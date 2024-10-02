В окупованому Бердянську ліквідували суддю-колаборанта Ломейка — відео

В тимчасово окупованому Росією Бердянську Запорізької області вибухнуло авто з суддею-зрадником Віталієм Ломейко. Він свідомо й добровільно пішов на співпрацю з російськими окупантами.

Що відомо про ліквідацію судді-колаборанта Віталія Ломейка

Зазначається, що 2 жовтня біля шостого будинку на вулиці Червоних партизан у мікрорайоні Лиски неподалік порту в тимчасово окупованому Бердянську вибухнув автомобіль, в якому перебував Ломейко.

Ломейко — суддя Чернігівського районного суду Запорізької області, який залишився в окупованому Бердянську, порушив присягу в умовах війни та свідомо й добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками.

Доля Віталія Ломейка, який причетний до репресій українців в окупації та воєнних злочинів — нагадування усім зрадникам, що прислужування катам українського народу небезпечне для здоровʼя і житт, — зазначили в ГУР. Поширити

Партизани підірвали російських окупантів в окупованому Мелітополі

Українським партизанам вдалося реалізувати нову успішну операцію 1 жовтня — у День захисників та захисниць України.

Як повідомляє українська розвідка, поблизу заводу автотракторних запчастин у тимчасово окупованому Мелітополі вибухнув автомобіль ВАЗ 2110.

Згідно з останніми даним, на момент вибуху у салоні знаходилися троє солдатів РФ.

Що важливо розуміти, операцію з ліквідації російських окупантів, причетних до жорстокого терору місцевого населення було здійснено українськими підпільниками за координації розвідки.

Агентам ГУР вдалося влаштувати загарбникам "мінну пастку".

Головне управління розвідки України нагадує, що на кожного воєнного злочинця чекає справедлива відплата.