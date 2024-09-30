"Добровільна молодіжна дружина". Російські окупанти мілітаризують підлітків з Бердянська

Росія продовжує мілітаризувати українських дітей на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема у Бердянську окупанти залучають підлітків до так званої "Добровільної молодіжної дружини".
Головні тези:
- У Бердянську російські окупанти мілітаризують 10-20 підлітків через Добровільну молодіжну дружину.
- Ця дружина інструктує підлітків у поводженні зі зброєю та наданні першої медичної допомоги в умовах бойових дій.
- Мілітаризація дітей у Бердянську порушує права дитини та спрямована на домінування російських інтересів.
Російські окупанти мілітаризують підлітків з Бердянська
Наразі йдеться про 10–20 підлітків, яких завербували російські загарбники, каже радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Ймовірно, це весь актив, який на сьогодні є у Бердянську.
Росіяни спершу випробовують щось на Маріуполі, потім загарбники у Бердянську підхоплюють.
Неповнолітніх бердянців окупанти вчать поводитися зі зброєю та надавати першу медичну допомогу в умовах бойових дій. У "Молодіжній дружині" ніякої піонерії — зброя та військовий вишкіл. Тому з одного боку, дітей менше у цій "дружині", а з іншого — вона становить найбільшу загрозу.
Цікаво, що так звана "молодіжна дружина" стоїть осторонь "Юнармії", хоча її теж фінансує Кремль. А все тому, що "дружини" насамперед спрямовані на домінування росіян. Це абсолютно профашистські організації, які борються з мігрантами й нібито захищають росіян й російськомовне населення від засилля ісламу.
До слова, у Маріуполі росіяни набирають школярів до так званої "юнацької армії". До мілітарної структури з початку вересня нібито долучилося вже 30 учнів шкіл, а загальна кількість учасників становить 300 осіб. Ймовірно, батьки думають, що віддаючи дітей в такі організації, допомагають їм, дають шлях у майбутнє. Тому кількість учасників "Юнармії" збільшується.
Росія продовжує мілітаризувати українських дітей
За словами Лубінця, така мілітаризація є порушенням прав дитини.
Також окупанти змушують українських дітей носити уніформу і крокувати під російським триколором.
Окупанти спочатку завербували їх до вступу в мілітаризовані "патріотичні" рухи на кшталт "Юнармії", кадетських класів, щоб з часом насадити їм нову реальність: ненавидіти все українське і воювати за вороже російське.
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