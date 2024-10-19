У Росії палає завод "Кремній" після атаки дронів ― фото та відео

Уночі 19 жовтня у російському Брянську під удар безпілотників потрапив завод "Кремній", який країна-агресорка РФ використовує у військовій промисловості.

“Бавовна” у Росії 19 жовтня — перші подробиці

Що важливо розуміти, це щонайменше четвертий раз, коли підприємство стає ціллю атаки дронів.

Фото: соцмережі

За словами місцевих опозиційних журналістів, продукцію "Кремній Ел" використовують у військовій промисловості, до прикладу, під час створення систем ППО "Панцир" і ракетних комплексів "Іскандер".

Фото: соцмережі

Місцева влада вночі заявила, що спалахнуло "горище нежитлової будівлі", а пожежники "оперативно ліквідували пожежу", а вранці додала, що "один із безпілотників врізався в нежитлову будівлю" і "загоряння не допущено".

Телеграм-канал Astra пише, що місцеві жителі підтверджують атаку на завод.

Фото: соцмережі

Окрім того, наголошується, що "Кремний ЭЛ" — це один із найбільших виробників мікроелектроніки в Росії. 94% продукції підприємства у 2017 році було випущено на потреби Міноборони РФ.

Російський завод "Кремній" горить після атаки безпілотників – ЗМІ https://t.co/vWYGkVOeSn pic.twitter.com/OZD9zpsQer — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 19, 2024

Як влада РФ коментує нову атаку на її воєнний об'єкт

Міноборони РФ стверджує, що загалом над країною-агресоркою черговими засобами ППО знищено та перехоплено 16 українських безпілотних літальних апаратів.

Окрім того, наголошується, що 13 БПЛА збиті над територією Брянської області, 2 — над територією Ростовської області та один — над Білгородською областю.

Вранці губернатор Брянської області цинічно звинуватив Україну у черговій атаці за допомогою БпЛА.

За його словами, 4 БпЛА літакового типу знищені силами ППО Міністерства оборони РФ.

Завдяки злагодженій роботі всіх служб загоряння не допущено. Постраждалих немає, — стверджує губернатор. Поширити

Варто звернути увагу на те, що атаку на завод місцева влада не підтверджувала, але про це повідомляють місцеві жителі.