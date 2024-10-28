В Воронежской области РФ дроны поразили спиртзаводы — видео

Воронежской области 28 октября в результате атаки беспилотников поражены два спиртзавода. В результате атаки там вспыхнули пожары.
Главные тезисы
- Дроны атаковали два спиртзавода в Воронежской области, вызвав пожары и материальные потери.
- Подвергнуты атакам спиртзаводы в Новохоперске и на Аннинском спиртзаводе, где ранее также происходили подобные инциденты.
- Руководитель Центра противодействия дезинформации утверждает, что атаки были нанесены украинскими дронами и целились в предприятия с военным значением.
- По данным губернатора Воронежской области, два работника предприятий были ранены, но пожары были успешно потушены.
Что известно о "бавовне" в Воронежской области РФ
Как сообщают росСМИ, дронами был атакован спиртзавод в Новохоперске, там вспыхнул сильный пожар.
Также появились данные о пожаре на Аннинском спиртзаводе, где находится нефтебаза ООО "Аннанефтепродукт". Она ранее уже подвергалась атакам с применением беспилотников в начале октября.
Впоследствии губернатор Воронежской области заявил, что ночью два предприятия в регионе были атакованы дронами.
По его словам, также огонь "задел два гаража с автотранспортом", и был поврежден участок линии электропередач.
Дроны атаковали военные объекты на российских спиртзаводах
Как заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, украинские дроны недавно нанесли удары по четырем объектам в России:
"Биохим" — предприятие, которое занимается переработкой мелассы и производством этилового спирта;
Лужковский спиртзавод;
Ефремовский спиртзавод;
Промышленное предприятие в Воронежской области
Андрей Коваленко подчеркнул, что эти предприятия, хоть и работают под видом гражданских, фактически имеют военное значение.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-