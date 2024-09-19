Россия милитаризирует детей с ВОТ Запорожской области. Что происходит

Дети из временно оккупированной части Запорожской области прошли очередную военную обучение от российских оккупантов, сообщил Омбудсман Дмитрий Лубинец.

Россия продолжает милитаризовать украинских детей

По словам Лубинца, такая милитаризация нарушение прав ребенка.

Мониторинг оккупационных пабликов показал, что российские "наставники" обучали детей обращаться с автоматом и отрабатывали с ними стрельбу из разных положений.

Также оккупанты заставляют украинских детей носить униформу и шагать под российским триколором.

оккупанты сначала завербовали их до вступления в милитаризованные "патриотические" движения вроде "Юнармии", кадетских классов, чтобы со временем насадить им новую реальность: ненавидеть все украинское и воевать за враждебное русское. Дмитрий Лубинец Омбудсман Украины

Украинские дети становятся инструментом в большой игре РФ, где детство уже не суть важно.

По его словам, милитаризация является серьезным нарушением прав ребенка.

Призываю международное сообщество к более активным действиям и надлежащим правовым последствиям для РФ! Зло должно быть наказано! Поделиться

Что важно знать о похищении Россией украинских детей

Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

В фильме собраны реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.