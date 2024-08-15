В оккупированном Бердянске раздался взрыв

15 августа в центре временно оккупированного Бердянска Запорожской области раздался взрыв. На место прибыли русские силовики.
Главные тезисы
- Официальная информация о взрыве пока отсутствует, но на место инцидента прибыли российские силовики.
- Город Бердянск был оккупирован в феврале 2022 года, и в последнее время здесь активизированы действия военных.
- Происходят частые взрывы, направленные против оккупантов, включая взрывы автомобилей и устройства подрывов.
Что известно о взрыве в Бердянске
Как сообщила официальный глава Бердянской МВА Виктория Галицина, жители центральной части города утром услышали громкий взрыв.
По имеющейся информации, место инцидента оцепили российские силовики.
Пока детальной информации о взрыве нет.
Какая ситуация в Бердянске
Бердянск был оккупирован в феврале 2022 года. Буквально 27 июня над Мариуполем раздавались сильнейшие взрывы. Их слышали также над Бердянском и Мелитополем.
В последнее время Россия активизировала движение судов в Мариуполе. Да, в Мариуполе фиксируют уже четвертый танкер окупантов. Не исключено, что такая активность связана с запуском ракет типа "Калибр" из акватории Азовского моря.
Кроме этого в городе постоянно происходят взрывы, мишенью которых становятся местоположения окупантов — техники и живой силы. К примеру, 6 марта, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области произошел взрыв. Взорвали один из организаторов "выборов" РФ.
Также в мае в Бердянске взорвался автомобиль Ford Kuga. Он принадлежал Ананьевскому Евгению Александровичу.
Ананьевский — коллаборант, один из организаторов застенков на территории Бердянской исправительной колонии №77. Там он занимал оккупационную должность.
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