Росіяни скаржаться на атаку дронів по аеродрому в Липецьку ― відео

26 жовтня українські безпілотники, ймовірно, атакували аеродром у російському Липецьку. Міноборони країни-агресорки заявило про збиття чотирьох БПЛА над областю.
Головні тези:
- Безпілотніки атакували аеродром у Липецьку, за словами місцевих мешканців.
- Аеродром Липецьк-2 був раніше об'єктом атаки, де базуються російські винищувачі та авіатехніка.
- Російська влада стверджує, нібито всі БпЛА були збиті.
Дрони, ймовірно, атакували аеродром у Липецьку
Про атаку на місто повідомив губернатор Липецької області Ігор Артамонов. Нібито, усі дрони були збиті місцевою ППО.
У Липецьку та районі працюють ППО. Є збиті БПЛА. На місця падіння виїхали представники спецслужб. Системи виявлення і придушення перебувають у стані готовності.
У своєму Telegram-каналі він неодноразово наголосив на повітряній тривозі та нібито збитих дронах, проте нічого не зазначив про наслідки атаки.
Водночас місцеві мешканці повідомляли про атаку БПЛА на аеродром у Липецьку.
Відповідне відео також оприлюднив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
Генштаб розкрив деталі атаки по військовому аеродрому РФ
Україна атакувала "Липецьк-2" у Липецькій області РФ. На аеродромі базуються російські винищувачі Су-34, Су-35 та МіГ-31.
Як зазначають військові вночі 20 жовтня завдано вогневого ураження по інфраструктурі військового аеродрому «Липецьк-2», що в Липецькій області РФ.
Зокрема ціллю були склади боєкомплекту, місця зберігання паливно-мастильних матеріалів та авіаційної техніки. Відомо, що на аеродромі базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 повітряно-космічних сил ворога.
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