Ситуація на фронті: понад 200 боєзіткнень і тисячі обстрілів з боку армії РФ

Протягом минулої доби українським захисникам вдалося ліквідувати 1 380 російських окупантів, а також знищити 19 ББМ, 15 артилерійських систем та 8 танків.

Втрати армії РФ станом на 19 жовтня 2024 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 19.10.24 орієнтовно склали:

особового складу — близько 677 180 (+1 380) осіб,

танків — 9 035 (+8) од,

бойових броньованих машин — 18 072 (+19) од,

артилерійських систем — 19 548 (+15) од,

РСЗВ — 1 232 (+0) од,

засобів ППО — 978 (+0) од,

літаків — 369(+0) од,

гелікоптерів — 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 17 230 (+78) од,

крилатих ракет — 2 623 (+3) од,

кораблів/катерів — 28 (+0) од,

підводних човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 26 946 (+38) од,

спеціальної техніки — 3 473 (+25) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Ситуація на фронті 18-19 жовтня — що відомо

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби відбулось 202 бойових зіткнень між російськими загарбниками та українськими захисниками.

Армія РФ завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари, застосувавши три ракети, а також завдала 64 авіаційних ударів, зокрема скинула 91 керовану авіабомбу.

Ба більше, вказано, що ворог здійснив понад 3,5 тисячі обстрілів, з них 78 — із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень більш як 1400 дронів-камікадзе.

Противник завдавав авіаційних ударів, зокрема у районах населених пунктів Олександрівка та Локня Сумської області; Пискунівка, Переїзне, Званівка, Іванопілля, Торецьк, Звірове, Вознесенка, Курахове, Олександропіль, Курахівка, Піщане, Покровськ та Шахтарське Донецької області; Алісівка Харківської області; Ольгівка Херсонської області. Поширити

Окрім того, наголошується, що 3 удари по районах зосередження особового складу й ОВТ противника завдали за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони.