Сили оборони України атакували військовий аеродром РФ "Липецьк-2"

Україна атакувала "Липецьк-2" у Липецькій області РФ. На аеродромі базуються російські винищувачі Су-34, Су-35 та МіГ-31.
Головні тези:
- Українські сили вдарили по військовому аеродрому “Липецьк-2” у Липецькій області РФ, де базуються російські винищувачі.
- Атаковано також федеральне казенне підприємство “Завод ім. Я.М. Свердлова” в місті Дзержинськ Нижньогородської області РФ, де виробляються хімічні речовини та авіаційні бомби.
- Удачна спільна операція здійснена силами та засобами Служби безпеки, розвідки Міністерства оборони та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.
- На заводі ворог виробляв вибухові речовини, авіаційні та артилерійські снаряди, бойові частини кумулятивних протитанкових ракет.
- Масована атака українських безпілотників також зафіксована у різних областях Росії, спричинивши вибухи та збиття БПЛА над кількома територіями.
Генштаб розкрив деталі атаки по військовому аеродрому РФ
Як зазначають військові вночі 20 жотвня завдано вогневого ураження по інфраструктурі військового аеродрому «Липецьк-2», що в Липецькій області РФ.
Зокрема, ціллю були склади боєкомплекту, місця зберігання паливно-мастильних матеріалів та авіаційної техніки. Відомо, що на аеродромі базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 повітряно-космічних сил ворога.
Також, Сили оборони України атакували федеральне казенне підприємство «Завод ім. Я.М. Свердлова» в місті Дзержинськ Нижньогородської області РФ.
Тут виробляються хімічні речовини для артилерійських боєприпасів та фугасних авіабомб. Також, за наявною інформацією, на території заводу зберігалися керовані авіаційні бомби.
Завдання виконано силами та засобами Служби безпеки України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
Що відомо про “бавовну” у Дзержинську РФ
20 жовтня у Дзержинську Нижньогородської області РФ дрони атакували ФКП "Завод імені Я. М. Свердлова". Цей завод виробляє вибухові речовини.
Зокрема перші гучні вибухи прогриміли в небі над містом приблизно о 3:30, загалом було чути приблизно 10 вибухів з інтервалами між ними в кілька хвилин. Також були звуки стрілянини та автоматних черг.
Як зазначають джерела в українській розвідці, на цьому заводі ворог виробляє вибухові речовини, авіаційні та артилерійські снаряди, авіаційні бомби, у тому числі КАБи, бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет, боєголовки до ракетних комплексів ППО.
Об’єкт було атаковано за допомогою кількох десятків ударних безпілотників українського виробництва.
До слова, одразу в кількох областях Росії у ніч проти 20 жовтня лунали вибухи внаслідок масованої атаки дронів.
Зокрема окупанти запевняють, нібито 43 БПЛА знищено над територією Курської області, 27 — над територією Липецької області, 18 — над територією Орловської області, 8 — над територією Нижегородської області, 7 — над територією Бєлгородської області, 6 — над територією Брянської області, і один — над територією Московської області.
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