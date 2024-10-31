В окупованому Бердянську дрони атакували порт росіян — фото

31 жовтня в тимчасово окупованому Бердянську пролунали вибухи. Зокрема, росіяни заявили про атаку дронів на порт.
Головні тези:
- Росіяни заявили про атаку дронів на порт у Бердянську, однак очевидці вказують на більшу кількість дронів внаслідок атаки.
- У результаті диверсійних дій був підірваний залізничний міст, що паралізувало залізничне сполучення з містом.
- Окупаційні війська встановили ППО у центрі міста, що створює небезпеку для місцевого населення.
Що відомо про вибухи у Бердянську
Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, зранку Бердянськ атакують дрони. Основні удари в районі порту.
За даними радника мера, по деяких районах зникло електропостачання, а роботу офіційних бюджетних органів скасовано.
Наразі окупанти намагаються приховати наслідки удару по порту Бердянська та розповідають про пошкоджені будинки цивільних.
Натомість окупанти заявили, що порт нібито атакували шість БПЛА, які рухались з боку Коси. Бердянці стверджують, що дронів було більше.
ГУР і партизани знищили залізничний міст в окупованому Бердянську
Про кілька потужних вибухів місцеві мешканці повідомляли у соцмережах 27 жовтня. Внаслідок успішних диверсійних дій був підірваний залізничний віадук (міст), розташований між будівлею Водоканалу та автомийкою по Східному проспекту, — зазначили джерела.
За словами співрозмовника Online.UA у ГУР, знищення цього мосту повністю паралізувало залізничне сполучення з Бердянськом.
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