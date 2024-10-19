В России горит завод "Кремний" после атаки дронов ― фото и видео

Ночью 19 октября в российском Брянске под удар беспилотников попал завод "Кремний", который страна-агрессорка РФ использует в военной промышленности.

"Бавовна" в России 19 октября — первые подробности

Что важно понимать, это уже четвертый раз, когда предприятие становится целью атаки дронов.

Фото: соцсети

По словам местных оппозиционных журналистов, продукцию "Кремний Эл" используют в военной промышленности, например, при создании систем ПВО "Панцирь" и ракетных комплексов "Искандер".

Фото: соцсети

Местные власти ночью заявили, что вспыхнул "чердак нежилого здания", а пожарные "оперативно ликвидировали пожар", а утром добавили, что "один из беспилотников врезался в нежилое здание" и "возгорание не допущено".

Телеграмма-канал Astra пишет, что местные жители подтверждают атаку на завод.

Фото: соцсети

Кроме того, указано, что "Кремний ЭЛ" — один из крупнейших производителей микроэлектроники в России. 94% продукции предприятия в 2017 году было выпущено на нужды Минобороны РФ.

Російський завод "Кремній" горить після атаки безпілотників – ЗМІ https://t.co/vWYGkVOeSn pic.twitter.com/OZD9zpsQer — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 19, 2024

Как власти РФ комментируют новую атаку на ее военный объект

Минобороны РФ утверждает, что всего над страной-агрессоркой дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, сообщается, что 13 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, 2 над территорией Ростовской области и один над Белгородской областью.

Утром губернатор Брянской области цинично обвинил Украину в очередной атаке с помощью БПЛА.

По его словам, 4 БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ.

Благодаря слаженной работе возгорания не допущены. Пострадавших нет, — утверждает губернатор. Поделиться

Следует обратить внимание на то, что атаку на завод местные власти не подтверждали, но об этом сообщают местные жители.