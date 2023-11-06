В окупованому Криму "Юнармія" вчить дітей кидати гранати та знімати розтяжки — фото

Російське телебачення випустило сюжет про те, як в окупованому Криму українських дітей навчають військовій справі, зокрема кидати гранати та знімати розтяжки. До цього примушують і викрадених українських дітей.

У Криму українських дітей змушують вивчати військову справу

У сюжеті пропагандистів йдеться про так звану «Школу юних командирів», організовану рухом «Юнармія».

Дітей навчають проходити лісом, знімати мінні розтяжки, вести вогонь і метати гранати. Поширити

Повідомляється, що у «навчаннях» взяли участь близько 230 дітей, серед яких 70 – з окупованих Росією регіонів України.

“Крим.Реалії” підкреслює, що українські правозахисники неодноразово звертали увагу на воєнізований формат виховання дітей в окупованому Криму.

Сам рух "Юнармія" знаходиться під санкціями США, України, Канади та Швейцарії.

За даними "Крим SOS", дітей та адміністрації шкіл зобов'язують приєднуватися до подібних “навчань“.

Рух "Юнармія" стверджує, що членами організаціє є 30 тис дітей в Криму, загалом - понад 1 млн.

Фільм “Понівечене дитинство” про викрадених дітей

Документальний проєкт «Понівечене дитинство» розповідає про викрадених до Росії українських дітей.

Деякі з героїв стрічки потрапили у так звані “оздоровчі табори”, де їх позбавили можливості спілкуватися з батьками, проводили пропагандистську роботу та фізично карали за непокору.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що з викрадених українських дітей росіяни ростять нове покоління військовослужбовців, які в майбутньому повинні знову воювати проти України чи проти інших держав.