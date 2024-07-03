В окупованому Бердянську виявили військовий катер РФ — фото
Категорія
Україна
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В окупованому Бердянську виявили військовий катер РФ — фото

В окупованому Бердянську виявили військовий катер РФ — фото
Джерело:  Петро Андрющенко

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області помітили російський військовий катер.

Головні тези:

  • В окупованому Бердянську помітили російський військовий катер, що викликає обурення та загострення ситуації в регіоні.
  • Росія активізувала рух суден у Маріуполі, в Україні фіксують четвертий танкер окупантів, що може бути пов'язано з запусками ракет типу “Калібр”.
  • На території окупованого Бердянська та інших міст відбуваються вибухи, спрямовані на організаторів “виборів” РФ та окупантів.

Що відомо про новий катер РФ в Бердянську

Як зазначив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, Маріупольський спротив передає, що в Бердянському порту помічено судно, зовнішнє схоже на військовий катер.

За його даними, візуально він виглядає як катери прикордонників, які базувались в Маріуполі.

Намагаємось з’ясувати деталі та продовжуємо спостереження, — зазначив Андрющенко.

Яка ситуація у Бердянську

Бердянськ був окупований у лютому 2022 року. Буквально 27 червня над Маріуполем лунали сильні вибухи. Їх чули також над Бердянськом та Мелітополем.

Додамо, що останнім часом Росія активізувала рух суден у Маріуполі. Так, у Маріуполі фіксують уже четвертий танкер окупантів. Не виключено, що така активність пов'язана із запуском ракет типу "Калібр" з акваторії Азовського моря.

Окрім цього у місті постійно відбуваються вибухи, мішенню яких стають місця розташування окупантів — техніки та живої сили. Наприклад, 6 березня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області стався вибух. Підірвали одну з організаторів "виборів" РФ.

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