В окупованому Бердянську дрони атакували порт росіян — фото
Категорія
Події
Дата публікації

В окупованому Бердянську дрони атакували порт росіян — фото

В окупованому Бердянську дрони атакували порт росіян — фото
Read in English
Джерело:  Петро Андрющенко

31 жовтня в тимчасово окупованому Бердянську пролунали вибухи. Зокрема, росіяни заявили про атаку дронів на порт.

Головні тези:

  • Росіяни заявили про атаку дронів на порт у Бердянську, однак очевидці вказують на більшу кількість дронів внаслідок атаки.
  • У результаті диверсійних дій був підірваний залізничний міст, що паралізувало залізничне сполучення з містом.
  • Окупаційні війська встановили ППО у центрі міста, що створює небезпеку для місцевого населення.

Що відомо про вибухи у Бердянську

Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, зранку Бердянськ атакують дрони. Основні удари в районі порту.

Над портом візуально помітно дим від великої пожежі. Велика кількість швидких та пожежних, — розповів Андрющенко.

Фото — t.me/andriyshTime

За даними радника мера, по деяких районах зникло електропостачання, а роботу офіційних бюджетних органів скасовано.

Наразі окупанти намагаються приховати наслідки удару по порту Бердянська та розповідають про пошкоджені будинки цивільних.

Захищаючи свої військові обʼєкти, окупанти встановили ППО у центрі міста (на території порту), її робота у межах житлової забудови є дійсно небезпечною для містян. Окрім цього, намагаючись збити дрони, російські солдати активно стріляли із різних видів зброї у житлових кварталах. Про це повідомляли багато бердянців у соціальних мережах міста, — пишуть у Telegram-каналі.

Окупаційні військові перекрили багато вулиць в Бердянську поряд з портом. Пройти чи проїхати від парку Шмідта в бік моря вже неможливо. Ймовірні обходи будинків, які розташовані поряд з портом! Будьте обережні! — попереджають місцевих.

Натомість окупанти заявили, що порт нібито атакували шість БПЛА, які рухались з боку Коси. Бердянці стверджують, що дронів було більше.

ГУР і партизани знищили залізничний міст в окупованому Бердянську

Про кілька потужних вибухів місцеві мешканці повідомляли у соцмережах 27 жовтня. Внаслідок успішних диверсійних дій був підірваний залізничний віадук (міст), розташований між будівлею Водоканалу та автомийкою по Східному проспекту, — зазначили джерела.

За словами співрозмовника Online.UA у ГУР, знищення цього мосту повністю паралізувало залізничне сполучення з Бердянськом.

Як наслідок — неможливість довезення пально-мастильних матеріалів, зброї та боєприпасів для окупаційних сил у тимчасово окупованому українському місті. І хоча місцеві окупаційні ресурси та пропагандисти стверджують, що «все мосты стоят целые», жодних фото нібито цілого мосту вони не демонструють.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
В окупованому Бердянську пролунав вибух
В окупованому Бердянську пролунав вибух
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
В окупованому Бердянську ліквідували суддю-колаборанта Ломейка — відео
ГУР
В окупованому Бердянську ліквідували суддю-колаборанта Ломейка — відео

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?