В окупованому Бердянську пролунав вибух і зайнялася масштабна пожежа

У тимчасово окупованому Бердянську 2 травня ввечері пролунав вибух. Після цього у місті почалася пожежа.
Вечірня бавовна у Бердянську: що відомо
Близько 20.20 місцеві жителі почули у Бердянську гучний вибух.
Про це повідомила голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна.
За її словами, вибух місцеві жителі почули близько 20:20.
Після цього вогонь розгорівся локаційно у мікрорайоні Колонія.
Глава МВА розповіла, що чекає на уточнену інформацію.
Своєю чергою радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів про те, що вибух лунав у районі "Дормаш", де розташовані російські окупанти.
Що відомо про вибухи в Бердянську
В тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області 15 квітня пролунали вибухи.
Як повідомила очільниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна, у місті пролунали гучні вибухи. Після прильоту спостерігається дим у нагірній частині Бердянську.
Водночас російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на окупаційну "владу" міста пишуть, що "ЗСУ атакували Бердянськ, і, за попередніми даними, ППО збила дві ракети Storm Shadow".
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