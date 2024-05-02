В оккупированном Бердянске раздался взрыв и начался масштабный пожар

Во временно оккупированном Бердянске 2 мая вечером раздался взрыв. После этого в городе разгорелся пожар.

Вечерняя бавовна в Бердянске: что известно

Около 20:20 местные жители услышали в Бердянске громкий взрыв.

Об этом сообщила глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина.

По ее словам, взрыв местные жители услышали около 20.20.

После этого огонь разгорелся локационно в микрорайоне Колония.

Глава МВА рассказала, что ждет уточненную информацию.

В свою очередь советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал о том, что взрыв раздавался в районе "Дормаш", где расположены российские оккупанты.

Что известно о взрывах в Бердянске

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области 15 апреля прогремели взрывы.

Как сообщила глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина, в городе раздались громкие взрывы. После прилета наблюдается дым в горной части Бердянска.

В то же время российские пропагандистские СМИ со ссылкой на оккупационные "власти" города пишут, что "ВСУ атаковали Бердянск, и, по предварительным данным, ПВО сбила две ракеты Storm Shadow".