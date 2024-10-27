Дрони атакували Тамбовську область РФ — поруч з НПЗ виникла пожежа
Категорія
Події
Дата публікації

Дрони атакували Тамбовську область РФ — поруч з НПЗ виникла пожежа

Дрони атакували Тамбовську область РФ — поруч з НПЗ виникла пожежа
Read in English
Джерело:  online.ua

У Тамбовській області росіяни заявили про атаку дронів і пожежу поблизу місцевого нафтопереробного заводу. Окрім цього пожежа спалахнула на диспетчерській станції.

Головні тези:

  • Нічна атака дронів спричинила пожежу поблизу нафтопереробного заводу в Тамбовській області РФ.
  • Міноборони РФ повідомили про перехоплення та знищення 51 українського безпілотника в Тамбовській області.
  • Також у мережі повідомляють про пожежу біля села Новонікольське, де загорілася диспетчерська станція "Транснефть-Дружба"

Що відомо про атаку дронів у Тамбовській області РФ

Як заявив губернатор області Максим Єгоров, вночі в Мічурінському муніципальному окрузі зафіксували "приліт" дронів.

Відомо про 11 безпілотників. Невелике загоряння, спричинене вибухом, було швидко ліквідовано силами ГУ МНС Росії в Тамбовській області, — повідомив місцевий губернатор.

Фото — t.me/astrapress

Також у мережі повідомляють про пожежу біля села Новонікольське, де загорілася диспетчерська станція "Транснефть-Дружба". У цьому ж селі розташований Мічурінський нафтопереробний завод.

Натомість у Міноборони РФ заявили, що черговими засобами ППО "перехоплено та знищено 51 український безпілотний літальний апарат".

18 БПЛА перехоплено над територією Тамбовської області, 16 БПЛА збиті над територією Білгородської області. По 4 БПЛА знищено над територіями Брянської, Липецької та Орловської областей. 3 БПЛА знищені над територією Воронезької області та 1 дрон збитий над Курською областю. Також 1 БПЛА знищено над акваторією Азовського моря, — йдеться у повідомленні.

Удар по нафтобазі "Атлас"

28 серпня в результаті спільної операції ГУР МО разом з ССО ЗС України за допомогою ударних БПЛА українського виробництва було уражено нафтобазу ФДКУ “Атлас” управління федеральної агенції державних резервів РФ в районі н.п. Каменськ-Шахтинський Ростовської області.

Даний обʼєкт є частиною російського ВПК та бере безпосередню участь у забезпеченні російських окупаційних військ.

За словами очевидців, наразі триває пожежа на резервуарах нафтобази. Детальні результати операції наразі уточнюються.

ФДКУ “Комбінат “Атлас” Управління Федерального агентства з державних резервів у Південному федеральному окрузі спеціалізується на постачанні нафтопродуктів для ЗС РФ

Згідно з повідомленнями російських ЗМІ, 4 роки тому на базі комбінату відбулися спільні навчання Міноборони РФ та росрезерву в рамках навчань “Кавказ-2020″.

У показових навчаннях із відпуску нафтопродуктів для потреб армії відпрацьовували три способи — автомобільний, залізничний і трубопровідний».

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Найбільший у РФ Омський НПЗ втратив половину потужностей після вибуху
Найбільший у РФ Омський НПЗ втратив половину потужностей після вибуху
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Дрони атакували НПЗ у Москві та дві ДРЕС на території РФ — відео
Дрони атакували НПЗ у Москві та дві ДРЕС на території РФ — відео
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
На Московському НПЗ після атаки дронів призупинили роботу потужної установки
На Московському НПЗ після атаки дронів призупинили роботу потужної установки

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?