В оккупированном Бердянске раздался взрыв

Что известно о взрыве в Бердянске

Как сообщила официальный глава Бердянской МВА Виктория Галицина, жители центральной части города утром услышали громкий взрыв.

По имеющейся информации, место инцидента оцепили российские силовики.

Пока детальной информации о взрыве нет.

Какая ситуация в Бердянске

Бердянск был оккупирован в феврале 2022 года. Буквально 27 июня над Мариуполем раздавались сильнейшие взрывы. Их слышали также над Бердянском и Мелитополем.

В последнее время Россия активизировала движение судов в Мариуполе. Да, в Мариуполе фиксируют уже четвертый танкер окупантов. Не исключено, что такая активность связана с запуском ракет типа "Калибр" из акватории Азовского моря.

Кроме этого в городе постоянно происходят взрывы, мишенью которых становятся местоположения окупантов — техники и живой силы. К примеру, 6 марта, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области произошел взрыв. Взорвали один из организаторов "выборов" РФ.

Также в мае в Бердянске взорвался автомобиль Ford Kuga. Он принадлежал Ананьевскому Евгению Александровичу.