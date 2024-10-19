Ситуация на фронте: более 200 боестолкновений и тысячи обстрелов со стороны армии РФ

За прошедшие сутки украинским защитникам удалось ликвидировать 1 380 российских оккупантов, а также уничтожить 19 ББМ, 15 артиллерийских систем и 8 танков.
Главные тезисы
- Армия РФ била по украинским позициям ракетами и авиацией, используя также дроны-камикадзе.
- В общей сложности потери войск РФ ориентировочно составляют более 677 тыс. человек.
- Силы обороны продолжают сдерживать врага и уничтожать ресурсы армии РФ.
Потери армии РФ по состоянию на 19 октября 2024 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 19.10.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 677 180 (+1 380) человек,
танков — 9 035 (+8) ед,
боевых бронированных машин — 18 072 (+19) ед,
артиллерийских систем — 19 548 (+15) ед,
РСЗО — 1 232 (+0) ед,
средств ПВО — 978 (+0) ед,
самолетов — 369(+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 17 230 (+78) ед,
крылатых ракет — 2 623 (+3) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подлодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 26 946 (+38) ед,
специальной техники — 3473 (+25) ед.
Ситуация на фронте 18-19 октября — что известно
Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки произошло 202 боевых столкновений между российскими захватчиками и украинскими защитниками.
Армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, применив три ракеты, а также 64 авиационных удара, в том числе сбросила 91 управляемую авиабомбу.
Также указано, что враг совершил более 3,5 тысяч обстрелов, из них 78 — из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений более 1400 дронов-камикадзе.
Кроме того, сообщается, что 3 удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника нанесли за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны.
Также удалось поразить три орудия на огневых позициях и еще один важный объект оккупантов.
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