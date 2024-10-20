Силы обороны Украины атаковали военный аэродром РФ "Липецк-2"
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны Украины атаковали военный аэродром РФ "Липецк-2"

Генштаб ВСУ
Силы обороны Украины атаковали военный аэродром РФ "Липецк-2"
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Украина атаковала "Липец-2" в Липецкой области РФ. На аэродроме базируются русские истребители Су-34, Су-35 и МиГ-31.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины атаковали военный аэродром «Липецк-2» и федеральное казенное предприятие в России, участвующие в производстве авиационной техники и химических веществ.
  • Целью атаки были склады боекомплекта и авиационной техники на аэродроме, а также производство химических веществ и авиационных бомб на заводе.
  • Информация об использовании ударных беспилотников украинского производства для атаки на объекты в России указывает на инновационные методы борьбы.
  • Атака на военные объекты в России была проведена совместно с другими организациями и составляющими Сил обороны Украины в рамках взаимодействия и координации усилий.

Генштаб раскрыл детали атаки по военному аэродрому РФ

Как отмечают военные ночью 20 октября, нанесен огневой поражение по инфраструктуре военного аэродрома «Липецк-2» в Липецкой области РФ.

В частности, целью были склады боекомплекта, места хранения горюче-смазочных материалов и авиационной техники. Известно, что на аэродроме базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31 воздушно-космических сил противника.

Также Силы обороны Украины атаковали федеральное казенное предприятие «Завод им. Е.М. Свердлова» в городе Дзержинск Нижегородской области РФ.

Здесь производятся химические вещества для артиллерийских боеприпасов и фугасных авиабомб. Также, по имеющейся информации, на территории завода хранились управляемые авиационные бомбы.

В районах обоих объектов фиксировались многочисленные взрывы, а также отмечалась активная работа вражеской ПВО. Результаты поражения уточняются, отмечает Генштаб.

Задание выполнено силами и средствами Службы безопасности Украины, Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Что известно о "бавовне" в Дзержинске РФ

20 октября в Дзержинске Нижегородской области РФ дроны атаковали ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова". Этот завод производит взрывчатые вещества.

В частности, первые громкие взрывы прогремели в небе над городом примерно в 3:30, всего было слышно примерно 10 взрывов с интервалами между ними в несколько минут. Также были звуки стрельбы и автоматных очередей.

Как отмечают источники в украинской разведке, на этом заводе враг производит взрывчатые вещества, авиационные и артиллерийские снаряды, авиационные бомбы, в том числе КАБ, боевые части кумулятивных противотанковых управляемых ракет, боеголовки к ракетным комплексам ПВО.

Объект был атакован с помощью нескольких десятков ударных беспилотников украинского производства.

К слову, сразу в нескольких областях России в ночь на 20 октября раздавались взрывы в результате массированной атаки дронов.

В частности оккупанты уверяют, что 43 БПЛА уничтожены над территорией Курской области, 27 — над территорией Липецкой области, 18 — над территорией Орловской области, 8 — над территорией Нижегородской области, 7 — над территорией Белгородской области, 6 — над территорией Брян — над территорией Московской области.

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