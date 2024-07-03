В оккупированном Бердянске обнаружили военный катер РФ — фото

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области был замечен российский военный катер.
Главные тезисы
- Бердянск стал местом ряда инцидентов, связанных с оккупацией, активностью военных сил и взрывами, нацеленными на оккупантов.
- Обнаружение российского военного катера свидетельствует о нарастающих напряжениях в регионе и требует дальнейшего внимания международного сообщества.
- Ситуация в Бердянске и прилегающих регионах подчеркивает необходимость принятия мер для защиты мирного населения.
Что известно о новом катере РФ в Бердянске
Как отметил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, Мариупольское сопротивление передает, что в Бердянском порту замечено судно, внешнее похожее на военный катер.
По его данным, визуально он выглядит как катера пограничников, базировавшихся в Мариуполе.
Какая ситуация в Бердянске
Бердянск был оккупирован в феврале 2022 года. Буквально 27 июня над Мариуполем раздавались сильнейшие взрывы. Их слышали также над Бердянском и Мелитополем.
В последнее время Россия активизировала движение судов в Мариуполе. Да, в Мариуполе фиксируют уже четвертый танкер окупантов. Не исключено, что такая активность связана с запуском ракет типа "Калибр" из акватории Азовского моря.
Кроме этого в городе постоянно происходят взрывы, мишенью которых становятся месторасположения окупантов — техники и живой силы. К примеру, 6 марта, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области произошел взрыв. Взорвали один из организаторов "выборов" РФ.
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