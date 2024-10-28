В Воронежской области РФ дроны поразили спиртзаводы — видео
Категория
Проиcшествия
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В Воронежской области РФ дроны поразили спиртзаводы — видео

В Воронежской области РФ дроны поразили спиртзаводы — видео
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Источник:  online.ua

Воронежской области 28 октября в результате атаки беспилотников поражены два спиртзавода. В результате атаки там вспыхнули пожары.

Главные тезисы

  • Дроны атаковали два спиртзавода в Воронежской области, вызвав пожары и материальные потери.
  • Подвергнуты атакам спиртзаводы в Новохоперске и на Аннинском спиртзаводе, где ранее также происходили подобные инциденты.
  • Руководитель Центра противодействия дезинформации утверждает, что атаки были нанесены украинскими дронами и целились в предприятия с военным значением.
  • По данным губернатора Воронежской области, два работника предприятий были ранены, но пожары были успешно потушены.

Что известно о "бавовне" в Воронежской области РФ

Как сообщают росСМИ, дронами был атакован спиртзавод в Новохоперске, там вспыхнул сильный пожар.

Также появились данные о пожаре на Аннинском спиртзаводе, где находится нефтебаза ООО "Аннанефтепродукт". Она ранее уже подвергалась атакам с применением беспилотников в начале октября.

По данным местных жителей, БПЛА также атаковали спиртзавод в селе Красное Воронежской области. От пгт Анна до села Красное около 50 километров обратила внимание ASTRA, говорится в публикации росСМИ.

Впоследствии губернатор Воронежской области заявил, что ночью два предприятия в регионе были атакованы дронами.

В Аннинском районе ранены два работника предприятия. Один направлен на стационарное лечение, второй — на амбулаторное. Пожар был потушен около двух ночи. Огнем повреждено несколько зданий и сооружений разного назначения, а также техника", — рассказал российский чиновник.

По его словам, также огонь "задел два гаража с автотранспортом", и был поврежден участок линии электропередач.

На втором предприятии в Новохоперском районе повреждения при падении БПЛА получила крышу одного хозяйственного сооружения и емкость. Возгорание не произошло, — утверждает губернатор.

Дроны атаковали военные объекты на российских спиртзаводах

Как заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, украинские дроны недавно нанесли удары по четырем объектам в России:

  • "Биохим" — предприятие, которое занимается переработкой мелассы и производством этилового спирта;

  • Лужковский спиртзавод;

  • Ефремовский спиртзавод;

  • Промышленное предприятие в Воронежской области

Андрей Коваленко подчеркнул, что эти предприятия, хоть и работают под видом гражданских, фактически имеют военное значение.

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