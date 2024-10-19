В России горит завод "Кремний" после атаки дронов ― фото и видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В России горит завод "Кремний" после атаки дронов ― фото и видео

"Бавовна" в России 19 октября - первые подробности
Читати українською
Источник:  online.ua

Ночью 19 октября в российском Брянске под удар беспилотников попал завод "Кремний", который страна-агрессорка РФ использует в военной промышленности.

Главные тезисы

  • Завод Кремний в России снова стал целью атаки дронов.
  • Продукцию “Кремний Эл” используют в военной промышленности.
  • Местные власти сначала заявили о пожаре на чердаке, но местные жители подтверждают атаку на завод.

"Бавовна" в России 19 октября — первые подробности

Что важно понимать, это уже четвертый раз, когда предприятие становится целью атаки дронов.

Фото: соцсети

По словам местных оппозиционных журналистов, продукцию "Кремний Эл" используют в военной промышленности, например, при создании систем ПВО "Панцирь" и ракетных комплексов "Искандер".

Фото: соцсети

Местные власти ночью заявили, что вспыхнул "чердак нежилого здания", а пожарные "оперативно ликвидировали пожар", а утром добавили, что "один из беспилотников врезался в нежилое здание" и "возгорание не допущено".

Телеграмма-канал Astra пишет, что местные жители подтверждают атаку на завод.

Фото: соцсети

Кроме того, указано, что "Кремний ЭЛ" — один из крупнейших производителей микроэлектроники в России. 94% продукции предприятия в 2017 году было выпущено на нужды Минобороны РФ.

Как власти РФ комментируют новую атаку на ее военный объект

Минобороны РФ утверждает, что всего над страной-агрессоркой дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, сообщается, что 13 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, 2 над территорией Ростовской области и один над Белгородской областью.

Утром губернатор Брянской области цинично обвинил Украину в очередной атаке с помощью БПЛА.

По его словам, 4 БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ.

Благодаря слаженной работе возгорания не допущены. Пострадавших нет, — утверждает губернатор.

Следует обратить внимание на то, что атаку на завод местные власти не подтверждали, но об этом сообщают местные жители.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина вернула домой еще 95 защитников ― среди них бойцы "Азова"
Владимир Зеленский
Новый обмен пленными — подробности и фото
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ситуация на фронте: более 200 боестолкновений и тысячи обстрелов со стороны армии РФ
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ атаковала Одесскую, Херсонскую и Сумскую области. Есть раненые и разрушения
Олег Кипер / Одесская ОВА
Последствия атаки РФ по Одессе

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?