В России горит завод "Кремний" после атаки дронов ― фото и видео

Ночью 19 октября в российском Брянске под удар беспилотников попал завод "Кремний", который страна-агрессорка РФ использует в военной промышленности.
Главные тезисы
- Завод Кремний в России снова стал целью атаки дронов.
- Продукцию “Кремний Эл” используют в военной промышленности.
- Местные власти сначала заявили о пожаре на чердаке, но местные жители подтверждают атаку на завод.
"Бавовна" в России 19 октября — первые подробности
Что важно понимать, это уже четвертый раз, когда предприятие становится целью атаки дронов.
По словам местных оппозиционных журналистов, продукцию "Кремний Эл" используют в военной промышленности, например, при создании систем ПВО "Панцирь" и ракетных комплексов "Искандер".
Местные власти ночью заявили, что вспыхнул "чердак нежилого здания", а пожарные "оперативно ликвидировали пожар", а утром добавили, что "один из беспилотников врезался в нежилое здание" и "возгорание не допущено".
Телеграмма-канал Astra пишет, что местные жители подтверждают атаку на завод.
Кроме того, указано, что "Кремний ЭЛ" — один из крупнейших производителей микроэлектроники в России. 94% продукции предприятия в 2017 году было выпущено на нужды Минобороны РФ.
Как власти РФ комментируют новую атаку на ее военный объект
Минобороны РФ утверждает, что всего над страной-агрессоркой дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Кроме того, сообщается, что 13 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, 2 над территорией Ростовской области и один над Белгородской областью.
Утром губернатор Брянской области цинично обвинил Украину в очередной атаке с помощью БПЛА.
По его словам, 4 БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ.
Следует обратить внимание на то, что атаку на завод местные власти не подтверждали, но об этом сообщают местные жители.
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