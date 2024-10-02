В оккупированном Бердянске ликвидировали судью-коллаборанта Ломейко — видео

Во временно оккупированном Россией Бердянске Запорожской области взорвался автомобиль с судьей-предателем Виталием Ломейко. Он сознательно и добровольно пошел на сотрудничество с русскими оккупантами.
Главные тезисы
- В оккупированном Бердянске ликвидировали судью-коллаборанта Виталия Ломейко, который сотрудничал с российскими захватчиками.
- Украинским партизанам удалось успешно осуществить операцию по ликвидации российских оккупантов в оккупированном Мелитополе.
- Судьба судьи-коллаборанта Ломейко напоминает всем предателям об опасности прислуживания палачам украинского народа.
- Главное управление разведки Украины подчеркивает, что каждого военного преступника ждет справедливое возмездие.
Что известно о ликвидации судьи-коллаборанта Виталия Ломейко
Отмечается, что 2 октября у шестого дома на улице Красных партизан в микрорайоне Лыски недалеко от порта во временно оккупированном Бердянске взорвался автомобиль, в котором находился Ломейко.
Ломейко — судья Черниговского районного суда Запорожской области, оставшийся в Бердянске, нарушил присягу в условиях войны и сознательно и добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками.
Партизаны взорвали российских оккупантов в оккупированном Мелитополе
Украинским партизанам удалось реализовать новую успешную операцию 1 октября — в День защитников и защитниц Украины.
Как сообщает украинская разведка, у завода автотракторных запчастей во временно оккупированном Мелитополе взорвался автомобиль ВАЗ 2110.
Согласно последним данным, на момент взрыва в салоне находились три солдата РФ.
Что важно понимать, что операция по ликвидации российских оккупантов, причастных к жестокому террору местного населения, была осуществлена украинскими подпольщиками при координации разведки.
Агентам ГУР удалось устроить захватчикам "минную ловушку".
Главное управление разведки Украины напоминает, что каждого военного преступника ждет справедливое возмездие.
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