Украина вернула домой еще 95 защитников ― среди них бойцы "Азова"

Ночью 19 октября состоялся 58-й обмен военнопленными между Украиной и РФ – из вражеского плена удалось спасти еще 95 украинских воинов.
Главные тезисы
- Среди освобожденных: нацгвардейцы, военные моряки, воины ВСУ, пограничники и представители других подразделений Сил безопасности и обороны.
- Особенность этого обмена заключается в успешном спасении украинцев, получивших тяжкие приговоры в РФ.
- Домой вернулись 34 бойца бригады "Азов", которые были в плену в течение 2,5 лет.
Новый обмен пленными — подробности и фото
Первым о возвращении украинских защитников сообщил глава государства Владимир Зеленский.
Кроме того, президент выразил благодарность команде людей, которая занимается поиском и освобождением пленных, воинам, пополняющим обменный фонд, и всем партнерам.
Как отметил глава государства, Украина сделает все возможное, чтобы спасти всех военнопленных.
Следует отметить, что новый обмен состоялся благодаря слаженной работе Координационного штаба по обращению с военнопленными.
В Штабе подчеркивают, что особенность этого обмена в том, что удалось спасти немало украинцев, получивших так называемые «приговоры» судебной системы страны-агрессорки и «осужденных»: 28 — к длительным срокам, а 20 — к пожизненному заключению за защиту собственной земли от агрессора.
Кроме того, оуказано, что среди спасенных 69 солдат и сержантов и 26 офицеров.
У многих их них — серьезные заболевания и последствия тяжелых ранений, а также большая потеря веса из-за пыток и недостаточного питания.
Домой во время обмена вернулись 34 бойца "Азова"
Эту информацию официально подтвердил командир бригады "Азов" Денис "Редис" Прокопенко.
Он также отметил, что спасенные воины 86 дней обороняли Мариуполь, по приказу вышли с территории "Азовстали" и провели в плену 2,5 года.
Прокопенко напомнил о том, что именно "благодаря бойцам Мариупольского гарнизона Украина выдержала первый удар весной 2022 года".
Кроме того, он добавил, что в российских тюрьмах остаются около 900 бойцов "Азова".
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-