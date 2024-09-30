"Добровольная молодежная дружина". Российские оккупанты милитаризуют подростков из Бердянска

Россия продолжает милитаризировать украинских детей на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в Бердянске оккупанты привлекают подростков к так называемой "Добровольной молодежной дружине".

Российские оккупанты милитаризуют подростков из Бердянска

Речь идет о 10–20 подростках, которых завербовали российские захватчики, говорит советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Вероятно, это весь актив, который сегодня есть в Бердянске.

Россияне сначала испытывают что-нибудь на Мариуполе, затем захватчики в Бердянске подхватывают.

В Бердянске вообще осталось тотально проукраинское население. Так что думаю, что там "молодежная жена" не приживется, как в Мариуполе. Но калькуют постоянно, стараясь быть в информационной повестке дня, потому что о Мариуполе говорят, а о Бердянске нет. Они решили зайти из козырей, Поделиться

Несовершеннолетних бердянцев кафиры учат обращаться с оружием и оказывать первую медицинскую помощь в условиях боевых действий. В "Молодежной жене" никакой пионерии — оружие и военная обучение. Поэтому с одной стороны детей меньше в этой "жене", а с другой — она представляет наибольшую угрозу.

Интересно, что так называемая "молодежная жена" стоит в стороне от "Юнармии", хотя ее тоже финансирует Кремль. А все потому, что "жены", прежде всего, направлены на доминирование россиян. Это абсолютно профашистские организации, борющиеся с мигрантами и якобы защищающие русских и русскоязычное население от засилья ислама.

К слову, в Мариуполе россияне набирают школьников в так называемую "юношескую армию". В милитарную структуру с начала сентября якобы присоединилось уже 30 учеников школ, а общее количество участников составляет 300 человек. Вероятно, родители думают, что, отдавая детей в такие организации, помогают им, дают путь в будущее. Потому количество участников "Юнармии" увеличивается.

Россия продолжает милитаризовать украинских детей

По словам Лубинца, такая милитаризация нарушение прав ребенка.

Мониторинг оккупационных пабликов показал, что российские "наставники" обучали детей обращаться с автоматом и отрабатывали с ними стрельбу из разных положений. Поделиться

Также оккупанты заставляют украинских детей носить униформу и шагать под российским триколором.