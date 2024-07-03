В оккупированном Бердянске обнаружили военный катер РФ — фото
Категория
Украина
Дата публикации

В оккупированном Бердянске обнаружили военный катер РФ — фото

В оккупированном Бердянске обнаружили военный катер РФ — фото
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Источник:  Петр Андрющенко

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области был замечен российский военный катер.

Главные тезисы

 

  • Бердянск стал местом ряда инцидентов, связанных с оккупацией, активностью военных сил и взрывами, нацеленными на оккупантов.
  • Обнаружение российского военного катера свидетельствует о нарастающих напряжениях в регионе и требует дальнейшего внимания международного сообщества.
  • Ситуация в Бердянске и прилегающих регионах подчеркивает необходимость принятия мер для защиты мирного населения.

Что известно о новом катере РФ в Бердянске

Как отметил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, Мариупольское сопротивление передает, что в Бердянском порту замечено судно, внешнее похожее на военный катер.

По его данным, визуально он выглядит как катера пограничников, базировавшихся в Мариуполе.

Пытаемся выяснить детали и продолжаем наблюдение, — отметил Андрющенко.

Какая ситуация в Бердянске

Бердянск был оккупирован в феврале 2022 года. Буквально 27 июня над Мариуполем раздавались сильнейшие взрывы. Их слышали также над Бердянском и Мелитополем.

В последнее время Россия активизировала движение судов в Мариуполе. Да, в Мариуполе фиксируют уже четвертый танкер окупантов. Не исключено, что такая активность связана с запуском ракет типа "Калибр" из акватории Азовского моря.

Кроме этого в городе постоянно происходят взрывы, мишенью которых становятся месторасположения окупантов — техники и живой силы. К примеру, 6 марта, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области произошел взрыв. Взорвали один из организаторов "выборов" РФ.

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