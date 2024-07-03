В оккупированном Бердянске обнаружили военный катер РФ — фото

Что известно о новом катере РФ в Бердянске

Как отметил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, Мариупольское сопротивление передает, что в Бердянском порту замечено судно, внешнее похожее на военный катер.

По его данным, визуально он выглядит как катера пограничников, базировавшихся в Мариуполе.

Пытаемся выяснить детали и продолжаем наблюдение, — отметил Андрющенко. Поделиться

Какая ситуация в Бердянске

Бердянск был оккупирован в феврале 2022 года. Буквально 27 июня над Мариуполем раздавались сильнейшие взрывы. Их слышали также над Бердянском и Мелитополем.

В последнее время Россия активизировала движение судов в Мариуполе. Да, в Мариуполе фиксируют уже четвертый танкер окупантов. Не исключено, что такая активность связана с запуском ракет типа "Калибр" из акватории Азовского моря.