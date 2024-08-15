В окупованому Бердянську пролунав вибух

15 серпня у центрі тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області пролунав вибух. На місце прибули російські силовики.
Головні тези:
- Російські силовики прибули на місце інциденту для розслідування обставин вибуху.
- Останнім часом в районі Бердянська спостерігається активність окупантів, зокрема у русі суден і запуску ракет типу “Калібр”.
- У минулому вже траплялися вибухи інших об'єктів, пов'язаних з окупаційною владою, у тому числі в автомобільному секторі.
Що відомо про вибух в Бердянську
Як повідомила офіційна голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна, мешканці центральної частини міста зранку почули гучний вибух.
За наявною інформацією, місце інциденту оточили російські силовики.
Наразі детальної інформації щодо вибуху немає.
Яка ситуація у Бердянську
Бердянськ був окупований у лютому 2022 року. Буквально 27 червня над Маріуполем лунали сильні вибухи. Їх чули також над Бердянськом та Мелітополем.
Додамо, що останнім часом Росія активізувала рух суден у Маріуполі. Так, у Маріуполі фіксують уже четвертий танкер окупантів. Не виключено, що така активність пов'язана із запуском ракет типу "Калібр" з акваторії Азовського моря.
Окрім цього у місті постійно відбуваються вибухи, мішенню яких стають місця розташування окупантів — техніки та живої сили. Наприклад, 6 березня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області стався вибух. Підірвали одну з організаторів "виборів" РФ.
Також у травні у Бердянську вибухнув автомобіль Ford Kuga. Він належав Ананьєвському Євгену Олександровичу.
Ананьєвський — колаборант, один з організаторів катівень на території Бердянської виправної колонії №77. Там він обіймав окупаційну посаду.
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