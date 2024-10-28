ГУР и партизаны уничтожили железнодорожный мост в оккупированном Бердянске — источники
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ГУР и партизаны уничтожили железнодорожный мост в оккупированном Бердянске — источники

Мост
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Источник:  online.ua

Главное управление разведки Минобороны Украины и движение сопротивления провели во временно оккупированном Бердянске успешную спецоперацию, в ходе которой уничтожили железнодорожный мост. Об этом Online.UA сообщили источники в военной разведке.

Главные тезисы

  • ГУР и партизаны провели успешную спецоперацию по уничтожению железнодорожного моста в Бердянске, парализуя железнодорожное сообщение с городом.
  • Уничтожение моста привело к невозможности доставки горюче-смазочных материалов, оружия и боеприпасов для оккупационных сил в регионе.
  • Местные жители сообщили о нескольких мощных взрывах, после чего было обнаружено разрушение железнодорожного виадука.
  • Оккупационные силы пытаются скрыть информацию о разрушении моста, не предоставляя фотодоказательств его сохранности.

ГУР и партизаны разрушили железнодорожный мост в Бердянске: подробности

О нескольких мощных взрывах местные жители сообщали в соцсетях вчера вечером. В результате успешных диверсионных действий был подорван железнодорожный виадук (мост), расположенный между зданием Водоканала и автомойкой по Восточному проспекту, — отметили источники.

По словам собеседника Online.UA в ГУР, уничтожение этого моста полностью парализовало железнодорожное сообщение с Бердянском.

Как следствие — невозможность довоза горюче-смазочных материалов, оружия и боеприпасов для оккупационных сил во временно оккупированном украинском городе. И хотя местные оккупационные ресурсы и пропагандисты утверждают, что все мосты стоят целые, никаких фото якобы целого моста они не демонстрируют.

В Бердянске взорвали железнодорожный мост

Во временно захваченном российскими войсками Бердянске Запорожской области в результате взрыва 27 октября был взорван железнодорожный мост.

Об этом сообщила Бердянская МВА.

Вчера вечером в Бердянске раздался громкий взрыв, особенно слышно произошедший в микрорайоне Колония. По предварительной информации, был взорван железнодорожный мост между зданием Водоканала и автомойкой по Восточному проспекту.

В горадминистрации отметили, что ждут уточненную информацию.

Российские захватчики никак не прокомментировали взрыв.

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