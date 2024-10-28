ГУР і партизани знищили залізничний міст в окупованому Бердянську — джерела

Головне управління розвідки Міноборони України та рух опору провели у тимчасово окупованому Бердянську успішну спецоперацію, під час якої знищили залізничний міст. Про це Online.UA повідомили джерела у воєнній розвідці.

ГУР і партизани зруйнували залізничний міст у Бердянську: подробиці

Про кілька потужних вибухів місцеві мешканці повідомляли у соцмережах вчора ввечері. Внаслідок успішних диверсійних дій був підірваний залізничний віадук (міст), розташований між будівлею Водоканалу та автомийкою по Східному проспекту, — зазначили джерела.

За словами співрозмовника Online.UA у ГУР, знищення цього мосту повністю паралізувало залізничне сполучення з Бердянськом.

Як наслідок — неможливість довезення пально-мастильних матеріалів, зброї та боєприпасів для окупаційних сил у тимчасово окупованому українському місті. І хоча місцеві окупаційні ресурси та пропагандисти стверджують, що «все мосты стоят целые», жодних фото нібито цілого мосту вони не демонструють. Поширити

У Бердянську підірвали залізничний міст

У тимчасово захопленому російськими військами Бердянську Запорізької області внаслідок вибуху 27 жовтня був підірваний залізничний міст.

Про це повідомила Бердянська МВА

Вчора ввечері у Бердянську пролунав гучний вибух, особливо чутно який було в мікрорайоні Колонія. За попередньою інформацією, було підірвано залізничний міст між будівлею Водоканалу та автомийкою по Східному проспекту.

У міськадміністрації зазначили, що чекають на уточнену інформацію.