку масштабного вторгнення в Україну на базі університету нібито вже встигли пройти підготовку понад 19 тисяч добровольців.

Дрони атакували військові об'єкти на російських спиртзаводах

Як заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, українські дрони нещодавно завдали ударів по чотирьох об'єктах у Росії:

"Біохім" — підприємство, яке займається переробленням меляси та виробництвом етилового спирту;

Лужковський спиртзавод;

Єфремовський спиртзавод;

Промислове підприємство у Воронезькій області

Андрій Коваленко підкреслив, що ці підприємства, хоч і працюють під виглядом цивільних, фактично мають військове значення.