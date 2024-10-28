У Воронезькій області РФ дрони уразили спиртзаводи — відео
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У Воронезькій області РФ дрони уразили спиртзаводи — відео

У Воронезькій області РФ дрони уразили спиртзаводи — відео
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Джерело:  online.ua

У Воронезькій області 28 жовтня внаслідок атаки безпілотників уражені два спиртзаводи. Внаслідок атаки там спалахнули пожежі.

Головні тези:

  • У Воронезькій області РФ дронами були атаковані два спиртзаводи, спричинивши пожежі та матеріальні шкоди.
  • Підприємства, які постраждали від атак, мають військове значення, хоча працюють під цивільним видом.
  • Атаки дронів у Воронезькій області стали неодноразовими, що викликає певні обурення та обговорення в суспільстві.

Що відомо про “бавовну” у Воронезькій області РФ

Як повідомляють росЗМІ, дронами був атакований спиртзавод у місті Новохоперську, там спалахнула сильна пожежа.

Також з'явилися дані про пожежу на Аннінському спиртзаводі, де знаходиться нафтобаза ТОВ "Аннанафтопродукт". Вона раніше вже зазнавала атаки із застосуванням безпілотників на початку жовтня.

За даними місцевих жителів, БПЛА також атакували спиртзавод у селі Красне Воронезькій області. Від смт Анна до села Красне близько 50 кілометрів звернула увагу ASTRA, — йдеться в публікації росЗМІ.

Згодом губернатор Воронезької області заявив, що вночі два підприємства у регіоні були атаковані дронами.

В Аннинському районі поранено двох працівників підприємства. Один направлений на стаціонарне лікування, другий — на амбулаторне. Пожежа була загашена близько другої ночі. Вогнем пошкоджено кілька будівель і споруд різного призначення, а також техніка", — розповів російський чиновник.

За його словами, також вогонь "зачепив два гаражі з автотранспортом", і було пошкоджено ділянку лінії електропередач.

На другому підприємстві в Новохоперському районі пошкодження при падінні БПЛА отримав дах однієї господарської споруди та ємність. Загоряння не сталося, — стверджує губернатор.

Дрони атакували військові об'єкти на російських спиртзаводах

Як заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, українські дрони нещодавно завдали ударів по чотирьох об'єктах у Росії:

  • "Біохім" — підприємство, яке займається переробленням меляси та виробництвом етилового спирту;

  • Лужковський спиртзавод;

  • Єфремовський спиртзавод;

  • Промислове підприємство у Воронезькій області

Андрій Коваленко підкреслив, що ці підприємства, хоч і працюють під виглядом цивільних, фактично мають військове значення.

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