В окупованому Бердянську пролунав вибух і зайнялася масштабна пожежа
Категорія
Події
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В окупованому Бердянську пролунав вибух і зайнялася масштабна пожежа

Пожежа
Джерело:  Петро Андрющенко

У тимчасово окупованому Бердянську 2 травня ввечері пролунав вибух. Після цього у місті почалася пожежа.

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Близько 20.20 місцеві жителі почули у Бердянську гучний вибух.

Про це повідомила голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна.

За її словами, вибух місцеві жителі почули близько 20:20.

Після цього вогонь розгорівся локаційно у мікрорайоні Колонія.

Глава МВА розповіла, що чекає на уточнену інформацію.

Своєю чергою радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів про те, що вибух лунав у районі "Дормаш", де розташовані російські окупанти.

Що відомо про вибухи в Бердянську

В тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області 15 квітня пролунали вибухи.

Як повідомила очільниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна, у місті пролунали гучні вибухи. Після прильоту спостерігається дим у нагірній частині Бердянську.

Водночас російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на окупаційну "владу" міста пишуть, що "ЗСУ атакували Бердянськ, і, за попередніми даними, ППО збила дві ракети Storm Shadow".

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