Дрони атакували порт у російському Каспійську — відео

У російському Дагестані поскаржилися зранку 6 листопада лунали вибухи. Зокрема місцеві повідомляли про атаку безпілотників над містом Каспійськ.
Головні тези:
- У російському Дагестані стався напад безпілотників у місті Каспійськ, де знаходиться база Червонопрапорної Каспійської флотилії ВМФ Росії.
- Губернатор Дагестану повідомив, що протиповітряна оборона знищила безпілотник, але ситуація все ще розглядається оперативним штабом.
- У минулій атаці Росія заявила про нібито знищення українських безпілотників, включно з падінням дрона на нафтобазу у Ставропольському краї.
Що відомо про “бавовну” у Дагестані
Як спершу заявив губернатор Дагестану, протиповітряна оборона нібито знищила над Каспійськом безпілотник.
Після нібито збиття дрона жителі Каспійська заявили про нові вибухи у соцмережах.
Згодом керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко повідомив, що у російському Каспійську був атакований порт.
Зокрема, за даними Коваленка, у Каспійську знаходяться кораблі ВМФ РФ.
Каспійськ - головний пункт базування Червонопрапорної Каспійської флотилії ВМФ Росії. Розташований в Дагестані в 15 км від Махачкали, в місті Каспійськ. За даними з відкритих джерел, базуються частини берегових військ РФ, включаючи морську піхоту. Чисельність гарнізону становить близько 1,5 тисячі осіб.
“Бавовна” у Росії 1 листопада — що відомо
В офіційній заяві російських окупантів йдеться про те, що черговими засобами ППО було перехоплено і знищено 83 українських безпілотних літальних апарати.
Загарбники запевняють, що знищили 36 БПЛА над територією Курської області, 20 — над територією Брянської області, 12 — над територією Республіки Крим, вісім — над територією Воронезької області, чотири — над територією Орловської області та три — над територією Бєлгородської області.
Згодом також стало відомо, що на нафтобазу у Ставропольському краї впав безпілотник
Цю інформацію офіційно підтвердив губернатор Володимир Володимиров.
За його словами, внаслідок атаки БПЛА на нафтобазу у Світлограді постраждалих немає.
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