Дроны атаковали порт в российском Каспийске — видео

В российском Дагестане пожаловались утром 6 ноября раздавались взрывы. В частности, местные сообщали об атаке беспилотников над городом Каспийск.

Что известно о "бавовне" в Дагестане

Как сперва заявил губернатор Дагестана, противовоздушная оборона якобы уничтожила над Каспийском беспилотник.

В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося. Работает оперативный штаб, нахожусь на постоянной связи с ответственными органами, — написал губернатор. Поделиться

После якобы сбития дрона жители Каспийска заявили о новых взрывах в соцсетях.

Позже руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) Андрей Коваленко сообщил, что в российском Каспийске был атакован порт.

В частности, по данным Коваленко, в Каспийске находятся корабли ВМФ РФ.

Каспийск – главный пункт базирования Краснознаменной Каспийской флотилии ВМФ России. Расположен в Дагестане в 15 км от Махачкалы, в городе Каспийск. По данным из открытых источников, базируются части береговых войск РФ, включая морскую пехоту. Численность гарнизона составляет около 1,5 тысяч человек.

"Бавовна" в России 1 ноября — что известно

В официальном заявлении российских окупантов говорится, что дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата.

Захватчики уверяют, что уничтожили 36 БПЛА над территорией Курской области, 20 — над территорией Брянской области, 12 — над территорией Республики Крым, восемь — над территорией Воронежской области, четыре — над территорией Орловской области и три — над территорией Белгородской области.

Впоследствии стало известно, что на нефтебазу в Ставропольском крае упал беспилотник

Эту информацию официально подтвердил губернатор Владимир Владимиров.

По его словам, в результате атаки БПЛА на нефтебазу в Светлограде пострадавших нет.