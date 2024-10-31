В оккупированном Бердянске дроны атаковали порт россиян — фото
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В оккупированном Бердянске дроны атаковали порт россиян — фото

В оккупированном Бердянске дроны атаковали порт россиян — фото
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Источник:  Петр Андрющенко

31 октября во временно оккупированном Бердянске раздались взрывы. В частности, россияне заявили об атаке дронов на порт.

Главные тезисы

  • В оккупированном Бердянске произошла атака дронов на порт, что привело к взрывам и пожарам.
  • Местные жители сообщают о недоступности некоторых районов из-за перекрытых улиц и действий оккупантов.
  • Оккупанты утверждают, что атакован порт шестью беспилотниками, в то время как свидетели утверждают, что дронов было больше.

Что известно о взрывах в Бердянске

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, с утра Бердянск атакуют дроны. Основные удары в районе порта.

Над портом визуально заметен дым от большого пожара. Большое количество скорых и пожарных, — рассказал Андрющенко.

Фото — t.me/andriyshTime

По данным советника мэра, по некоторым районам исчезло электроснабжение, а работа официальных бюджетных органов отменена.

Сейчас оккупанты пытаются скрыть последствия удара по порту Бердянска и рассказывают о поврежденных гражданских домах.

Защищая свои военные объекты, оккупанты установили ПВО в центре города (на территории порта), ее работа в пределах жилой застройки действительно опасна для горожан. Кроме того, пытаясь сбить дроны, российские солдаты активно стреляли из разных видов оружия в жилых кварталах. Об этом сообщали многие бердянцы в социальных сетях города, — пишут в Telegram-канале.

Оккупационные военные перекрыли многие улицы в Бердянске рядом с портом. Пройти или проехать от парка Шмидта в сторону моря невозможно. Вероятны обходы зданий, которые расположены рядом с портом! Будьте осторожны! – предупреждают местных.

В то же время оккупанты заявили, что порт якобы атаковали шесть БПЛА, которые двигались со стороны Косы. Бердянцы утверждают, что дронов было больше.

ГУР и партизаны разрушили железнодорожный мост в Бердянске: подробности

О нескольких мощных взрывах местные жители сообщали в соцсетях вчера вечером. В результате успешных диверсионных действий был подорван железнодорожный виадук (мост), расположенный между зданием Водоканала и автомойкой по Восточному проспекту, — отметили источники.

По словам собеседника Online.UA в ГУР, уничтожение этого моста полностью парализовало железнодорожное сообщение с Бердянском.

Как следствие — невозможность довоза горюче-смазочных материалов, оружия и боеприпасов для оккупационных сил во временно оккупированном украинском городе. И хотя местные оккупационные ресурсы и пропагандисты утверждают, что все мосты стоят целые, никаких фото якобы целого моста они не демонстрируют.

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