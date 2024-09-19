Росія мілітаризує дітей з ТОТ Запорізької області. Що відбувається

Діти з тимчасово окупованої частини Запорізької області пройшли черговий військовий вишкіл від російських окупантів, повідомив Омбудсман Дмитро Лубінець.
Головні тези:
- Російські окупанти мілітаризують українських дітей з ТОТ Запорізької області, порушуючи їхні права.
- Мілітаризація дітей є серйозним порушенням прав дитини.
- Російські "наставники" навчають дітей стріляти зі зброї та носити уніформу, виховуючи ненависть до України та пропагуючи військову агресію.
- Діти з окупованих територій України потрапляють під вплив російської пропаганди та психологічного тиску.
- Міжнародна спільнота має вжити активних заходів та правових наслідків проти РФ за мілітаризацію українських дітей.
Росія продовжує мілітаризувати українських дітей
За словами Лубінця, така мілітаризація є порушенням прав дитини.
Моніторинг окупаційних пабліків показав, що російські "наставники" навчали дітей поводитися з автоматом та відпрацьовували з ними стрільбу з різних положень.
Також окупанти змушують українських дітей носити уніформу і крокувати під російським триколором.
Українські діти стають інструментом у великій грі РФ, де дитинство вже не має значення.
За його словами, мілітаризація є серйозним порушенням прав дитини.
Що важливо знати про викрадення Росією українських дітей
Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.
У фільмі зібрані реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.
Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.
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