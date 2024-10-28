ГУР и партизаны уничтожили железнодорожный мост в оккупированном Бердянске — источники

Главное управление разведки Минобороны Украины и движение сопротивления провели во временно оккупированном Бердянске успешную спецоперацию, в ходе которой уничтожили железнодорожный мост. Об этом Online.UA сообщили источники в военной разведке.
Главные тезисы
- ГУР и партизаны провели успешную спецоперацию по уничтожению железнодорожного моста в Бердянске, парализуя железнодорожное сообщение с городом.
- Уничтожение моста привело к невозможности доставки горюче-смазочных материалов, оружия и боеприпасов для оккупационных сил в регионе.
- Местные жители сообщили о нескольких мощных взрывах, после чего было обнаружено разрушение железнодорожного виадука.
- Оккупационные силы пытаются скрыть информацию о разрушении моста, не предоставляя фотодоказательств его сохранности.
ГУР и партизаны разрушили железнодорожный мост в Бердянске: подробности
О нескольких мощных взрывах местные жители сообщали в соцсетях вчера вечером. В результате успешных диверсионных действий был подорван железнодорожный виадук (мост), расположенный между зданием Водоканала и автомойкой по Восточному проспекту, — отметили источники.
По словам собеседника Online.UA в ГУР, уничтожение этого моста полностью парализовало железнодорожное сообщение с Бердянском.
В Бердянске взорвали железнодорожный мост
Во временно захваченном российскими войсками Бердянске Запорожской области в результате взрыва 27 октября был взорван железнодорожный мост.
Об этом сообщила Бердянская МВА.
Вчера вечером в Бердянске раздался громкий взрыв, особенно слышно произошедший в микрорайоне Колония. По предварительной информации, был взорван железнодорожный мост между зданием Водоканала и автомойкой по Восточному проспекту.
В горадминистрации отметили, что ждут уточненную информацию.
Российские захватчики никак не прокомментировали взрыв.
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