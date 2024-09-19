Россия милитаризирует детей с ВОТ Запорожской области. Что происходит

Дети из временно оккупированной части Запорожской области прошли очередную военную обучение от российских оккупантов, сообщил Омбудсман Дмитрий Лубинец.
Главные тезисы
- Милитаризация детей с ВОТ Запорожской области нарушает их права и является серьезным нарушением прав ребенка.
- Российские оккупанты обучают украинских детей стрельбе из оружия, пропагандируют военную агрессию и ненависть к Украине.
- Украинские дети становятся инструментом в большой игре РФ.
Россия продолжает милитаризовать украинских детей
По словам Лубинца, такая милитаризация нарушение прав ребенка.
Мониторинг оккупационных пабликов показал, что российские "наставники" обучали детей обращаться с автоматом и отрабатывали с ними стрельбу из разных положений.
Также оккупанты заставляют украинских детей носить униформу и шагать под российским триколором.
Украинские дети становятся инструментом в большой игре РФ, где детство уже не суть важно.
По его словам, милитаризация является серьезным нарушением прав ребенка.
Что важно знать о похищении Россией украинских детей
Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
В фильме собраны реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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