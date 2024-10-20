Сили оборони України атакували військовий аеродром РФ "Липецьк-2"

Україна атакувала "Липецьк-2" у Липецькій області РФ. На аеродромі базуються російські винищувачі Су-34, Су-35 та МіГ-31.

Генштаб розкрив деталі атаки по військовому аеродрому РФ

Як зазначають військові вночі 20 жотвня завдано вогневого ураження по інфраструктурі військового аеродрому «Липецьк-2», що в Липецькій області РФ.

Зокрема, ціллю були склади боєкомплекту, місця зберігання паливно-мастильних матеріалів та авіаційної техніки. Відомо, що на аеродромі базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 повітряно-космічних сил ворога.

Також, Сили оборони України атакували федеральне казенне підприємство «Завод ім. Я.М. Свердлова» в місті Дзержинськ Нижньогородської області РФ.

Тут виробляються хімічні речовини для артилерійських боєприпасів та фугасних авіабомб. Також, за наявною інформацією, на території заводу зберігалися керовані авіаційні бомби.

В районах обох об’єктів фіксувалися численні вибухи, а також відмічалася активна робота ворожої ППО. Результати ураження уточнюються, — зазначає Генштаб Поширити

Завдання виконано силами та засобами Служби безпеки України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Що відомо про “бавовну” у Дзержинську РФ

20 жовтня у Дзержинську Нижньогородської області РФ дрони атакували ФКП "Завод імені Я. М. Свердлова". Цей завод виробляє вибухові речовини.

Зокрема перші гучні вибухи прогриміли в небі над містом приблизно о 3:30, загалом було чути приблизно 10 вибухів з інтервалами між ними в кілька хвилин. Також були звуки стрілянини та автоматних черг.

Як зазначають джерела в українській розвідці, на цьому заводі ворог виробляє вибухові речовини, авіаційні та артилерійські снаряди, авіаційні бомби, у тому числі КАБи, бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет, боєголовки до ракетних комплексів ППО.

Об’єкт було атаковано за допомогою кількох десятків ударних безпілотників українського виробництва.

До слова, одразу в кількох областях Росії у ніч проти 20 жовтня лунали вибухи внаслідок масованої атаки дронів.