Росіяни скаржаться на атаку дронів по аеродрому в Липецьку ― відео
Категорія
Події
Дата публікації

Росіяни скаржаться на атаку дронів по аеродрому в Липецьку ― відео

Дрони
Джерело:  online.ua

26 жовтня українські безпілотники, ймовірно, атакували аеродром у російському Липецьку. Міноборони країни-агресорки заявило про збиття чотирьох БПЛА над областю.

Головні тези:

  • Безпілотніки атакували аеродром у Липецьку, за словами місцевих мешканців.
  • Аеродром Липецьк-2 був раніше об'єктом атаки, де базуються російські винищувачі та авіатехніка.
  • Російська влада стверджує, нібито всі БпЛА були збиті.

Дрони, ймовірно, атакували аеродром у Липецьку

Про атаку на місто повідомив губернатор Липецької області Ігор Артамонов. Нібито, усі дрони були збиті місцевою ППО.

У Липецьку та районі працюють ППО. Є збиті БПЛА. На місця падіння виїхали представники спецслужб. Системи виявлення і придушення перебувають у стані готовності.

У своєму Telegram-каналі він неодноразово наголосив на повітряній тривозі та нібито збитих дронах, проте нічого не зазначив про наслідки атаки.

У міністерстві оборони РФ о 17:16 повідомили про нібито збиття чотирьох українських дронів над територією Липецької області.

Водночас місцеві мешканці повідомляли про атаку БПЛА на аеродром у Липецьку.

Відповідне відео також оприлюднив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Генштаб розкрив деталі атаки по військовому аеродрому РФ

Україна атакувала "Липецьк-2" у Липецькій області РФ. На аеродромі базуються російські винищувачі Су-34, Су-35 та МіГ-31.

Як зазначають військові вночі 20 жовтня завдано вогневого ураження по інфраструктурі військового аеродрому «Липецьк-2», що в Липецькій області РФ.

Зокрема ціллю були склади боєкомплекту, місця зберігання паливно-мастильних матеріалів та авіаційної техніки. Відомо, що на аеродромі базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 повітряно-космічних сил ворога.

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