ГУР і партизани знищили залізничний міст в окупованому Бердянську — джерела

Головне управління розвідки Міноборони України та рух опору провели у тимчасово окупованому Бердянську успішну спецоперацію, під час якої знищили залізничний міст. Про це Online.UA повідомили джерела у воєнній розвідці.
Головні тези:
- Головне управління розвідки Міноборони України та рух опору знищили залізничний міст у Бердянську в ході успішної спецоперації.
- Під час вибуху в місті місцеві мешканці повідомляли про кілька потужних вибухів.
- Порушення залізничного сполучення з Бердянськом призвело до неможливості постачання паливно-мастильних матеріалів та зброї для окупаційних сил у місті.
- Офіційні джерела підтверджують знищення мосту, тоді як російські загарбники і пропагандисти відмовляються коментувати цю подію.
- Інцидент в Бердянську, де був підірваний залізничний міст, став свідченням протистояння української армії та опору проти окупантів.
ГУР і партизани зруйнували залізничний міст у Бердянську: подробиці
Про кілька потужних вибухів місцеві мешканці повідомляли у соцмережах вчора ввечері. Внаслідок успішних диверсійних дій був підірваний залізничний віадук (міст), розташований між будівлею Водоканалу та автомийкою по Східному проспекту, — зазначили джерела.
За словами співрозмовника Online.UA у ГУР, знищення цього мосту повністю паралізувало залізничне сполучення з Бердянськом.
У Бердянську підірвали залізничний міст
У тимчасово захопленому російськими військами Бердянську Запорізької області внаслідок вибуху 27 жовтня був підірваний залізничний міст.
Про це повідомила Бердянська МВА
Вчора ввечері у Бердянську пролунав гучний вибух, особливо чутно який було в мікрорайоні Колонія. За попередньою інформацією, було підірвано залізничний міст між будівлею Водоканалу та автомийкою по Східному проспекту.
У міськадміністрації зазначили, що чекають на уточнену інформацію.
Російські загарбники ніяк не прокоментували вибух.
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