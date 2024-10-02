В оккупированном Бердянске ликвидировали судью-коллаборанта Ломейко — видео

Во временно оккупированном Россией Бердянске Запорожской области взорвался автомобиль с судьей-предателем Виталием Ломейко. Он сознательно и добровольно пошел на сотрудничество с русскими оккупантами.

Что известно о ликвидации судьи-коллаборанта Виталия Ломейко

Отмечается, что 2 октября у шестого дома на улице Красных партизан в микрорайоне Лыски недалеко от порта во временно оккупированном Бердянске взорвался автомобиль, в котором находился Ломейко.

Ломейко — судья Черниговского районного суда Запорожской области, оставшийся в Бердянске, нарушил присягу в условиях войны и сознательно и добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками.

Судьба Виталия Ломейко, причастного к репрессиям украинцев в оккупации и военных преступлениях — напоминание всем предателям, что прислуживание палачам украинского народа опасно для здоровья и жизни, — отметили в ГУР. Поделиться

Партизаны взорвали российских оккупантов в оккупированном Мелитополе

Украинским партизанам удалось реализовать новую успешную операцию 1 октября — в День защитников и защитниц Украины.

Как сообщает украинская разведка, у завода автотракторных запчастей во временно оккупированном Мелитополе взорвался автомобиль ВАЗ 2110.

Согласно последним данным, на момент взрыва в салоне находились три солдата РФ.

Что важно понимать, что операция по ликвидации российских оккупантов, причастных к жестокому террору местного населения, была осуществлена украинскими подпольщиками при координации разведки.

Агентам ГУР удалось устроить захватчикам "минную ловушку".

Главное управление разведки Украины напоминает, что каждого военного преступника ждет справедливое возмездие.