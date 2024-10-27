Дрони атакували Тамбовську область РФ — поруч з НПЗ виникла пожежа

У Тамбовській області росіяни заявили про атаку дронів і пожежу поблизу місцевого нафтопереробного заводу. Окрім цього пожежа спалахнула на диспетчерській станції.

Що відомо про атаку дронів у Тамбовській області РФ

Як заявив губернатор області Максим Єгоров, вночі в Мічурінському муніципальному окрузі зафіксували "приліт" дронів.

Відомо про 11 безпілотників. Невелике загоряння, спричинене вибухом, було швидко ліквідовано силами ГУ МНС Росії в Тамбовській області, — повідомив місцевий губернатор. Поширити

Фото — t.me/astrapress

Також у мережі повідомляють про пожежу біля села Новонікольське, де загорілася диспетчерська станція "Транснефть-Дружба". У цьому ж селі розташований Мічурінський нафтопереробний завод.

Натомість у Міноборони РФ заявили, що черговими засобами ППО "перехоплено та знищено 51 український безпілотний літальний апарат".

18 БПЛА перехоплено над територією Тамбовської області, 16 БПЛА збиті над територією Білгородської області. По 4 БПЛА знищено над територіями Брянської, Липецької та Орловської областей. 3 БПЛА знищені над територією Воронезької області та 1 дрон збитий над Курською областю. Також 1 БПЛА знищено над акваторією Азовського моря, — йдеться у повідомленні. Поширити

Удар по нафтобазі "Атлас"

28 серпня в результаті спільної операції ГУР МО разом з ССО ЗС України за допомогою ударних БПЛА українського виробництва було уражено нафтобазу ФДКУ “Атлас” управління федеральної агенції державних резервів РФ в районі н.п. Каменськ-Шахтинський Ростовської області.

Даний обʼєкт є частиною російського ВПК та бере безпосередню участь у забезпеченні російських окупаційних військ.

За словами очевидців, наразі триває пожежа на резервуарах нафтобази. Детальні результати операції наразі уточнюються.

ФДКУ “Комбінат “Атлас” Управління Федерального агентства з державних резервів у Південному федеральному окрузі спеціалізується на постачанні нафтопродуктів для ЗС РФ

Згідно з повідомленнями російських ЗМІ, 4 роки тому на базі комбінату відбулися спільні навчання Міноборони РФ та росрезерву в рамках навчань “Кавказ-2020″.