Украина вернула домой еще 95 защитников ― среди них бойцы "Азова"
Категория
Украина
Дата публикации

Украина вернула домой еще 95 защитников ― среди них бойцы "Азова"

Владимир Зеленский
Новый обмен пленными — подробности и фото
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Ночью 19 октября состоялся 58-й обмен военнопленными между Украиной и РФ – из вражеского плена удалось спасти еще 95 украинских воинов.

Главные тезисы

  • Среди освобожденных: нацгвардейцы, военные моряки, воины ВСУ, пограничники и представители других подразделений Сил безопасности и обороны.
  • Особенность этого обмена заключается в успешном спасении украинцев, получивших тяжкие приговоры в РФ.
  • Домой вернулись 34 бойца бригады "Азов", которые были в плену в течение 2,5 лет.

Новый обмен пленными — подробности и фото

Первым о возвращении украинских защитников сообщил глава государства Владимир Зеленский.

95 наших людей снова дома. Воины, защищавшие Мариуполь и “Азовсталь”, Донбасс, Луганщину, Харьковщину, Киевщину, Черниговщину, Херсонщину. Каждый раз, когда Украина спасает своих людей из российского плена, мы приближаем день, когда свобода будет возвращена всем находящимся в российской неволе.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Кроме того, президент выразил благодарность команде людей, которая занимается поиском и освобождением пленных, воинам, пополняющим обменный фонд, и всем партнерам.

Как отметил глава государства, Украина сделает все возможное, чтобы спасти всех военнопленных.

Следует отметить, что новый обмен состоялся благодаря слаженной работе Координационного штаба по обращению с военнопленными.

В Штабе подчеркивают, что особенность этого обмена в том, что удалось спасти немало украинцев, получивших так называемые «приговоры» судебной системы страны-агрессорки и «осужденных»: 28 — к длительным срокам, а 20 — к пожизненному заключению за защиту собственной земли от агрессора.

Выражаем глубокую благодарность за помощь и разностороннюю поддержку в организации обмена Объединенным Арабским Эмиратам. Среди освобожденных из плена нацгвардейцы, военные моряки, воины ВСУ, пограничники и представители других подразделений Сил безопасности и обороны.

Кроме того, оуказано, что среди спасенных 69 солдат и сержантов и 26 офицеров.

У многих их них — серьезные заболевания и последствия тяжелых ранений, а также большая потеря веса из-за пыток и недостаточного питания.

Домой во время обмена вернулись 34 бойца "Азова"

Эту информацию официально подтвердил командир бригады "Азов" Денис "Редис" Прокопенко.

Во времена тяжелых боев такие новости дают личному составу 12-й бригады "Азов" сил и поднимают боевой дух. В Украину из российского плена вернулись еще 34 военнослужащих "Азова", — подчеркнул Редис.

Он также отметил, что спасенные воины 86 дней обороняли Мариуполь, по приказу вышли с территории "Азовстали" и провели в плену 2,5 года.

Прокопенко напомнил о том, что именно "благодаря бойцам Мариупольского гарнизона Украина выдержала первый удар весной 2022 года".

Я поздравляю вас на родной земле и благодарю вас за вашу стойкость и верность Родине. Личный состав бригады с нетерпением ждал каждого из вас и делал все возможное, чтобы пополнить обменный фонд пленными россиянами, заявил командир.

Кроме того, он добавил, что в российских тюрьмах остаются около 900 бойцов "Азова".

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