Україна повернула додому ще 95 захисників ― серед них бійці "Азову"
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна повернула додому ще 95 захисників ― серед них бійці "Азову"

Володимир Зеленський
Новий обмін полоненими - подробиці та фото
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Уночі 19 жовтня відбувся 58-й обмін військовополоненими між Україною та РФ – з ворожого полону вдалося врятувати ще 95 українських воїнів.

Головні тези:

  • Серед звільнених: нацгвардійці, військові моряки, воїни ЗСУ, прикордонники та представники інших підрозділів Сил безпеки та оборони.
  • Особливість цього обміну полягає в успішному врятуванні українців, які отримали тяжкі вироки у РФ.
  • Додому повернулися 34 бійці бригади “Азов", які були у полоні протягом 2,5 років.

Новий обмін полоненими — подробиці та фото

Першим про повернення українських захисників повідомив глава держави Володимир Зеленський.

95 наших людей знову вдома. Воїни, які захищали Маріуполь і «Азовсталь», Донеччину, Луганщину, Харківщину, Київщину, Чернігівщину, Херсонщину. Кожного разу, коли Україна рятує своїх людей із російського полону, ми наближаємо день, коли свобода буде повернута всім, хто перебуває в російській неволі.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Окрім того, президент висловив вдячність команді людей, яка займається пошуком і звільненням полонених, воїнам, які поповнюють обмінний фонд, і всім партнерам, які допомагають.

Як зазначив глава держави, Україна зробить усе можливе, щоб врятувати усіх військовополонених.

Варто зазначити, що новий обмін відбувся завдяки злагодженій роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

У Штабі наголошують, що особливість цього обміну в тому, що вдалося врятувати чимало українців, які отримали так звані «вироки» судової системи країни-агресорки та були «засуджені»: 28 — до тривалих термінів, а 20 — до довічного ув’язнення за захист власної землі від агресора.

Висловлюємо також глибоку вдячність за допомогу та різнобічну підтримку в організації обміну Об’єднаним Арабським Еміратам. Серед звільнених з полону сьогодні нацгвардійці, військові моряки, воїни ЗСУ, прикордонники та представники інших підрозділів Сил безпеки та оборони.

Окрім того, наголошується, що серед звільнених 69 солдатів та сержантів та 26 офіцерів.

Багато з них мають серйозні захворювання та наслідки важких поранень, а також велику втрату ваги через катування та недостатнє харчування.

Додому під час обміну вернулись 34 бійці "Азову"

Цю інформацію офіційно підтвердив командир бригади "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко.

У часи важких боїв такі новини надають особовому складу 12-ої бригади "Азов" сил та піднімають бойовий дух. До України з російського полону повернулись ще 34 військовослужбовців "Азову, — наголосив “Редіс”.

Він також зазначив, що врятовані воїни 86 днів обороняли Маріуполь, за наказом вийшли з території "Азовсталі" та провели у російському полоні 2,5 роки.

Прокопенко нагадав про те, що саме "завдяки бійцям Маріупольського гарнізону, Україна витримала перший удар навесні 2022 року".

Я вітаю вас на рідній землі та дякую вам за вашу стійкість та вірність Батьківщині. Особовий склад бригади з нетерпінням чекав на кожного з вас та робив все можливе, аби поповнити обмінний фонд полоненими росіянами, — заявив командир.

Окрім того, він додав, що у російських тюрмах залишаються близько 900 бійців "Азову".

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