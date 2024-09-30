Россия продолжает милитаризировать украинских детей на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в Бердянске оккупанты привлекают подростков к так называемой "Добровольной молодежной дружине".
Главные тезисы
- Российские оккупанты милитаризуют украинских подростков через Добровольную молодежную дружину в Бердянске.
- Милитаризация детей на оккупированных территориях создает потенциальные угрозы для безопасности и мира в регионе.
- Организации типа Добровольной молодежной дружины финансируются Кремлем и направлены на формирование негативного отношения к украинской культуре и поощрение военной активности.
Российские оккупанты милитаризуют подростков из Бердянска
Речь идет о 10–20 подростках, которых завербовали российские захватчики, говорит советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Вероятно, это весь актив, который сегодня есть в Бердянске.
Россияне сначала испытывают что-нибудь на Мариуполе, затем захватчики в Бердянске подхватывают.
Несовершеннолетних бердянцев кафиры учат обращаться с оружием и оказывать первую медицинскую помощь в условиях боевых действий. В "Молодежной жене" никакой пионерии — оружие и военная обучение. Поэтому с одной стороны детей меньше в этой "жене", а с другой — она представляет наибольшую угрозу.
Интересно, что так называемая "молодежная жена" стоит в стороне от "Юнармии", хотя ее тоже финансирует Кремль. А все потому, что "жены", прежде всего, направлены на доминирование россиян. Это абсолютно профашистские организации, борющиеся с мигрантами и якобы защищающие русских и русскоязычное население от засилья ислама.
К слову, в Мариуполе россияне набирают школьников в так называемую "юношескую армию". В милитарную структуру с начала сентября якобы присоединилось уже 30 учеников школ, а общее количество участников составляет 300 человек. Вероятно, родители думают, что, отдавая детей в такие организации, помогают им, дают путь в будущее. Потому количество участников "Юнармии" увеличивается.
Россия продолжает милитаризовать украинских детей
По словам Лубинца, такая милитаризация нарушение прав ребенка.
Также оккупанты заставляют украинских детей носить униформу и шагать под российским триколором.
оккупанты сначала завербовали их до вступления в милитаризованные "патриотические" движения вроде "Юнармии", кадетских классов, чтобы со временем насадить им новую реальность: ненавидеть все украинское и воевать за враждебное русское.
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