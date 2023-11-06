В оккупированном Крыму "Юнармия" учит детей бросать гранаты и снимать растяжки — фото

Российское телевидение выпустило сюжет о том, как в оккупированном Крыму украинских детей учат военному делу, в частности, бросать гранаты и снимать растяжки. К этому принуждают и украденных детей.

В Крыму украинских детей вынуждают изучать военное дело

В сюжете пропагандистов говорится о так называемой «Школе юных командиров», организованной движением «Юнармия».

Детей учат проходить по лесу, снимать минные растяжки, вести огонь и метать гранаты. Поделиться

Сообщается, что в «учениях» приняли участие около 230 детей, среди которых 70 из оккупированных Россией регионов Украины.

"Крым.Реалии" подчеркивает, что украинские правозащитники неоднократно обращали внимание на военизированный формат воспитания детей в оккупированном Крыму.

Само движение "Юнармия" находится под санкциями США, Украины, Канады и Швейцарии.

По данным "Крым SOS", детей и администрации школ обязывают присоединяться к подобным "учениям".

Движение "Юнармия" утверждает, что членами организации являются 30 тыс детей в Крыму, в общей сложности - более 1 млн. человек.

Фильм "Истерзанное детство" о похищенных детях

Документальный проект «Истерзанное детство» рассказывает о похищенных в Россию украинских детях.

Некоторые из героев ленты попали в так называемые оздоровительные лагеря, где их лишили возможности общаться с родителями, проводили пропагандистскую работу и физически наказывали за неповиновение.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец считает, что из похищенных детей россияне растят новое поколение военнослужащих, которые в будущем должны снова воевать против Украины или против других государств.