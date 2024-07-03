В окупованому Бердянську виявили військовий катер РФ — фото

Що відомо про новий катер РФ в Бердянську

Як зазначив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, Маріупольський спротив передає, що в Бердянському порту помічено судно, зовнішнє схоже на військовий катер.

За його даними, візуально він виглядає як катери прикордонників, які базувались в Маріуполі.

Намагаємось з’ясувати деталі та продовжуємо спостереження, — зазначив Андрющенко. Поширити

Яка ситуація у Бердянську

Бердянськ був окупований у лютому 2022 року. Буквально 27 червня над Маріуполем лунали сильні вибухи. Їх чули також над Бердянськом та Мелітополем.

Додамо, що останнім часом Росія активізувала рух суден у Маріуполі. Так, у Маріуполі фіксують уже четвертий танкер окупантів. Не виключено, що така активність пов'язана із запуском ракет типу "Калібр" з акваторії Азовського моря.