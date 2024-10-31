В окупованому Бердянську дрони атакували порт росіян — фото

31 жовтня в тимчасово окупованому Бердянську пролунали вибухи. Зокрема, росіяни заявили про атаку дронів на порт.

Що відомо про вибухи у Бердянську

Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, зранку Бердянськ атакують дрони. Основні удари в районі порту.

Над портом візуально помітно дим від великої пожежі. Велика кількість швидких та пожежних, — розповів Андрющенко. Поширити

Фото — t.me/andriyshTime

За даними радника мера, по деяких районах зникло електропостачання, а роботу офіційних бюджетних органів скасовано.

Наразі окупанти намагаються приховати наслідки удару по порту Бердянська та розповідають про пошкоджені будинки цивільних.

Захищаючи свої військові обʼєкти, окупанти встановили ППО у центрі міста (на території порту), її робота у межах житлової забудови є дійсно небезпечною для містян. Окрім цього, намагаючись збити дрони, російські солдати активно стріляли із різних видів зброї у житлових кварталах. Про це повідомляли багато бердянців у соціальних мережах міста, — пишуть у Telegram-каналі. Поширити

Окупаційні військові перекрили багато вулиць в Бердянську поряд з портом. Пройти чи проїхати від парку Шмідта в бік моря вже неможливо. Ймовірні обходи будинків, які розташовані поряд з портом! Будьте обережні! — попереджають місцевих. Поширити

Натомість окупанти заявили, що порт нібито атакували шість БПЛА, які рухались з боку Коси. Бердянці стверджують, що дронів було більше.

ГУР і партизани знищили залізничний міст в окупованому Бердянську

Про кілька потужних вибухів місцеві мешканці повідомляли у соцмережах 27 жовтня. Внаслідок успішних диверсійних дій був підірваний залізничний віадук (міст), розташований між будівлею Водоканалу та автомийкою по Східному проспекту, — зазначили джерела.

За словами співрозмовника Online.UA у ГУР, знищення цього мосту повністю паралізувало залізничне сполучення з Бердянськом.