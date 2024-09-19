Россия милитаризирует детей с ВОТ Запорожской области. Что происходит
Категория
Украина
Дата публикации

Россия милитаризирует детей с ВОТ Запорожской области. Что происходит

Дмитрий Лубинец
Дети
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Дети из временно оккупированной части Запорожской области прошли очередную военную обучение от российских оккупантов, сообщил Омбудсман Дмитрий Лубинец.

Главные тезисы

  • Милитаризация детей с ВОТ Запорожской области нарушает их права и является серьезным нарушением прав ребенка.
  • Российские оккупанты обучают украинских детей стрельбе из оружия, пропагандируют военную агрессию и ненависть к Украине.
  • Украинские дети становятся инструментом в большой игре РФ.

Россия продолжает милитаризовать украинских детей

По словам Лубинца, такая милитаризация нарушение прав ребенка.

Мониторинг оккупационных пабликов показал, что российские "наставники" обучали детей обращаться с автоматом и отрабатывали с ними стрельбу из разных положений.

Также оккупанты заставляют украинских детей носить униформу и шагать под российским триколором.

оккупанты сначала завербовали их до вступления в милитаризованные "патриотические" движения вроде "Юнармии", кадетских классов, чтобы со временем насадить им новую реальность: ненавидеть все украинское и воевать за враждебное русское.

Дмитрий Лубинец

Дмитрий Лубинец

Омбудсман Украины

Украинские дети становятся инструментом в большой игре РФ, где детство уже не суть важно.

По его словам, милитаризация является серьезным нарушением прав ребенка.

Призываю международное сообщество к более активным действиям и надлежащим правовым последствиям для РФ! Зло должно быть наказано!

Что важно знать о похищении Россией украинских детей

Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

В фильме собраны реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

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