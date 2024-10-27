Дроны атаковали Тамбовскую область РФ — рядом с НПЗ возник пожар

В Тамбовской области россияне заявили об атаке дронов и пожаре вблизи местного нефтеперерабатывающего завода. Кроме этого, пожар вспыхнул на диспетчерской станции.
Главные тезисы
- В Тамбовской области произошла атака дронов, в результате которой возник пожар на диспетчерской станции и нефтебазе.
- Местные власти быстро ликвидировали небольшое возгорание, вызванное взрывом дронов, прилетевших в Мичуринском муниципальном округе.
- Украинские БПЛА предприняли удар по нефтебазе управления федерального агентства государственных резервов в Ростовской области.
- Совместная операция ГУР МО РФ и ССО ВС Украины привела к поражению нефтебазы "Атлас", участвующей в обеспечении российских оккупационных войск.
- Учения "Кавказ-2020" с участием Минобороны РФ и росрезерва на базе нефтебазы "Атлас" отрабатывали различные способы отпуска нефтепродуктов для нужд армии.
Что известно об атаке дронов в Тамбовской области РФ
Как заявил губернатор области Максим Егоров, ночью в Мичуринском муниципальном округе зафиксировали "прилет" дронов.
Также в сети сообщают о пожаре возле села Новоникольское, где загорелась диспетчерская станция "Транснефть-Дружба". В этом же селе расположен Мичуринский нефтеперерабатывающий завод.
В Минобороны РФ заявили, что дежурными средствами ПВО "перехвачен и уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат".
Удар по нефтебазе "Атлас"
28 августа в результате совместной операции ГУР МО вместе с ССО ВС Украины с помощью ударных БПЛА украинского производства была поражена нефтебаза ФДКУ "Атлас" управления федерального агентства государственных резервов РФ в районе н.п. Каменск-Шахтинский в Ростовской области.
Данный объект является частью российского ВПК и непосредственно участвует в обеспечении российских оккупационных войск.
По словам очевидцев, сейчас идет пожар на резервуарах нефтебазы. Подробные результаты сделки пока уточняются.
ФГКУ "Комбинат "Атлас" Управление Федерального агентства по государственным резервам в Южном федеральном округе специализируется на поставках нефтепродуктов для ВС РФ
Согласно сообщениям российских СМИ, 4 года назад на базе комбината состоялись совместные учения Минобороны РФ и росрезерва в рамках учений "Кавказ-2020".
В показательных учениях по отпуску нефтепродуктов для нужд армии отрабатывали три способа — автомобильный, железнодорожный и трубопроводный».
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