Дроны атаковали Тамбовскую область РФ — рядом с НПЗ возник пожар
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Проиcшествия
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Дроны атаковали Тамбовскую область РФ — рядом с НПЗ возник пожар

Дроны атаковали Тамбовскую область РФ — рядом с НПЗ возник пожар
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Источник:  online.ua

В Тамбовской области россияне заявили об атаке дронов и пожаре вблизи местного нефтеперерабатывающего завода. Кроме этого, пожар вспыхнул на диспетчерской станции.

Главные тезисы

  • В Тамбовской области произошла атака дронов, в результате которой возник пожар на диспетчерской станции и нефтебазе.
  • Местные власти быстро ликвидировали небольшое возгорание, вызванное взрывом дронов, прилетевших в Мичуринском муниципальном округе.
  • Украинские БПЛА предприняли удар по нефтебазе управления федерального агентства государственных резервов в Ростовской области.
  • Совместная операция ГУР МО РФ и ССО ВС Украины привела к поражению нефтебазы "Атлас", участвующей в обеспечении российских оккупационных войск.
  • Учения "Кавказ-2020" с участием Минобороны РФ и росрезерва на базе нефтебазы "Атлас" отрабатывали различные способы отпуска нефтепродуктов для нужд армии.

Что известно об атаке дронов в Тамбовской области РФ

Как заявил губернатор области Максим Егоров, ночью в Мичуринском муниципальном округе зафиксировали "прилет" дронов.

Известно об 11 беспилотниках. Небольшое возгорание, вызванное взрывом, было быстро ликвидировано силами ГУ МЧС России в Тамбовской области, сообщил местный губернатор.

Фото — t.me/astrapress

Также в сети сообщают о пожаре возле села Новоникольское, где загорелась диспетчерская станция "Транснефть-Дружба". В этом же селе расположен Мичуринский нефтеперерабатывающий завод.

В Минобороны РФ заявили, что дежурными средствами ПВО "перехвачен и уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат".

18 БПЛА перехвачены над территорией Тамбовской области; 16 БПЛА сбиты над территорией Белгородской области. По 4 БПЛА уничтожены над территориями Брянской, Липецкой и Орловской областей. 3 БПЛА уничтожены над территорией Воронежской области и 1 дрон сбит над Курской областью. Также 1 БПЛА уничтожена над акваторией Азовского моря, говорится в сообщении.

Удар по нефтебазе "Атлас"

28 августа в результате совместной операции ГУР МО вместе с ССО ВС Украины с помощью ударных БПЛА украинского производства была поражена нефтебаза ФДКУ "Атлас" управления федерального агентства государственных резервов РФ в районе н.п. Каменск-Шахтинский в Ростовской области.

Данный объект является частью российского ВПК и непосредственно участвует в обеспечении российских оккупационных войск.

По словам очевидцев, сейчас идет пожар на резервуарах нефтебазы. Подробные результаты сделки пока уточняются.

ФГКУ "Комбинат "Атлас" Управление Федерального агентства по государственным резервам в Южном федеральном округе специализируется на поставках нефтепродуктов для ВС РФ

Согласно сообщениям российских СМИ, 4 года назад на базе комбината состоялись совместные учения Минобороны РФ и росрезерва в рамках учений "Кавказ-2020".

В показательных учениях по отпуску нефтепродуктов для нужд армии отрабатывали три способа — автомобильный, железнодорожный и трубопроводный».

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