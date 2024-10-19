Україна повернула додому ще 95 захисників ― серед них бійці "Азову"

Уночі 19 жовтня відбувся 58-й обмін військовополоненими між Україною та РФ – з ворожого полону вдалося врятувати ще 95 українських воїнів.
Головні тези:
- Серед звільнених: нацгвардійці, військові моряки, воїни ЗСУ, прикордонники та представники інших підрозділів Сил безпеки та оборони.
- Особливість цього обміну полягає в успішному врятуванні українців, які отримали тяжкі вироки у РФ.
- Додому повернулися 34 бійці бригади “Азов", які були у полоні протягом 2,5 років.
Новий обмін полоненими — подробиці та фото
Першим про повернення українських захисників повідомив глава держави Володимир Зеленський.
Окрім того, президент висловив вдячність команді людей, яка займається пошуком і звільненням полонених, воїнам, які поповнюють обмінний фонд, і всім партнерам, які допомагають.
Як зазначив глава держави, Україна зробить усе можливе, щоб врятувати усіх військовополонених.
Варто зазначити, що новий обмін відбувся завдяки злагодженій роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
У Штабі наголошують, що особливість цього обміну в тому, що вдалося врятувати чимало українців, які отримали так звані «вироки» судової системи країни-агресорки та були «засуджені»: 28 — до тривалих термінів, а 20 — до довічного ув’язнення за захист власної землі від агресора.
Окрім того, наголошується, що серед звільнених 69 солдатів та сержантів та 26 офіцерів.
Багато з них мають серйозні захворювання та наслідки важких поранень, а також велику втрату ваги через катування та недостатнє харчування.
Додому під час обміну вернулись 34 бійці "Азову"
Цю інформацію офіційно підтвердив командир бригади "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко.
Він також зазначив, що врятовані воїни 86 днів обороняли Маріуполь, за наказом вийшли з території "Азовсталі" та провели у російському полоні 2,5 роки.
Прокопенко нагадав про те, що саме "завдяки бійцям Маріупольського гарнізону, Україна витримала перший удар навесні 2022 року".
Окрім того, він додав, що у російських тюрмах залишаються близько 900 бійців "Азову".
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