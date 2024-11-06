Дроны атаковали порт в российском Каспийске — видео

В российском Дагестане пожаловались утром 6 ноября раздавались взрывы. В частности, местные сообщали об атаке беспилотников над городом Каспийск.
Главные тезисы
- В российском Дагестане произошла атака беспилотников над городом Каспийск, где расположена база Краснознаменной Каспийской флотилии ВМФ России.
- Противовоздушная оборона уничтожила один из дронов, но ситуация все еще находится под контролем оперативного штаба.
- Несколько дней назад Россия заявила о сбитии украинских беспилотников, включая падение дрона на нефтебазу в Ставропольском крае.
- Атака в Дагестане вызвала взрывы в порту в Каспийске, где находятся корабли ВМФ России.
- База Краснознаменной Каспийской флотилии ВМФ России в Каспийске является ключевым пунктом базирования военных сил в регионе.
Что известно о "бавовне" в Дагестане
Как сперва заявил губернатор Дагестана, противовоздушная оборона якобы уничтожила над Каспийском беспилотник.
После якобы сбития дрона жители Каспийска заявили о новых взрывах в соцсетях.
Позже руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) Андрей Коваленко сообщил, что в российском Каспийске был атакован порт.
В частности, по данным Коваленко, в Каспийске находятся корабли ВМФ РФ.
Каспийск – главный пункт базирования Краснознаменной Каспийской флотилии ВМФ России. Расположен в Дагестане в 15 км от Махачкалы, в городе Каспийск. По данным из открытых источников, базируются части береговых войск РФ, включая морскую пехоту. Численность гарнизона составляет около 1,5 тысяч человек.
"Бавовна" в России 1 ноября — что известно
В официальном заявлении российских окупантов говорится, что дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата.
Захватчики уверяют, что уничтожили 36 БПЛА над территорией Курской области, 20 — над территорией Брянской области, 12 — над территорией Республики Крым, восемь — над территорией Воронежской области, четыре — над территорией Орловской области и три — над территорией Белгородской области.
Впоследствии стало известно, что на нефтебазу в Ставропольском крае упал беспилотник
Эту информацию официально подтвердил губернатор Владимир Владимиров.
По его словам, в результате атаки БПЛА на нефтебазу в Светлограде пострадавших нет.
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