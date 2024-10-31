В оккупированном Бердянске дроны атаковали порт россиян — фото

31 октября во временно оккупированном Бердянске раздались взрывы. В частности, россияне заявили об атаке дронов на порт.
Главные тезисы
- В оккупированном Бердянске произошла атака дронов на порт, что привело к взрывам и пожарам.
- Местные жители сообщают о недоступности некоторых районов из-за перекрытых улиц и действий оккупантов.
- Оккупанты утверждают, что атакован порт шестью беспилотниками, в то время как свидетели утверждают, что дронов было больше.
Что известно о взрывах в Бердянске
Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, с утра Бердянск атакуют дроны. Основные удары в районе порта.
По данным советника мэра, по некоторым районам исчезло электроснабжение, а работа официальных бюджетных органов отменена.
Сейчас оккупанты пытаются скрыть последствия удара по порту Бердянска и рассказывают о поврежденных гражданских домах.
В то же время оккупанты заявили, что порт якобы атаковали шесть БПЛА, которые двигались со стороны Косы. Бердянцы утверждают, что дронов было больше.
ГУР и партизаны разрушили железнодорожный мост в Бердянске: подробности
О нескольких мощных взрывах местные жители сообщали в соцсетях вчера вечером. В результате успешных диверсионных действий был подорван железнодорожный виадук (мост), расположенный между зданием Водоканала и автомойкой по Восточному проспекту, — отметили источники.
По словам собеседника Online.UA в ГУР, уничтожение этого моста полностью парализовало железнодорожное сообщение с Бердянском.
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