В оккупированном Бердянске раздался взрыв
Категория
Украина
Дата публикации

В оккупированном Бердянске раздался взрыв

В оккупированном Бердянске раздался взрыв
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Источник:  online.ua

15 августа в центре временно оккупированного Бердянска Запорожской области раздался взрыв. На место прибыли русские силовики.

Главные тезисы

 

  • Официальная информация о взрыве пока отсутствует, но на место инцидента прибыли российские силовики.
  • Город Бердянск был оккупирован в феврале 2022 года, и в последнее время здесь активизированы действия военных.
  • Происходят частые взрывы, направленные против оккупантов, включая взрывы автомобилей и устройства подрывов.

Что известно о взрыве в Бердянске

Как сообщила официальный глава Бердянской МВА Виктория Галицина, жители центральной части города утром услышали громкий взрыв.

По имеющейся информации, место инцидента оцепили российские силовики.

Пока детальной информации о взрыве нет.

Какая ситуация в Бердянске

Бердянск был оккупирован в феврале 2022 года. Буквально 27 июня над Мариуполем раздавались сильнейшие взрывы. Их слышали также над Бердянском и Мелитополем.

В последнее время Россия активизировала движение судов в Мариуполе. Да, в Мариуполе фиксируют уже четвертый танкер окупантов. Не исключено, что такая активность связана с запуском ракет типа "Калибр" из акватории Азовского моря.

Кроме этого в городе постоянно происходят взрывы, мишенью которых становятся местоположения окупантов — техники и живой силы. К примеру, 6 марта, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области произошел взрыв. Взорвали один из организаторов "выборов" РФ.

Также в мае в Бердянске взорвался автомобиль Ford Kuga. Он принадлежал Ананьевскому Евгению Александровичу.

Ананьевский — коллаборант, один из организаторов застенков на территории Бердянской исправительной колонии №77. Там он занимал оккупационную должность.

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