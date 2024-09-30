"Добровольная молодежная дружина". Российские оккупанты милитаризуют подростков из Бердянска
Категория
Украина
Дата публикации

"Добровольная молодежная дружина". Российские оккупанты милитаризуют подростков из Бердянска

Дети
Read in English
Читати українською
Источник:  24 канал

Россия продолжает милитаризировать украинских детей на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в Бердянске оккупанты привлекают подростков к так называемой "Добровольной молодежной дружине".

Главные тезисы

  • Российские оккупанты милитаризуют украинских подростков через Добровольную молодежную дружину в Бердянске.
  • Милитаризация детей на оккупированных территориях создает потенциальные угрозы для безопасности и мира в регионе.
  • Организации типа Добровольной молодежной дружины финансируются Кремлем и направлены на формирование негативного отношения к украинской культуре и поощрение военной активности.

Российские оккупанты милитаризуют подростков из Бердянска

Речь идет о 10–20 подростках, которых завербовали российские захватчики, говорит советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Вероятно, это весь актив, который сегодня есть в Бердянске.

Россияне сначала испытывают что-нибудь на Мариуполе, затем захватчики в Бердянске подхватывают.

В Бердянске вообще осталось тотально проукраинское население. Так что думаю, что там "молодежная жена" не приживется, как в Мариуполе. Но калькуют постоянно, стараясь быть в информационной повестке дня, потому что о Мариуполе говорят, а о Бердянске нет. Они решили зайти из козырей,

Несовершеннолетних бердянцев кафиры учат обращаться с оружием и оказывать первую медицинскую помощь в условиях боевых действий. В "Молодежной жене" никакой пионерии — оружие и военная обучение. Поэтому с одной стороны детей меньше в этой "жене", а с другой — она представляет наибольшую угрозу.

Интересно, что так называемая "молодежная жена" стоит в стороне от "Юнармии", хотя ее тоже финансирует Кремль. А все потому, что "жены", прежде всего, направлены на доминирование россиян. Это абсолютно профашистские организации, борющиеся с мигрантами и якобы защищающие русских и русскоязычное население от засилья ислама.

К слову, в Мариуполе россияне набирают школьников в так называемую "юношескую армию". В милитарную структуру с начала сентября якобы присоединилось уже 30 учеников школ, а общее количество участников составляет 300 человек. Вероятно, родители думают, что, отдавая детей в такие организации, помогают им, дают путь в будущее. Потому количество участников "Юнармии" увеличивается.

Россия продолжает милитаризовать украинских детей

По словам Лубинца, такая милитаризация нарушение прав ребенка.

Мониторинг оккупационных пабликов показал, что российские "наставники" обучали детей обращаться с автоматом и отрабатывали с ними стрельбу из разных положений.

Также оккупанты заставляют украинских детей носить униформу и шагать под российским триколором.

оккупанты сначала завербовали их до вступления в милитаризованные "патриотические" движения вроде "Юнармии", кадетских классов, чтобы со временем насадить им новую реальность: ненавидеть все украинское и воевать за враждебное русское.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Агрессор интенсивно милитаризирует ОРДЛО: предупреждение разведки Минобороны
Агрессор интенсивно милитаризирует ОРДЛО: предупреждение разведки Минобороны
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия милитаризует украинских подростков с оккупированной Луганщины в "кадыровских лагерях"
ЦПД
"Ахмат"
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия милитаризирует детей с ВОТ Запорожской области. Что происходит
Дмитрий Лубинец
Дети

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?