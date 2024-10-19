Україна повернула додому ще 95 захисників ― серед них бійці "Азову"

Уночі 19 жовтня відбувся 58-й обмін військовополоненими між Україною та РФ – з ворожого полону вдалося врятувати ще 95 українських воїнів.

Новий обмін полоненими — подробиці та фото

Першим про повернення українських захисників повідомив глава держави Володимир Зеленський.

95 наших людей знову вдома. Воїни, які захищали Маріуполь і «Азовсталь», Донеччину, Луганщину, Харківщину, Київщину, Чернігівщину, Херсонщину. Кожного разу, коли Україна рятує своїх людей із російського полону, ми наближаємо день, коли свобода буде повернута всім, хто перебуває в російській неволі. Володимир Зеленський Президент України

Окрім того, президент висловив вдячність команді людей, яка займається пошуком і звільненням полонених, воїнам, які поповнюють обмінний фонд, і всім партнерам, які допомагають.

Як зазначив глава держави, Україна зробить усе можливе, щоб врятувати усіх військовополонених.

Варто зазначити, що новий обмін відбувся завдяки злагодженій роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

У Штабі наголошують, що особливість цього обміну в тому, що вдалося врятувати чимало українців, які отримали так звані «вироки» судової системи країни-агресорки та були «засуджені»: 28 — до тривалих термінів, а 20 — до довічного ув’язнення за захист власної землі від агресора.

Висловлюємо також глибоку вдячність за допомогу та різнобічну підтримку в організації обміну Об’єднаним Арабським Еміратам. Серед звільнених з полону сьогодні нацгвардійці, військові моряки, воїни ЗСУ, прикордонники та представники інших підрозділів Сил безпеки та оборони. Поширити

Окрім того, наголошується, що серед звільнених 69 солдатів та сержантів та 26 офіцерів.

Багато з них мають серйозні захворювання та наслідки важких поранень, а також велику втрату ваги через катування та недостатнє харчування.

Додому під час обміну вернулись 34 бійці "Азову"

Цю інформацію офіційно підтвердив командир бригади "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко.

У часи важких боїв такі новини надають особовому складу 12-ої бригади "Азов" сил та піднімають бойовий дух. До України з російського полону повернулись ще 34 військовослужбовців "Азову, — наголосив “Редіс”. Поширити

Він також зазначив, що врятовані воїни 86 днів обороняли Маріуполь, за наказом вийшли з території "Азовсталі" та провели у російському полоні 2,5 роки.

Прокопенко нагадав про те, що саме "завдяки бійцям Маріупольського гарнізону, Україна витримала перший удар навесні 2022 року".

Я вітаю вас на рідній землі та дякую вам за вашу стійкість та вірність Батьківщині. Особовий склад бригади з нетерпінням чекав на кожного з вас та робив все можливе, аби поповнити обмінний фонд полоненими росіянами, — заявив командир. Поширити

Окрім того, він додав, що у російських тюрмах залишаються близько 900 бійців "Азову".