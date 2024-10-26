Росіяни скаржаться на атаку дронів по аеродрому в Липецьку ― відео

26 жовтня українські безпілотники, ймовірно, атакували аеродром у російському Липецьку. Міноборони країни-агресорки заявило про збиття чотирьох БПЛА над областю.

Дрони, ймовірно, атакували аеродром у Липецьку

Про атаку на місто повідомив губернатор Липецької області Ігор Артамонов. Нібито, усі дрони були збиті місцевою ППО.

У Липецьку та районі працюють ППО. Є збиті БПЛА. На місця падіння виїхали представники спецслужб. Системи виявлення і придушення перебувають у стані готовності.

У своєму Telegram-каналі він неодноразово наголосив на повітряній тривозі та нібито збитих дронах, проте нічого не зазначив про наслідки атаки.

У міністерстві оборони РФ о 17:16 повідомили про нібито збиття чотирьох українських дронів над територією Липецької області. Поширити

Водночас місцеві мешканці повідомляли про атаку БПЛА на аеродром у Липецьку.

Відповідне відео також оприлюднив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Генштаб розкрив деталі атаки по військовому аеродрому РФ

Україна атакувала "Липецьк-2" у Липецькій області РФ. На аеродромі базуються російські винищувачі Су-34, Су-35 та МіГ-31.

Як зазначають військові вночі 20 жовтня завдано вогневого ураження по інфраструктурі військового аеродрому «Липецьк-2», що в Липецькій області РФ.