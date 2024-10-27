Дрони атакували Тамбовську область РФ — поруч з НПЗ виникла пожежа

У Тамбовській області росіяни заявили про атаку дронів і пожежу поблизу місцевого нафтопереробного заводу. Окрім цього пожежа спалахнула на диспетчерській станції.
Головні тези:
- Нічна атака дронів спричинила пожежу поблизу нафтопереробного заводу в Тамбовській області РФ.
- Міноборони РФ повідомили про перехоплення та знищення 51 українського безпілотника в Тамбовській області.
- Також у мережі повідомляють про пожежу біля села Новонікольське, де загорілася диспетчерська станція "Транснефть-Дружба"
Що відомо про атаку дронів у Тамбовській області РФ
Як заявив губернатор області Максим Єгоров, вночі в Мічурінському муніципальному окрузі зафіксували "приліт" дронів.
Також у мережі повідомляють про пожежу біля села Новонікольське, де загорілася диспетчерська станція "Транснефть-Дружба". У цьому ж селі розташований Мічурінський нафтопереробний завод.
Натомість у Міноборони РФ заявили, що черговими засобами ППО "перехоплено та знищено 51 український безпілотний літальний апарат".
Удар по нафтобазі "Атлас"
28 серпня в результаті спільної операції ГУР МО разом з ССО ЗС України за допомогою ударних БПЛА українського виробництва було уражено нафтобазу ФДКУ “Атлас” управління федеральної агенції державних резервів РФ в районі н.п. Каменськ-Шахтинський Ростовської області.
Даний обʼєкт є частиною російського ВПК та бере безпосередню участь у забезпеченні російських окупаційних військ.
За словами очевидців, наразі триває пожежа на резервуарах нафтобази. Детальні результати операції наразі уточнюються.
ФДКУ “Комбінат “Атлас” Управління Федерального агентства з державних резервів у Південному федеральному окрузі спеціалізується на постачанні нафтопродуктів для ЗС РФ
Згідно з повідомленнями російських ЗМІ, 4 роки тому на базі комбінату відбулися спільні навчання Міноборони РФ та росрезерву в рамках навчань “Кавказ-2020″.
У показових навчаннях із відпуску нафтопродуктів для потреб армії відпрацьовували три способи — автомобільний, залізничний і трубопровідний».
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