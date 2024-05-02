В окупованому Бердянську пролунав вибух і зайнялася масштабна пожежа

У тимчасово окупованому Бердянську 2 травня ввечері пролунав вибух. Після цього у місті почалася пожежа.

Вечірня бавовна у Бердянську: що відомо

Близько 20.20 місцеві жителі почули у Бердянську гучний вибух.

Про це повідомила голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна.

За її словами, вибух місцеві жителі почули близько 20:20.

Після цього вогонь розгорівся локаційно у мікрорайоні Колонія.

Глава МВА розповіла, що чекає на уточнену інформацію.

Своєю чергою радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів про те, що вибух лунав у районі "Дормаш", де розташовані російські окупанти.

Що відомо про вибухи в Бердянську

В тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області 15 квітня пролунали вибухи.

Як повідомила очільниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна, у місті пролунали гучні вибухи. Після прильоту спостерігається дим у нагірній частині Бердянську.

Водночас російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на окупаційну "владу" міста пишуть, що "ЗСУ атакували Бердянськ, і, за попередніми даними, ППО збила дві ракети Storm Shadow".