Дроны атаковали порт в российском Каспийске — видео
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Дроны атаковали порт в российском Каспийске — видео

Дроны атаковали порт в российском Каспийске — видео
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Источник:  online.ua

В российском Дагестане пожаловались утром 6 ноября раздавались взрывы. В частности, местные сообщали об атаке беспилотников над городом Каспийск.

Главные тезисы

  • В российском Дагестане произошла атака беспилотников над городом Каспийск, где расположена база Краснознаменной Каспийской флотилии ВМФ России.
  • Противовоздушная оборона уничтожила один из дронов, но ситуация все еще находится под контролем оперативного штаба.
  • Несколько дней назад Россия заявила о сбитии украинских беспилотников, включая падение дрона на нефтебазу в Ставропольском крае.
  • Атака в Дагестане вызвала взрывы в порту в Каспийске, где находятся корабли ВМФ России.
  • База Краснознаменной Каспийской флотилии ВМФ России в Каспийске является ключевым пунктом базирования военных сил в регионе.

Что известно о "бавовне" в Дагестане

Как сперва заявил губернатор Дагестана, противовоздушная оборона якобы уничтожила над Каспийском беспилотник.

В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося. Работает оперативный штаб, нахожусь на постоянной связи с ответственными органами, — написал губернатор.

После якобы сбития дрона жители Каспийска заявили о новых взрывах в соцсетях.

Позже руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) Андрей Коваленко сообщил, что в российском Каспийске был атакован порт.

В частности, по данным Коваленко, в Каспийске находятся корабли ВМФ РФ.

Каспийск – главный пункт базирования Краснознаменной Каспийской флотилии ВМФ России. Расположен в Дагестане в 15 км от Махачкалы, в городе Каспийск. По данным из открытых источников, базируются части береговых войск РФ, включая морскую пехоту. Численность гарнизона составляет около 1,5 тысяч человек.

"Бавовна" в России 1 ноября — что известно

В официальном заявлении российских окупантов говорится, что дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата.

Захватчики уверяют, что уничтожили 36 БПЛА над территорией Курской области, 20 — над территорией Брянской области, 12 — над территорией Республики Крым, восемь — над территорией Воронежской области, четыре — над территорией Орловской области и три — над территорией Белгородской области.

Впоследствии стало известно, что на нефтебазу в Ставропольском крае упал беспилотник

Эту информацию официально подтвердил губернатор Владимир Владимиров.

По его словам, в результате атаки БПЛА на нефтебазу в Светлограде пострадавших нет.

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