"Добровільна молодіжна дружина". Російські окупанти мілітаризують підлітків з Бердянська
Категорія
Україна
Дата публікації

"Добровільна молодіжна дружина". Російські окупанти мілітаризують підлітків з Бердянська

Діти
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Джерело:  24 канал

Росія продовжує мілітаризувати українських дітей на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема у Бердянську окупанти залучають підлітків до так званої "Добровільної молодіжної дружини".

Головні тези:

  • У Бердянську російські окупанти мілітаризують 10-20 підлітків через Добровільну молодіжну дружину.
  • Ця дружина інструктує підлітків у поводженні зі зброєю та наданні першої медичної допомоги в умовах бойових дій.
  • Мілітаризація дітей у Бердянську порушує права дитини та спрямована на домінування російських інтересів.

Російські окупанти мілітаризують підлітків з Бердянська

Наразі йдеться про 10–20 підлітків, яких завербували російські загарбники, каже радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Ймовірно, це весь актив, який на сьогодні є у Бердянську.

Росіяни спершу випробовують щось на Маріуполі, потім загарбники у Бердянську підхоплюють.

У Бердянську взагалі залишилося тотально проукраїнське населення. Тож думаю, що там "молодіжна дружина" не приживеться, як у Маріуполі. Але калькують постійно, намагаючися бути в інформаційному порядку денному, бо про Маріуполь розмовляють, а про Бердянськ ні. Вони вирішили зайти з козирів,

Неповнолітніх бердянців окупанти вчать поводитися зі зброєю та надавати першу медичну допомогу в умовах бойових дій. У "Молодіжній дружині" ніякої піонерії — зброя та військовий вишкіл. Тому з одного боку, дітей менше у цій "дружині", а з іншого — вона становить найбільшу загрозу.

Цікаво, що так звана "молодіжна дружина" стоїть осторонь "Юнармії", хоча її теж фінансує Кремль. А все тому, що "дружини" насамперед спрямовані на домінування росіян. Це абсолютно профашистські організації, які борються з мігрантами й нібито захищають росіян й російськомовне населення від засилля ісламу.

До слова, у Маріуполі росіяни набирають школярів до так званої "юнацької армії". До мілітарної структури з початку вересня нібито долучилося вже 30 учнів шкіл, а загальна кількість учасників становить 300 осіб. Ймовірно, батьки думають, що віддаючи дітей в такі організації, допомагають їм, дають шлях у майбутнє. Тому кількість учасників "Юнармії" збільшується.

Росія продовжує мілітаризувати українських дітей

За словами Лубінця, така мілітаризація є порушенням прав дитини.

Моніторинг окупаційних пабліків показав, що російські "наставники" навчали дітей поводитися з автоматом та відпрацьовували з ними стрільбу з різних положень.

Також окупанти змушують українських дітей носити уніформу і крокувати під російським триколором.

Окупанти спочатку завербували їх до вступу в мілітаризовані "патріотичні" рухи на кшталт "Юнармії", кадетських класів, щоб з часом насадити їм нову реальність: ненавидіти все українське і воювати за вороже російське.

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