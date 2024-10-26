Россияне жалуются на атаку дронов по аэродрому в Липецке ― видео

26 октября украинские беспилотники, вероятно, атаковали аэродром в российском Липецке. Минобороны страны-агрессора заявило о сбитии четырех БПЛА над областью.

Дроны, вероятно, атаковали аэродром в Липецке

Об атаке на город сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Якобы все дроны были сбиты местной ПВО.

В Липецке и районе работают ПВО. Есть сбитые БПЛА. На места падения выехали представители спецслужб. Системы обнаружения и подавление находятся в состоянии готовности.

В своем Telegram-канале он неоднократно отметил воздушную тревогу и якобы сбитые дроны, однако ничего не отметил про последствия атаки.

В министерстве обороны РФ в 17:16 сообщили о якобы сбитии четырех украинских дронов над территорией Липецкой области. Поделиться

Местные жители сообщали об атаке БПЛА на аэродром в Липецке.

Соответствующее видео также обнародовал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Генштаб раскрыл детали атаки по военному аэродрому РФ

Украина атаковала "Липецr-2" в Липецкой области РФ. На аэродроме базируются российские истребители Су-34, Су-35 и МиГ-31.

Как отмечают военные, ночью 20 октября нанесено огневое поражение по инфраструктуре военного аэродрома «Липецк-2» в Липецкой области РФ.

В частности целью были склады боекомплекта, места хранения горюче-смазочных материалов и авиационной техники. Известно, что на аэродроме базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31 воздушно-космических сил противника.