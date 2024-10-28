В Воронежской области РФ дроны поразили спиртзаводы — видео

Воронежской области 28 октября в результате атаки беспилотников поражены два спиртзавода. В результате атаки там вспыхнули пожары.

Что известно о "бавовне" в Воронежской области РФ

Как сообщают росСМИ, дронами был атакован спиртзавод в Новохоперске, там вспыхнул сильный пожар.

Также появились данные о пожаре на Аннинском спиртзаводе, где находится нефтебаза ООО "Аннанефтепродукт". Она ранее уже подвергалась атакам с применением беспилотников в начале октября.

По данным местных жителей, БПЛА также атаковали спиртзавод в селе Красное Воронежской области. От пгт Анна до села Красное около 50 километров обратила внимание ASTRA, говорится в публикации росСМИ. Поделиться

Впоследствии губернатор Воронежской области заявил, что ночью два предприятия в регионе были атакованы дронами.

В Аннинском районе ранены два работника предприятия. Один направлен на стационарное лечение, второй — на амбулаторное. Пожар был потушен около двух ночи. Огнем повреждено несколько зданий и сооружений разного назначения, а также техника", — рассказал российский чиновник. Поделиться

По его словам, также огонь "задел два гаража с автотранспортом", и был поврежден участок линии электропередач.

На втором предприятии в Новохоперском районе повреждения при падении БПЛА получила крышу одного хозяйственного сооружения и емкость. Возгорание не произошло, — утверждает губернатор. Поделиться

Дроны атаковали военные объекты на российских спиртзаводах

Как заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, украинские дроны недавно нанесли удары по четырем объектам в России:

"Биохим" — предприятие, которое занимается переработкой мелассы и производством этилового спирта;

Лужковский спиртзавод;

Ефремовский спиртзавод;

Промышленное предприятие в Воронежской области