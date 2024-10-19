Ситуация на фронте: более 200 боестолкновений и тысячи обстрелов со стороны армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Ситуация на фронте: более 200 боестолкновений и тысячи обстрелов со стороны армии РФ

Генштаб ВСУ
ВСУ
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За прошедшие сутки украинским защитникам удалось ликвидировать 1 380 российских оккупантов, а также уничтожить 19 ББМ, 15 артиллерийских систем и 8 танков.

Главные тезисы

  • Армия РФ била по украинским позициям ракетами и авиацией, используя также дроны-камикадзе.
  • В общей сложности потери войск РФ ориентировочно составляют более 677 тыс. человек.
  • Силы обороны продолжают сдерживать врага и уничтожать ресурсы армии РФ.

Потери армии РФ по состоянию на 19 октября 2024 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 19.10.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 677 180 (+1 380) человек,

  • танков — 9 035 (+8) ед,

  • боевых бронированных машин — 18 072 (+19) ед,

  • артиллерийских систем — 19 548 (+15) ед,

  • РСЗО — 1 232 (+0) ед,

  • средств ПВО — 978 (+0) ед,

  • самолетов — 369(+0) ед,

  • вертолетов — 329 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 17 230 (+78) ед,

  • крылатых ракет — 2 623 (+3) ед,

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

  • подлодки — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 26 946 (+38) ед,

  • специальной техники — 3473 (+25) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Ситуация на фронте 18-19 октября — что известно

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки произошло 202 боевых столкновений между российскими захватчиками и украинскими защитниками.

Армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, применив три ракеты, а также 64 авиационных удара, в том числе сбросила 91 управляемую авиабомбу.

Также указано, что враг совершил более 3,5 тысяч обстрелов, из них 78 — из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений более 1400 дронов-камикадзе.

Противник наносил авиационные удары, в частности в районах населенных пунктов Александровка и Локня Сумской области; Пискуновка, Переездное, Звановка, Иванополье, Торецк, Зверево, Вознесенка, Курахово, Александрополь, Кураховка, Песчаное, Покровск и Шахтерское Донецкой области; Алисовка Харьковской области; Ольговка Херсонской области.

Кроме того, сообщается, что 3 удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника нанесли за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны.

Также удалось поразить три орудия на огневых позициях и еще один важный объект оккупантов.

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